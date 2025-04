Cổ đông hỏi "Vì sao không điều hành? Bao giờ rút khỏi HĐQT?", ông Nguyễn Đức Tài trả lời ra sao?

Đây là phát biểu đáng chú ý của ông Nguyễn Đức Tài (Chủ tịch HĐQT Thế giới di động - MWG) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra tại TP.HCM.

“ TÔI SẼ KHÔNG RÚT KHỎI HĐQT MỘT CÁCH ĐỘT NGỘT”

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc vì sao người đứng đầu MWG lại chỉ tham gia HĐQT với tư cách thành viên không điều hành và sẽ có kế hoạch chuyển giao quyền lực cho thế hệ kế cận ra sao, ông Tài khẳng định đã có lộ trình cho việc này.

“Tôi không điều hành nữa vì công ty đã có 3 người làm TGĐ, mỗi người chuyên một mảng và có một người điều hành chung tập đoàn. Vậy thì tôi còn ngồi đây làm gì? Tôi ở đây để làm chỗ dựa tinh thần, dẫn dắt và tư vấn cho các bạn, giúp các bạn sẽ trở nên giỏi giang hơn với cái tâm tốt hơn ”.

Người đứng đầu MWG nhấn mạnh, mặc dù không còn đứng ở vị trí phải ra quyết định hàng ngày, ông vẫn theo sát và nắm vững các chiến lược của doanh nghiệp. Vị Chủ tịch HĐQT cũng thừa nhận, nếu xét về chuyên môn, các vị TGĐ trẻ giỏi hơn ông nhiều lần. “ Chuyện mở rộng thị phần, từ chỗ bán 100 thành 1 triệu cái điện thoại thì tôi không có năng lực, nhưng tôi có năng lực ở những thứ khác, ví dụ về tư duy, tầm nhìn dài hạn”.

Về câu hỏi ông Tài sẽ ngồi trong hàng ngũ HĐQT bao lâu, vị doanh nhân khẳng định, ông sẽ vẫn có mặt ở HĐQT với vai trò là chỗ dựa tinh thần và nguồn lực của một cổ đông lớn. “ Nhưng nếu ngồi đây để xắn tay vào làm Bách Hoá Xanh như mấy năm trước, ngồi để đốc thúc công việc, điều binh khiển tướng thì tôi không còn đủ sức nữa. Tuy nhiên, các bạn yên tâm, tôi sẽ có lộ trình chuyển giao mọi thứ cho thế hệ kế cận chứ không phải đến một ngày nào đó, khi nói không ra hơi nữa, tôi mới tuyên bố rút và rút luôn. Mọi thứ sẽ phải có kế hoạch rất rõ ràng”.

“THUẾ QUAN CỦA MỸ KHÔNG ĐÁNG SỢ”

Trả lời về kế hoạch năm 2025, MWG sẽ có sách lược gì ứng phó với mức thuế quan rất cao mà Mỹ tuyên bố có thể sẽ áp dụng cho Việt Nam và nhiều nước trong khu vực cũng như trên thế giới, ông Tài đã có nhận định rất lạc quan. “ MWG là thế giới bán lẻ. Hàng hoá của chúng tôi chủ yếu mua ở châu Á và thị trường chủ lực là trong nước nên sẽ chịu ảnh hưởng gián tiếp”.

Ông Tài nhận định, mức thuế quan cao từ Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn tới xuất khẩu của Việt Nam, qua đó tác động việc làm, thu nhập của người lao động nói chung. Khi thu nhập giảm, người dân sẽ thắt chặt chi tiêu và qua đó, ảnh hưởng tới doanh thu của MWG. “ Tuy nhiên, tôi tin các vị lãnh đạo sẽ có cách. Ví dụ chi tiêu công của Việt Nam đang tăng cao dữ dội nhằm tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân. Chính phủ sẽ tìm cách bù lại những khó khăn của xuất khẩu và có thể là sẽ bù đắp được hoàn toàn. Và nhờ vậy, hy vọng chúng tôi không bị ảnh hưởng nhiều vì thuế quan của Mỹ”.

Ông Tài nhận định, kể cả khi thị trường đi ngang, thậm chí đi lùi nhất định thì MWG vẫn tiếp tục tăng trưởng tuyệt đối. “Trong thế giới hôm nay, các bạn quan sát sẽ thấy, người mạnh sẽ càng mạnh, người yếu sẽ càng yếu. Ví dụ một năm bạn bán 10.000 điện thoại sẽ khác với bán 10 triệu chiếc. Vị thế thương hiệu khác, khả năng chống chịu sẽ khác”.

Trả lời về câu hỏi thị trường điện máy, điện thoại đang chững lại, MWG làm sao tiếp tục tăng trưởng bền vững, ông Tài nói, 15 năm đầu, MWG phát triển dựa vào kênh phân phối, mở ra hàng trăm rồi cả nghìn shop, đó là cách tăng quy mô và hiệu quả doanh nghiệp.

Nhưng cách đó có giới hạn và không thể duy trì mãi. Năm 2024, doanh nghiệp đã giảm 400 điểm bán, nhưng doanh thu toàn hệ thống tăng 15-20%. “ Bây giờ chúng tôi phát triển dựa vào chất của từng sản phẩm, từng ngành hàng và cái đó không bị giới hạn. Khi đã có đội ngũ quy mô thì ngoài chuyện mở rộng thị phần, chúng tôi còn có thể mở rộng ngành hàng. Ví dụ chúng tôi làm cho máy lọc nước phát triển, làm cho người ta chuyển từ mua nước lọc bình qua mua máy lọc nước vì vừa rẻ vừa tiện”.

Trước đó, MWG vừa công bố BCTC quý 1/2025 với doanh thu thuần đạt 36.135 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.548 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của Thế Giới Di Động, chỉ kém đôi chút so với đỉnh lập được vào quý 4/2021.

Năm nay, Thế Giới Di Động dự kiến mục tiêu doanh thu thuần đạt 150.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 30% so với thực hiện 2024. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ này đã thực hiện được 24% kế hoạch doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận cả năm.