Cổ đông ngoại muốn 'chia tay' Vinamilk

Tuần này có 4 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 3 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp trả cổ tức kết hợp bằng cổ phiếu và phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Thoái vốn sau 10 năm

Quỹ ngoại Platinum Victory PTE. Ltd đăng ký bán 125,8 triệu cổ phiếu VNM của Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM), tương đương 6,02% vốn điều lệ Vinamilk. Thời gian thực hiện từ 28/1 - 26/2, theo hình thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Ước tính, thương vụ trị giá hơn 8.900 tỷ đồng.

Platinum Victory PTE. Ltd là công ty thuộc Jardine Cycle & Carriage - một trong số các công ty con của Tập đoàn Jardine Matheson, hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Vào năm 2017, Platinum Victory mua lại 3,33% cổ phần Vinamilk từ Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Platinum Victory PTE. Ltd đăng ký bán 125,8 triệu cổ phiếu Vinamilk.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 12/2025, Platinum Victory PTE. Ltd đã bán thỏa thuận 96 triệu cổ phiếu VNM, để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 6,02% vốn như hiện tại. Vinamilk đang có 3 cổ đông lớn là Platinum Victory PTE. Ltd, F&N Dairy Investments và SCIC.

Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) - vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu. Theo đó, kết thúc thời gian giao dịch từ ngày 26/12/2025 đến 23/1, ông Hạnh mua vào 459.500 cổ phiếu HAH trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua.

Lý do ông Hạnh không mua hết số cổ phiếu đã đăng ký là do diễn biến thị trường không như kỳ vọng. Sau giao dịch, ông Hạnh tăng sở hữu lên 682.351 cổ phiếu HAH.

Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa có văn bản báo cáo về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình ESOP 2025. Theo đó, ngày 23/7/2025, KDH đã hoàn tất chào bán 9,96 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ, nhân viên với giá 14.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 139 tỷ đồng. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty. Tuy nhiên, tới ngày 23/1, KDH chưa sử dụng số tiền này.

Thương vụ 0 đồng của Tập đoàn Đèo Cả

Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả vừa đăng ký nhận chuyển nhượng thêm 23,12 triệu quyền mua, tương đương được mua 2,3 triệu cổ phiếu chào bán thêm của Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV). Thời gian dự kiến giao dịch từ 29-30/1. Giá trị giao dịch là 0 đồng, đối tác chuyển nhượng không được công bố.

Hiện tại Tập đoàn Đèo Cả đang sở hữu 6,11 triệu cổ phiếu, tương đương 6,18 triệu quyền mua - được mua 611.846 cổ phiếu chào bán thêm của HHV. Nếu nhượng thành công, Tập đoàn Đèo Cả nâng sở hữu lên 8,4 triệu cổ phiếu, chiếm 1,54% vốn sau đợt chào bán.

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 73,02 triệu quyền mua - được mua 7,3 triệu cổ phiếu chào bán thêm của HHV trong thời gian từ 28-30/1.

Tập đoàn Đèo Cả đăng ký nhận chuyển nhượng 2,3 triệu cổ phiếu HHV chào bán thêm.

Nếu thành công, Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T không tham gia đợt chào bán thêm và vẫn nắm 73,01 triệu cổ phiếu nhưng giảm sở hữu xuống 13,35% vốn điều lệ HHV.

Tương tự, Công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đăng ký chuyển nhượng 100.035 quyền mua - được mua 10.003 cổ phiếu chào bán thêm của HHV. Nếu thành công, công đoàn cơ sở giữ nguyên sở hữu 100.035 cổ phiếu nhưng giảm sở hữu xuống 0,018% vốn.

Hiện, HHV đang triển khai chào bán hơn 49 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Ước tính, HHV về hơn 497 tỷ.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được điều chỉnh từ 6/1-6/2 thay vì tới 27/1 như thông báo trước đó. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cũng được kéo dài từ 6-30/1, thay vì tới 23/1. Nếu đợt phát hành thành công, hạ tầng giao thông Đèo Cả sẽ tăng vốn điều lệ tỷ đồng lên gần 5.472 tỷ đồng.