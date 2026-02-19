Cô dâu Việt cho cả nhà chồng Mông Cổ thưởng thức Tết Việt Nam theo cách độc - lạ, tiết lộ 1 món ai cũng mê

Sau đám cưới thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, cuộc sống hôn nhân của cô dâu Việt và chàng rể đến từ Mông Cổ vẫn khiến nhiều người tò mò. Không phải những câu chuyện làm dâu áp lực hay khác biệt văn hóa khó hòa hợp, hành trình của cô gái trẻ lại mang màu sắc rất riêng: trẻ trung, dí dỏm và đầy tinh thần chủ động.

Bảo Ngọc tự nhận cuộc sống sau hôn nhân của mình giống như đang sống cùng lúc với ba cuốn lịch khác nhau. Một là lịch dương của công việc và cuộc sống hiện đại, hai là lịch âm gắn với truyền thống quê nhà, và ba là lịch theo phong tục Mông Cổ mà cô đang dần học cách hiểu và yêu. Nhưng thay vì cảm thấy rối rắm, cô lại xem đó là một trải nghiệm thú vị, nơi mỗi nền văn hóa đều trở thành một phần trong câu chuyện tình yêu của hai vợ chồng.

Cô vợ "nuôi chồng" khéo đến mức ai nhìn sự biến đổi cũng "phì cười"

Nhắc lại lần đầu gặp chồng, Bảo Ngọc vẫn không giấu được sự hài hước quen thuộc.

" Mình tưởng ảnh nhỏ hơn mình 3 tuổi nên cứ gọi là nhóc con. Hôm ảnh đưa thẻ học sinh ngang tay mình mới phát hiện ảnh sinh năm 1999. Gu của mình là phải quen người hơn tuổi, ai ngờ vừa trẻ vừa hơn tuổi, lại còn ốm giống mấy anh oppa Hàn Quốc nên lúc đó cũng rung động dữ lắm".

Thế nhưng sau này cô mới phát hiện "phiên bản oppa" đó lại là… kế hoạch có chủ đích.

"Mình đã lầm. Lúc đó ổng cố giảm cân để tán mình. Tán đổ xong rồi thì mình nấu món gì cũng ăn sạch, ăn tới đâu lên ký tới đó, quay về hình dáng Thành Cát Tư Hãn luôn. Có bữa ôm cái bụng một múi xong quay qua bắt mình chịu trách nhiệm, mình nghe mà vừa buồn cười vừa… bất lực", cô dâu mới chia sẻ.

Cô kể khoảng thời gian vào bếp nấu ăn cho chồng không chỉ là việc chăm sóc gia đình, mà còn là cách cô đưa một phần quê hương vào cuộc sống hôn nhân.

"Thật sự từ ngày mình nấu món Việt cho anh ấy ăn, anh tăng cân thấy rõ. Nhưng mỗi lần mình nấu là anh ăn rất ngon miệng, ăn xong còn khen liên tục nên mình vui lắm. Cảm giác như mỗi món ăn mình làm đều được đón nhận bằng sự trân trọng".

Không dừng lại ở những bữa cơm thường ngày, Bảo Ngọc còn chủ động để chồng trải nghiệm văn hóa Tết Việt theo cách gần gũi nhất.

Cô dâu Việt đón Tết nơi đất khách nhưng vẫn đầy đủ hương vị Mông Cổ và Việt Nam

"Mình muốn cho anh ấy về Việt Nam trước mỗi dịp Tết để tận hưởng không khí thật sự, cho anh ăn thử thật nhiều món, đi chợ Tết, cảm nhận cảm giác sum vầy. Với mình, ẩm thực là cách dễ nhất để một người hiểu và yêu thêm một nền văn hóa".

Cô tin rằng những trải nghiệm nhỏ như cùng ăn một mâm cơm, cùng đi dạo chợ Tết hay ngồi gói bánh cũng có thể tạo nên sự kết nối sâu sắc hơn bất cứ lời giải thích nào.

Khi mâm cỗ Tết trở thành "cuộc giao thoa" đầy thú vị

Dù hiện tại hai vợ chồng đang sống tại Nhật Bản, Bảo Ngọc vẫn thường xuyên tìm hiểu về Tết truyền thống của gia đình chồng.

Điều khiến cô bất ngờ nhất là cách người Mông Cổ chuẩn bị bàn tiệc năm mới. Trong Tết truyền thống, họ chiên bánh boortsog rồi xếp thành từng tầng giống một tháp lớn, tượng trưng cho sự sung túc. Càng đông thành viên trong gia đình, tháp bánh càng cao.

