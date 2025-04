Cô dâu Vbiz được tặng 13 cây vàng hồi môn, tính số lãi chỉ sau 4 năm cưới mà choáng váng

Từng giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Nguyễn Thị Thúy An không ồn ào trên truyền thông nhưng luôn giữ được hình ảnh đẹp và phong thái nhẹ nhàng trong mắt công chúng. Sau hành trình đăng quang, Thúy An dần lui về hậu trường, chọn cuộc sống bình yên bên gia đình thay vì tiếp tục hoạt động rầm rộ trong showbiz.

Tháng 1/2021, Thúy An kết hôn với ông xã Ngọc Duy – một tiến sĩ hơn cô 10 tuổi, từng học tập và làm việc tại Mỹ suốt 12 năm. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức kín đáo, có sự góp mặt của nhiều người đẹp bước ra từ Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp sinh năm 1997 từng chia sẻ, chồng cô là người sống tình cảm và ấm áp.

Ngày cưới của Thuý An quy tụ dàn mỹ nhân Việt, gây choáng bởi số sính lễ cực khủng. Cụ thể, Á hậu Thuý An nhận được 13 cây vàng bao gồm vòng cổ, vòng tay, dây chuyền, nhẫn,... khiến cô dâu đeo kín cả người. Không chỉ thế, Á hậu Thuý An và ông xã Ngọc Duy còn được bố mẹ tặng một căn biệt thự ở TP.HCM để tiện cho việc sinh sống sau khi kết hôn. Hình ảnh Thuý An đeo vàng kín người từng viral trên mạng xã hội, khiến hội chị xem vào "xin vía" được hưởng "gánh nặng hôn nhân" như cô.

Cách đây 4 năm, Á hậu Thuý An gây sốt khi khoe được chồng tặng 13 cây vàng trong ngày cưới

Khoảnh khắc nàng hậu "flex" sính lễ khiến netizen choáng ngộp vì quá nhiều

Đám cưới của Thuý An quy tụ dàn mỹ nhân Vbiz đình đám góp mặt

Theo ghi nhận thời điểm tháng 1/2021 - lúc diễn ra đám cưới Thuý An thì giá vàng là 55,55 - 56,10 triệu đồng/lượng, 13 cây vàng tương đương với 722,15 triệu đồng - 729,3 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại (chiều 22/4), giá vàng rơi vào tầm 124 triệu đồng/lượng, thì 13 cây bàng tương đương với 1,612 tỷ đồng. Như vậy, nếu vẫn còn lưu giữ số vàng cưới này, thì sau 4 năm cưới vợ chồng Á hậu Thuý An đã lãi gần 900 triệu đồng.

Bẵng đi 4 năm, netizen bất ngờ với số lãi vợ chồng Thuý An có được nếu vẫn giữ lại vàng cưới kia

Sau khi kết hôn, Thúy An đã làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) để có con. Nàng hậu cho biết bản thân vẫn có thể mang thai tự nhiên, nhưng do quá mong chờ có con nên đã nhờ y học can thiệp. Đến khi chào đón con gái đầu lòng, Á hậu Thuý An mới chia sẻ niềm vui này với công chúng. Làm mẹ không phải điều dễ dàng, nhưng Thúy An cho biết đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. Từ một nàng hậu dịu dàng, cô bước vào giai đoạn mới với vai trò mẹ bỉm, học cách trưởng thành và sống chậm lại để chăm sóc gia đình.

Hiện tại, Thúy An sống khá kín tiếng, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Trên mạng xã hội, cô chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và con gái. Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện, Á hậu 9x vẫn ghi điểm nhờ phong thái nền nã và năng lượng tích cực. Thuý An cũng sấn sân sang kinh doanh quán cafe.

Thuý An đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng tiến sĩ

Nàng hậu cũng đã lên chức mẹ bỉm

Nói về sự thay đổi sau khi làm vợ, Thuý An chia sẻ: "Tưởng có chồng sẽ phụ nữ hơn ai dè vẫn con nít quá chừng. Tưởng sẽ bị hạn chế đi chơi với các bạn ai dè lôi kéo anh chồng vô hội luôn. Hơi sến nhưng thật lòng cảm ơn anh chồng vì đã luôn yêu chiều bà An suốt thời gian yêu nhau cho đến về chung một nhà".