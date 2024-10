Có đội tàu container Top 100 thế giới, năng lực vận tải biển lớn nhất VN, doanh nghiệp này lời lãi thế nào?

Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) được thành lập năm 2009. Ngày 11/3/2015, công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là HAH.

HAH chủ yếu hoạt động ở thị trường Việt Nam và nội Á. HAH sở hữu cảng container Hải An tại Hải Phòng. Đây là doanh nghiệp có năng lực vận tải biển lớn nhất Việt Nam. Theo xếp hạng của Alphaliner công bố hồi tháng 7/2024, đội tàu của công ty cũng nằm trong top 100 đội tàu container lớn nhất thế giới.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính của công ty, trong nửa đầu năm 2024, doanh thu thuần của Hải An đạt 1.653 tỷ đồng (tăng 30,5% so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế của Hải An đạt 171 tỷ đồng (giảm 20,9% so với cùng kỳ).

Kết quả kinh doanh tích cực nhờ giá cước tăng. Trong tháng 7/2024, HAH có điều chỉnh giảm mức giá cước đối với tuyến nội địa từ 10 - 37%, đối với các tuyến quốc tế thì giá giữ nguyên như cũ, tuy nhiên đối với phụ thu tuyến quốc tế điều chỉnh tăng 7 - 13% so với mức giá đầu năm.

Bên cạnh đó, công ty mở rộng thêm các tuyến dịch vụ. HAH liên tục mở thêm các tuyến nội Á mới từ đầu năm đến nay. So với năm 2023 chỉ có tuyến đi từ cảng Hải Phòng ↔ các cảng Hongkong, Nansha và Qinzhou thì trong 2024 HAH đã mở thêm tuyến từ cảng tại HCM, Đà Nẵng ↔ Nansha, Quinzhou, cũng như tuyến nội địa có đi từ cảng Nghi Sơn ↔ cảng Hải Phòng, HCM, Cái Mép - Thị Vải.

Ngoài ra, kết quả kinh doanh này còn có sự đóng góp của 2 tàu mới là HaiAn Beta (giao tháng 4/2024) và Anbien Sky (giao tháng 5/2024).

Nguồn: VCBS.

Đội tàu mới - gà đẻ trứng vàng của Hải An

Từ 2014, HAH bắt đầu mở mảng khai thác tàu và không ngừng gia tăng năng lực của đội tàu. Đặc biệt, doanh nghiệp này tăng mạnh mua tàu từ sau dịch Covid 19. Từ 2 tàu, đến hiện tại, công ty đã tăng lên tổng cộng sở hữu 15 tàu container.

Tháng 7/2024, HAH đã nhận tàu Opus là tàu đóng mới cuối cùng trong dự án 4 tàu đóng mới được giao từ cuối năm 2023 đến nay. Như vậy với 4 tàu đóng mới này HAH đã gia tăng 45% công suất đội tàu so với thời điểm đầu năm 2023. Giá tàu khoảng 27 triệu USD, chi phí hòa vốn của tàu mới khoảng 14.000 USD/ngày.

Tháng 9/2024, HAH đã phê duyệt chủ trương đầu tư thêm mua tàu container đã qua sử dụng, cỡ Panamax (3.500 - 5.000 TEU) để chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Các tàu của HAH đều là size từ 787 - 1.800 TEU. Hiện tại, HAH đang có 3 tàu trên 20 tuổi là HaiAn Park, Time và Bell.

"Chúng tôi cho rằng 3 tàu này đã được khấu hao gần hết và có chi phí đầu tư rất thấp. Hiện tại giá tàu 25 tuổi đối với tàu Feeder và Handy khoảng từ 4 - 10 triệu USD. Giá tàu size Panamax 10 tuổi là 46,8 triệu USD (gần 1.200 tỷ đồng), tàu 15 tuổi là 33 triệu USD (khoảng 840 tỷ đồng). Chúng tôi cho rằng nếu tăng mua tàu mới thì HAH có thể bán tàu già và ghi nhận lợi nhuận bất thường tốt khi giá tàu vẫn đang tiếp tục neo cao.

Chúng tôi cho rằng đến quý 1/2025 giá tàu cũ vẫn sẽ giữ mức tốt do các liên minh sau khi thay đổi (2/2025) và sắp xếp lại tuyến dịch vụ của mình thì nhu cầu tàu vẫn tích cực", báo cáo phân tích của Công ty chứng khoán VCB (VCBS) nhấn mạnh.

Hiện tại HAH có 7 tàu cho thuê định hạn (53% năng lực đội tàu), trong 4 tàu mới thì có 2 tàu cho thuê (Anbien Sky và Opus) và 2 tàu tự khai thác (Alfa và Beta). Hai tàu mới Mind và Opus đều có thời gian thuê đến cuối năm, trong đó Opus ký hợp đồng đến 7/2026.

Giá tái ký của các tàu cải thiện so với đầu năm, các tàu mới ký trong quý 3/2024 đều có giá 15 - 18.000 USD/ngày so với các mức 14 - 15.000 USD/ngày vào đầu năm. Việc tái ký các hợp đồng giá cao đảm bảo cho kết quả kinh doanh khả quan của HAH trong nửa cuối năm 2024.

Phần sản lượng cảng và khai thác tàu HAH theo kế hoạch mới điều chỉnh tăng nhẹ 1,5 - 5,7% so với kế hoạch cũ. "Chúng tôi cho rằng HAH khá tự tin khi điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trong khi so với kế hoạch cũ chỉ mới hoàn thành 59%", VCBS nhận định.