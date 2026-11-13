HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cô gái 20 tuổi ở Thanh Hóa nói đi làm tại Bắc Ninh rồi mất liên lạc suốt nhiều tháng, gia đình khẩn thiết tìm kiếm

Nam An
|

Công an phường Hạc Thành (Thanh Hóa) phát thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thu Hà (SN 2006), mất liên lạc từ ngày 1/6/2026 sau khi nói với gia đình đi làm tại Bắc Ninh.

Mới đây, Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thu Hà (SN 2006), sau khi người này rời khỏi nhà từ ngày 1/6/2026 và đến nay chưa có thông tin về nơi ở, tình trạng hiện tại. Gia đình bà Hoàng Thị Duyên, trú tại số 62 Thế Lữ, phường Hạc Thành, đang mong mỏi nhận được thông tin về chị Hà.

- Ảnh 1.

Nguyễn Thu Hà đang mất liên lạc sau khi đi Bắc Ninh làm công nhân. Ảnh: Công an phường Hạc Thành

Theo thông tin ban đầu do gia đình cung cấp, khoảng đầu giờ chiều ngày 1/6/2026, chị Nguyễn Thu Hà rời khỏi nhà tại số 60 Thế Lữ, phường Hạc Thành. Trước khi đi, chị Hà nói với người thân về việc xin đi làm tại một công ty ở Bắc Ninh.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, gia đình không thể liên lạc với chị Hà và cũng chưa nắm được thông tin về nơi ở hiện tại của chị. Việc mất liên lạc trong thời gian dài khiến người thân vô cùng lo lắng.

Đặc điểm nhận dạng của chị Nguyễn Thu Hà tại thời điểm rời khỏi nhà là mặc áo phông màu trắng, cổ áo và tay áo có viền đỏ, quần đùi bò.

Trước tình hình trên, Công an phường Hạc Thành kêu gọi người dân nếu đã gặp chị Nguyễn Thu Hà, biết nơi chị đang sinh sống, làm việc hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan, hãy nhanh chóng thông báo cho gia đình theo số điện thoại của bà Hoàng Thị Duyên: 0387345863 hoặc 0862147646 để phối hợp xác minh, tìm kiếm

Nghi phạm sát hại cô gái, chôn xác phi tang ở TP.HCM: Đã có vợ và 2 con, sống khép kín
Tags

Nguyễn Thu Hà

Bắc Ninh

Hạc Thành

Công an phường Hạc Thành

mất liên lạc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

02:43
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại