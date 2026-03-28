Cô dâu xách váy đi trên phố cũng hot rần rần, hoá ra là mỹ nhân Việt duy nhất được báo Hàn tung hô "tình đầu quốc dân"

Mộng Zu |

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng hình ảnh của cô dâu này nhanh chóng viral trên MXH.

Gần đây, những đoạn video về hình ảnh một cô dâu lộng lẫy xuất hiện giữa phố, đứng lặng trước khung cảnh đoàn tàu lướt qua đang viral khắp MXH. Trong khung hình, chiếc váy cưới trắng xòe rộng tạo nên điểm nhấn nổi bật giữa phố đêm và sự chuyển động đoàn tàu trước mặt càng khiến cô thêm lạc lõng. Cô dâu đứng yên, dáng người mảnh mai, mái tóc dài buông nhẹ tạo nên một khung hình tuyệt đối điện ảnh. Chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng cô gái xinh đẹp này cũng đủ khiến người xem phải tua đi tua lại nhiều lần và tự hỏi câu chuyện phía sau là gì.

Tìm hiểu mới biết, nhân vật xuất hiện trong khung hình chính là Jun Vũ - cô gái được báo Hàn gọi là "tình đầu quốc dân" của showbiz Việt. Hóa ra, những hình ảnh được dân tình truyền tay nhau được cắt từ một dự án mà người đẹp đang tham gia. Jun Vũ có gương mặt thanh thoát, ánh mắt to long lanh và thần thái nhẹ nhàng, dễ dàng "ăn hình" trong mọi góc máy. Đó là lý do không cần biểu cảm quá nhiều mà chỉ một dáng đứng bên đoàn tàu cũng đủ để cô khiến MXH xôn xao.

Jun Vũ tên thật Vũ Phương Anh, sinh năm 1995, là một diễn viên được khán giả biết đến rộng rãi từ giữa thập niên 2010. Cô bắt đầu được chú ý trong làng giải trí khi xuất hiện trong MV Sau Tất Cả của ca sĩ Erik vào năm 2015 - bước đệm quan trọng để cô lấn sân sang diễn xuất điện ảnh.

Nữ diễn viên có vai diễn đầu tay đáng nhớ trong phim 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy (2015). Tiếp đó, cô đảm nhận vai chính trong Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa (2016), củng cố vị thế diễn viên trẻ triển vọng. Những năm sau đó, Jun Vũ tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh khác, trong đó có Tháng Năm Rực Rỡ (2018) và Người Bất Tử cùng các phim như Gái Già Lắm Chiêu 3, Ngốc Ơi Tuổi 17, Cô Dâu Ma...

Với những nỗ lực trong diễn xuất, cô đã được vinh danh Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất tại Ngôi sao xanh 2016 và Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Cánh diều vàng 2017. Hiện tại, Jun Vũ được xem là một trong những diễn viên trẻ nổi bật của điện ảnh Việt Nam với phong cách diễn xuất tự nhiên, dễ gần và từng bước mở rộng sang nhiều dạng vai khác nhau trên màn ảnh.

Nguồn: Tổng hợp

