Chú rể bộc bạch ban đầu anh có chút lo lắng vì quãng đường giữa 2 nhà cũng xa. Tuy nhiên, Huy vẫn đồng ý để vợ cầm lái vì hiểu vợ thường khó chịu khi say xe.

Câu chuyện cô dâu Võ Đặng Ý Thơ (24 tuổi, quê ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai) tự lái xe hoa chở chồng và bố mẹ về nhà chồng trong ngày cưới đã khiến nhiều người thích thú, ngưỡng mộ. Lý giải về việc này, Thơ bộc bạch do cô bị say xe nên muốn tự lái xe để tránh cảm giác khó chịu vì say xe.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, ông Võ Hiệp (52 tuổi, bố của Ý Thơ) cho biết ông tin tưởng kỹ năng lái xe của con gái. Thơ đã học lái xe từ cuối năm 2024 và có bằng lái vào năm 2025. Trước ngày cưới, mỗi khi hai cha con đi xe cùng nhau, ông Hiệp cũng để con gái tập luyện, đồng thời hướng dẫn thêm cho con kinh nghiệm xử lý tình huống.

Trong suốt hành trình hơn 200km, chú rể Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi, quê phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) ngồi cạnh trò chuyện, hỗ trợ vợ và quay video làm kỷ niệm.

Huy chia sẻ, nhiều lúc anh thấy toát mồ hôi hột khi vợ chạy xe 80km/giờ. Chú rể hơi hoảng nhưng cũng chỉ nhắc vợ “chạy từ từ thôi” để Thơ giữ bình tĩnh.

Đoạn clip Thơ tự lái xe hoa về nhà chồng gây sốt mạng xã hội. (Ảnh:: Tiktok nhân vật)

Kể thêm với Tri thức - Znews, Huy bộc bạch ban đầu anh có chút lo lắng vì quãng đường giữa 2 nhà cũng xa. Tuy nhiên, anh vẫn đồng ý để vợ cầm lái vì hiểu vợ thường khó chịu khi say xe. Ngoài ra, kể từ khi có bằng lái ô tô, Thơ cũng từng nhiều lần lái xe chở Huy cũng như gia đình đi chơi, đi du lịch. Với Huy, sức khỏe và tâm trạng vui vẻ của bà xã là điều quan trọng nhất trong ngày trọng đại.

Trước đó vợ chồng Thơ đã làm lễ ăn hỏi tại nhà gái vào ngày 14/11. Đến ngày 16/11, gia đình Thơ di chuyển sang nhà trai ở Đắk Lắk để tổ chức lễ thành hôn. Phía sau xe hoa của Thơ còn có đoàn nhà gái khoảng 50 người đi cùng sang dự lễ cưới tại nhà trai.

Hành trình di chuyển hơn 200km kéo dài hơn 4 tiếng. Đoàn đã thuận lợi, suôn sẻ đến gia đình nhà trai đúng giờ để chuẩn bị cho lễ thành hôn.

Vợ chồng Thơ hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Sau đám cưới, cặp đôi đã quay lại với cuộc sống thường nhật tại TP.HCM.