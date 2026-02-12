Cô dâu bị ong đốt, thợ make up đến “cứu” cũng bị đốt sưng môi: Người trong cuộc kể chuyện hy hữu

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ trước câu chuyện một cô dâu bị ong đốt sưng mắt trước ngày cưới, trông cậy cả vào thợ make up để che bớt chỗ sưng. Tuy nhiên khi thợ make up đến để trang điểm cho cô dâu thì bất ngờ cũng bị ong đốt sưng môi. Câu chuyện kèm theo hình ảnh của khổ chủ khiến nhiều người vừa thương vừa buồn cười.

Nhiều lại để lại bình luận hài hước: "May mà có chụp ảnh lại chứ kể không ai tin"; "Sao lại có thể trùng hợp đến thế"; "Con ong ác ghê";... Được biết, thợ make up trong câu chuyện là anh Phạm Hải Vân (ở Vĩnh Long).

Anh Vân trang điểm cho cô dâu không may bị ong đốt trước ngày cưới. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, anh Vân cho biết tối trước hôm làm lễ, cô dâu bị con ong chích vào mắt khiến một bên mắt sưng vù. Vết sưng không thuyên giảm dù cô dâu đã uống và bôi thuốc liên tục. Sáng hôm sau khi anh Vân đến trang điểm thì hoang mang khi nhìn thấy vết sưng trên mặt cô dâu và cố gắng tìm cách xử lý sao cho cô dâu tự tin nhất có thể trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Sau khi trao đổi, anh Vân và cô dâu chốt lại sẽ dùng tóc để che khéo phần sưng và tập trung make up vào tổng thể để gương mặt hài hòa hơn. Bàn tay “phù thủy” của anh Vân cũng đã giúp cô dâu tự tin bước vào lễ cưới.

Khi ra về, anh Vân bị con ong đốt sưng môi.

Tuy nhiên, tình huống bi hài xảy ra khi anh Vân chạy xe ra khỏi cổng nhà cô dâu thì bất ngờ bị một con ong bay thẳng vào khẩu trang, chích trúng môi khiến môi bị sưng vù. Sự trùng hợp ngỡ ngàng khiến anh Vân cũng không hiểu nổi.

Vết sưng của anh Vân kéo dài 1 ngày rồi giảm dần còn mắt cô dâu phải mất 2-3 ngày mới hết sưng hoàn toàn. Khi chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội, anh Vân cũng không nghĩ lại lan tỏa như vậy. Đây là sự việc không ai muốn song với anh Vân đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ khi làm nghề.