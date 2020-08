Cô dâu và phù dâu độc đáo với dàn khẩu trang "sang-xịn-mịn", tổ chức đám cưới không quá 30 người vẫn hạnh phúc vì "trọn vẹn đến từng giây"

Khái niệm về đám cưới trong mơ của từng người rất khác nhau. Nhiều người muốn có đám cưới hoành tráng với hàng trăm mâm, số khác lại chỉ mong một buổi lễ nhỏ ấm áp với sự có mặt của anh em bạn bè thân thiết mà thôi.

Mới đây, những bức hình trong đám cưới của cô dâu Linh Vy và chú rể tên Hoàng đã gây chú ý mạng xã hội. Theo đó, cô dâu cùng dàn phù dâu của mình được trang bị khẩu trang tuyệt đẹp trong những bức ảnh hậu trường hôn lễ. Các tấm hình nhận về được nhiều lời xuýt xoa bởi vừa đẹp lại vừa độc đáo.

Những bức ảnh tuyệt đẹp của cô dâu và dàn phù dâu.

Về ý tưởng đeo khẩu trang khi chụp hình, cô dâu Linh Vy tâm sự: "Những chiếc khẩu trang này là của bên team nhiếp ảnh chuẩn bị cho vợ chồng mình. Mình đặt may váy cưới và được chị chủ thiết kế may riêng tặng cho để chụp hình luôn. Lúc ấy mình có chia sẻ với ekip rằng muốn chụp bộ hình kỷ niệm thú vị một chút do đã có đến 2 lần hoãn cưới đáng nhớ".

Lên kế hoạch cưới xin từ năm ngoái nhưng vẫn chưa thể thực hiện do dịch bệnh. Không hề nao núng hay vội vàng, Linh Vy tự có cách biến đám cưới của mình trở nên thú vị hơn nữa.

"Hai bên gia đình đã lên kế hoạch đám cưới từ năm ngoái. Dự định đầu tiên là tháng 4 mà vì dịch nên hai nhà hoãn lại. Lúc đó gia đình bọn mình chuẩn bị hết rồi nhưng thôi, tất cả vì sự an toàn vậy.

Sau đó dịch có vẻ ổn, nhà mình chọn lại tháng 8 rước dâu và tổ chức. Mình in thiệp xong xuôi thì cũng dịch. Tuy vậy cuối năm ngày không được ngày nên hai gia đình quyết rước dâu đơn giản thôi và tổ chức tiệc sau này.

Nhà mình vẫn thực hiện đúng quy định của Chính phủ là không tụ tập quá 30 người", Linh Vy chia sẻ.

Chú rể lên hình theo cách bất ngờ làm sao.

Đám cưới của Linh Vy đặc biệt ở chỗ cô không chụp hình cưới. Lần đầu tiên được mặc cũng như chạm tới chiếc váy cưới là khi Vy bước vào phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi lễ. Đó là những khoảnh khắc đẹp, được các nhiếp ảnh gia nhanh tay chụp lại khiến người ta ấn tượng sâu sắc khi nhìn thấy.

Vy tâm sự: "Mình rất quan trọng việc sở hữu chiếc váy thiết kế của riêng mình cũng như ảnh phóng sự trong ngày diễn ra lễ.

Cô gái nào mà không mơ mộng và có nhiều ước mơ. Như mình cũng có mộng làm công chúa nên khi chia sẻ ý tưởng với chị thiết kế, chị đã lập tức phác thảo chiếc váy đậm chất hoàng gia khiến mình mê mẩn.

Đối với mình, mặc trên mình chiếc váy cưới đẹp nhất, cưới người mình yêu chính là giấc mơ hoàn mỹ. Ngoài ra mình cũng dành nhiều tâm huyết cho bữa tiệc như decor trang trí, quà tặng cho khách mời và đặc biệt là ảnh phóng sự cưới. Đó thực sự là những khoảnh khắc đặc biệt nhất mà trong đời chúng ta sẽ không lặp lại".

Hoàng và Linh Vy.

Những tấm hình được chia sẻ lên mạng xã hội là các khoảnh khắc Linh Vy ở trong phòng cô dâu. Phù dâu là các cô bạn thân thiết của Vy. Họ đã có một bộ ảnh đặc biệt, "không đụng hàng" đấy chứ!

Ngày trọng đại của Linh Vy được tổ chức nhỏ bé, gọn nhẹ trái ngược với tưởng tượng của cô từ ngày xưa. Tuy nhiên, có hề gì đâu, nhờ sự nhanh gọn và đặc biệt ấy cô lại nhận ra rằng đôi khi hạnh phúc không phải đến từ sự phô trương.

Ngày trọng đại có sự chứng kiến của những người thân thiết nhất, mình hưởng thụ nó nhất, ấy đã là hạnh phúc rồi.

Cô chia sẻ: "Mình nghĩ đám cưới trong mơ chính là đám cưới mà mình sống hạnh phúc trọn vẹn từng phút giây đó. Mặc dù năm nay sóng gió, đám cưới cũng không như dự kiến nhưng nó vẫn như ý đấy chứ. Ngày mình về nhà chồng có sự hiện diện của hai bên gia đình, ai cũng hòa hợp vui vẻ. Đó thật sự là niềm hạnh phúc".

Linh Vy cũng dành nhiều lời khuyên cho những cô dâu khác vì dịch bệnh mà phải thay đổi kế hoạch của mình:



"Mình cũng thấy các cô dâu bị chi phối bởi quan điểm của qúa nhiều người. Tuy nhiên, các bạn hãy nên cố gắng tận hưởng từng giây phút chuẩn bị cho hôn lễ bằng tâm trọng tốt nhất. Hoạch định chi phí cẩn thạn và đừng có bắt ép đám cưới của mình phải nhất định giống ai đó.

Hãy làm những điều mình thích, lựa chọn những điều làm mình thấy vui và quan trọng nhất là phải tìm đúng người. Lúc đó chắc chắn đám cưới của mỗi cô gái đều sẽ là đám cưới trong mơ.

Ví dụ như mình cưới vào dịp này cũng đáng nhớ phết đấy chứ. Sau này sẽ có cái để kể cho con cháu nghe rằng hai vợ chồng mình cưới nhau vào một năm nhiều biến cố lắm nè".

Cô dâu trong bộ váy cưới.

Linh Vy và Hoàng quen và yêu nhau đã 3 năm nay. Mối quan hệ của họ bắt đầu khi Hoàng trả lời một story trên facebook của Vy để làm quen.

Vy kể: "Thật ra lúc đó bạn bè của anh ấy đưa facebook em qua rồi đố. Họ bảo rằng bé này dễ thương, thách chồng em cưa đổ. Anh ấy vất vả chạy đi chạy lại suốt nửa tháng bởi lúc ấy mình còn ở quê. Hai đứa yêu nhau, càng yêu lại càng thấy quá thích hợp nên tính đến chuyện hôn lễ để hai bên gia đình đỡ trông mong".

Vậy mới nói, chẳng có gì là không thể giải quyết được cả. Một đám cưới nhỏ gọn cũng có cái đáng yêu đi kèm với sự đặc biệt của nó. Cùng chúc cho Linh Vy và Hoàng sẽ tận hưởng và hạnh phúc từng phút giây trong cuộc hôn nhân của mình nhé!

Ảnh: Luka Wedding

Trang phục: Ichi Bridal