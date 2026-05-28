Cô dâu, chú rể thay nghi thức cắt bánh kem bằng ăn cơm tấm sườn nướng ngay trên sân khấu cưới: Bất ngờ danh tính 2 nhân vật chính

Những khoảnh khắc độc lạ trong đám cưới luôn là content được mọi người quan tâm. Từ hoa cưới độc đáo, cách decor ý nghĩa, tráp cưới có 1-0-2 cho đến các nghi lễ sáng tạo,... cứ điều gì khác với motif cưới truyền thống đều dễ dàng viral trên MXH. Mới đây, một cặp đôi ở TP.HCM tiếp tục khiến dân mạng thích thú khi bỏ qua nghi thức cắt bánh kem quen thuộc để… ăn cơm tấm ngay trên sân khấu đám cưới.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, thay vì cầm dao cắt bánh cưới hay rót tháp champagne, cô dâu chú rể đứng trước một đĩa cơm tấm đầy đủ sườn, chả, bì rồi cùng nhau chan nước mắm và thưởng thức với sự theo dõi của khách mời.

MC của buổi tiệc cũng có màn dẫn dắt khiến nhiều người gật gù ấn tượng: “Xin mời cô dâu và chú rể chan nước mắm trước ạ. Đĩa cơm tấm tưởng chừng như đơn giản, từng miếng sườn, từng miếng chả được làm đầy đủ, công phu cho đến chén nước mắm được pha vừa vặn kẹo kẹo, ngọt ngọt, tất cả đều cần sự tinh tế và hài hoà. Đó là ý nghĩa mà Nam và Quyên muốn dành cho tất cả chúng ta”.

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận hưởng ứng từ dân tình, nhận về khoảng 1 triệu lượt xem sau hơn 2 ngày đăng tải. Nhiều người thích thú vì ý tưởng mới lạ, trong khi không ít người cho rằng đây là "chân ái" vì cô dâu chú rể thường là những người đói nhất trong đám cưới của chính mình.

“Chắc mai mốt tui ăn bún bò”, “Cái này hợp lý, tại đám cưới cô dâu chú rể không có thời gian ăn nè”, “Nghe nói bữa này cô dâu chú rể thường là người đói nhất, thật không cam tâm, tôi quyết định ăn đẫm trước khi khách được lên món”, “Ê tính ra hợp lí nha, bình thường người ta phải xong lễ mới được ăn, này ăn sớm cho có năng lượng”, "Sau này lấy chồng chắc tui chọn ăn bún bò Huế uống trà sữa quá trời", "Tới tui chắc ăn bún đậu mắm tôm",... là một số bình luận từ mọi người.

Bên cạnh yếu tố hài hước, nhiều người còn cho rằng lựa chọn này mang ý nghĩa gần gũi hơn so với việc cắt bánh hay rót rượu: "Gạo nấu thành cơm, tình yêu chan hoà đủ vị, hạnh phúc mĩ mãn, muôn đời no đủ. Tính ra thay vì rót rượu làm cái này nó lạ hay mà ý nghĩa", "Khá ý nghĩa đó chứ. Tình yêu không cần gì đó quá lớn lao, cao sang, mà chỉ đơn giản là những hôm hai đứa dắt nhau đi ăn dĩa cơm tấm, tô hủ tiếu, anh nhìn em ăn ngon lành, đôi mắt long lanh, em ăn không hết nên anh "được" ăn thêm",...

Được biết nhân vật chính trong clip cũng như đám cưới này là Nguyễn Hoàng Tú Quyên (sinh năm 1997) và Phan Thanh Nam (sinh năm 1995). Cặp đôi là chủ kênh TikTok Quyen & Nam Station, khá nổi tiếng trong giới bartender nói riêng và cõi mạng nói chung.

Quyen & Nam Station là kênh nội dung do Tú Quyên và Thanh Nam cùng phát triển. Cả hai đều từng có thời gian loay hoay trước khi theo đuổi nghề bartender. Tú Quyên bỏ ngành Luật để học pha chế, còn Thanh Nam từng là dancer trước khi bén duyên với cocktail.

Năm 2020, Tú Quyên và Thanh Nam quen nhau qua một cuộc thi bartender, sau đó dần thân thiết trong chuyến đi Hà Giang dành cho các thí sinh xuất sắc. Thanh Nam giành Quán quân còn Tú Quyên đạt Á quân. Từ những lần làm dự án chung, cả hai bắt đầu hẹn hò rồi trở thành bạn đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Năm 2023, cặp đôi cùng nhau đi xuyên Việt trong khoảng 1 năm. Đến đâu thấy thú vị thì ở lại lâu hơn, tìm hiểu nguyên liệu địa phương và câu chuyện văn hóa thông qua cocktail, kết nối những người làm nghề bartender.

Đầu năm 2026, Thanh Nam cầu hôn Tú Quyên thành công. Sau đó cặp đôi dành thời gian chuẩn bị cho đám cưới.

Hiện tại, ngoài công việc bartender, cặp đôi còn chia sẻ nội dung về nghề pha chế và cuộc sống đời thường trên MXH. Tài khoản Quyen & Nam Station của cặp đôi đang có 528.000 người theo dõi và tổng cộng 15 triệu lượt yêu thích toàn kênh.