Cổ đông ngoại liên tục giảm sở hữu, sếp Thế Giới Di Động cũng muốn bán bớt cổ phiếu MWG

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) vừa đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn từ ngày 7/9 đến 6/10. Nếu bán thành công, cá nhân này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại MWG từ 0,266%, về còn 0,197% vốn điều lệ.

Động thái của thành viên HĐQT MWG diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu này vừa có nhịp hồi trở lại vùng đỉnh 10 tháng. Kết phiên 31/8, thị giá MWG dừng ở mức 53.800 đồng/cp, tăng hơn 40% sau khoảng 3 tháng. Tạm tính theo mức thị giá này, ước tính ông Đoàn Văn Hiểu Em có thể thu về số tiền 53,8 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Trước đó, vào ngày 28/8, nhóm quỹ liên quan Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd đã bán hơn 2,1 triệu cổ phiếu MWG. Trong đó, Arisaig Asia Fund Limited bán ra 2,2 triệu đơn vị và Mercer QIF Fund Public Limited Company bán ra 97.100 đơn vị. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ tại MWG đã giảm từ 6,02% xuống còn 5,88% vốn điều lệ.

Kể từ sau khi mua hơn 4 triệu cổ phiếu vào đầu tháng 2 để nâng sở hữu lên 118,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,12%), các quỹ thành viên thuộc nhóm Arisaig Partners đã có nhiều giao dịch trên MWG, phần lớn nghiêng về chiều bán. Trong vòng 7tháng, nhóm quỹ ngoại này đã ròng tổng cộng gần 33 triệu cổ phiếu MWG.

Về tình hình kinh doanh tháng 7, MWG đạt 9.800 tỷ đồng doanh thu, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu của chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so tháng trước nhưng giảm 20% so với cùng kỳ 2022.

Trong khi đó, doanh thu của Bách Hóa Xanh (BHX) đạt khoảng 2.800 tỷ đồng, tăng 10% so tháng trước và 20% so với cùng kỳ 2022. Doanh thu của một cửa hàng trong chuỗi đạt 1,6 tỷ đồng (tăng 10% so tháng 6), chưa bao gồm doanh thu online.

Luỹ kế 7 tháng, MWG ghi nhận doanh thu thuần 7 tháng đạt 66.450 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng doanh thu 2 chuỗi TGDĐ/ĐMX đạt 48.300 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ 2022 Ngược lại, doanh thu của BHX tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 16.500 tỷ đồng.

Theo nhận định của ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG, sức mua trong nửa cuối năm có thể sẽ không cải thiện đáng kể. Mặc dù nhu cầu tiêu dùng có thể cải thiện do có nhiều ngày lễ lớn như Noel, Tết và iPhone ra mắt mẫu mới nhưng cũng không quá đáng kể so với tình trạng hiện nay. “Việc đặt kỳ vọng thị trường bán lẻ sẽ phục hồi vào nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024 là lạc quan quá mức” - Chủ tịch MWG nhận định.