Vậy nên vợ chồng Bảo Ngọc cùng bạn bè, người thân bên Nhật quyết định mang cả Tết Mông Cổ và Việt Nam cùng lên mâm.

Cỗ Tết năm nay có tháp bánh truyền thống, sữa bò, sữa ngựa lên men, bánh bao Mông Cổ và nhiều món ăn mang đậm văn hóa du mục.

Ngoài ra còn có bánh chưng mang từ Việt Nam sang, chả giò, giò thủ, bày hạt dưa, trái cây, hoa mai đậm không khí Tết quê.

Cô dâu mới cho biết: "Nếu có cơ hội ăn Tết nhà chồng, mình vẫn muốn lì xì và chúc Tết ba mẹ chồng theo cách của người Việt. Đó là cách mình giữ bản sắc của mình dù ở đâu".

Chú rể Mông Cổ tăng size là đủ biết ẩm thực quê vợ ngon cỡ nào. Thế nhưng Bảo Ngọc tiết lộ điều thú vị hơn nữa là cả chồng cô và người thân nhà chồng đều nghiện món rất Việt Nam.

"Thứ mà chồng mình cùng mọi người đều mê là chai nước mắm. Bữa cơm sum họp là mọi người chuyền tay nhau chai mắm, thưởng thức say mê còn hơn cả món chính".

Khoảnh khắc đó khiến cô nhận ra chỉ cần một món ăn hợp khẩu vị, khoảng cách giữa hai nền văn hóa có thể rút ngắn đáng kể.

Lấy chồng xa không phải thiệt thòi, mà là thêm một mái nhà

Điều khiến nhiều người bất ngờ là cách Bảo Ngọc hoà hợp với mẹ chồng dù bất đồng ngôn ngữ.

"Không hiểu nhau về lời nói thì mình dùng hành động. Mình và mẹ chồng đã có màn nhảy múa rất thoải mái giữa thảo nguyên. Mình nghĩ những hoạt động vui vẻ như vậy giúp mọi người gần nhau hơn. Ba mẹ chồng mình cũng rất thân thiện và thoải mái".

Với nhiều cô gái, lấy chồng xa thường đi kèm cảm giác cô đơn, đặc biệt vào dịp Tết. Nhưng Bảo Ngọc lại nhìn nhận theo hướng khác.

"Lấy chồng xa chắc chắn có lúc nhớ nhà. Nhưng mình không nghĩ đó là thiệt thòi. Mình chỉ đang có thêm một gia đình để yêu thương".

Hai vợ chồng cũng sớm thống nhất cách cân bằng giữa hai bên nội ngoại.

"Tụi mình dự định sẽ luân phiên ăn Tết. Một năm ở Việt Nam, một năm về thăm gia đình anh ấy để cả hai bên đều cảm thấy được trân trọng."

Khi hôn nhân không làm mất bản sắc, mà khiến bản sắc trở nên phong phú hơn

Tự nhận mình đang sống cùng "ba cuốn lịch", Bảo Ngọc không xem đó là sự rối rắm, mà là hành trình trưởng thành. Cô chọn giữ những điều thuộc về mình, đồng thời sẵn sàng đón nhận văn hóa mới.

Từ căn bếp nhỏ nơi những món Việt khiến chồng tăng cân thấy rõ, đến hình dung về mâm cỗ giao thoa giữa bánh chưng và tháp bánh boortsog, hay thậm chí là cảnh nhảy múa cùng mẹ chồng trên thảo nguyên, tất cả đều cho thấy cách cô bước vào hôn nhân bằng tâm thế rất riêng: nhẹ nhàng, hài hước và chủ động.

Có lẽ, điều khiến câu chuyện của Bảo Ngọc trở nên đặc biệt không nằm ở việc cô làm dâu ở đâu, mà ở cách cô biến mỗi khác biệt văn hóa thành một mảnh ghép mới trong cuộc sống hôn nhân. Khi hai người sẵn sàng học cách yêu thêm một nền văn hóa, khoảng cách địa lý đôi khi chỉ còn là một chi tiết rất nhỏ trên hành trình xây dựng gia đình. Thậm chí như Tết 2026 này, họ mang cả 2 nền văn hóa quê hương đến 1 nơi xa lạ để tận hưởng, tự hào.