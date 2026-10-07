Cô chủ shop quần áo giờ làm con dâu tập đoàn nhựa nổi tiếng TP.HCM, chồng đẹp như tài tử

Mỹ nhân Việt vừa thành công trong sự nghiệp vừa có chồng sở hữu profile "rất gì và này nọ".

Từ hot girl Sài thành đến "phú bà" Vbiz

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989 tại TP.HCM. Cô được biết đến từ năm 2007 sau khi giành quán quân cuộc thi Hot V-teen, sau đó nhanh chóng trở thành một trong những hot girl nổi bật của thế hệ 8X, 9X. Không dừng lại ở hình ảnh một cô gái xinh đẹp, Midu sớm lấn sân sang diễn xuất và tạo được dấu ấn riêng trên màn ảnh.

Năm 2009, Midu bén duyên với phim ảnh qua Những Thiên Thần Áo Trắng. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong nhiều dự án như Thiên Mệnh Anh Hùng, 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu, Mẹ Chồng, Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp... Đặc biệt, vai Tuyết Mai trong Mẹ Chồng giúp Midu giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2017.

Nhan sắc của Midu trên màn ảnh từng khiến khán giả phát sốt

Điều khiến Midu khác biệt là cô không đặt toàn bộ sự nghiệp vào showbiz. Từ năm 18 tuổi, nữ diễn viên đã có ý thức kinh doanh với thương hiệu thời trang riêng. Sau này, công việc kinh doanh của Midu tiếp tục mở rộng sang bất động sản.

Không chỉ kinh doanh, Midu còn theo đuổi con đường học vấn khá nghiêm túc. Cô từng đỗ Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM, sau đó trở thành giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) từ năm 2017. Tại đây, Midu tham gia hướng dẫn đồ án, chấm điểm và đồng hành cùng sinh viên trong các hoạt động chuyên môn.

Năm 2024, cô tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang với thành tích Á khoa. Sau khi kết hôn, Midu vẫn duy trì công việc giảng dạy, bên cạnh hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Chính việc liên tục làm việc ở nhiều lĩnh vực khiến hình ảnh Midu ngày càng khác xa danh xưng "hot girl" năm nào. Nhiều năm tự gây dựng, Midu hay được gọi là "phú bà" hay một trong những mỹ nhân có cuộc sống độc lập, tự chủ đáng ngưỡng mộ ở Vbiz.

Trong những năm đầu lập nghiệp, Midu từng có thương hiệu thời trang riêng

Nữ diễn viên sau đó lấn sân sang lĩnh vực bất động sản và khá "mát tay"

Ngoài ra, Midu còn là có công việc là giảng viên trường Đại học

Đám cưới cổ tích với chồng thiếu gia tập đoàn nhựa

Về chuyện tình cảm, Midu khá kín tiếng khi chia sẻ trước công chúng. Trong quãng thời gian dài làm nghề, nữ diễn viên được "đẩy thuyền" với một số đồng nghiệp nam nhưng sau cùng đó chỉ là mối quan hệ bạn bè. Cho đến tháng 4/2024, Midu bất ngờ thông báo sắp kết hôn, và danh tính ông xã được hé lộ là doanh nhân Minh Đạt.

Midu và Minh Đạt gặp nhau lần đầu trong một chuyến đi du thuyền vào cuối năm 2021. Sau cuộc gặp này, cả hai âm thầm tìm hiểu và hẹn hò. Trong khoảng thời gian yêu nhau, Midu gần như không công khai danh tính bạn trai.

Midu và Minh Đạt hẹn hò bí mật trước khi quyết định về chung một nhà

Minh Đạt xuất thân từ gia đình có nền tảng trong ngành nhựa, là con trai nhà sáng lập Nhựa Duy Tân. Nam doanh nhân từng du học tại Mỹ, có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh và sau đó trở về phát triển công việc trong doanh nghiệp gia đình. Bên cạnh profile công việc, Minh Đạt còn được chú ý bởi ngoại hình điển trai, phong thái chỉn chu.

Tháng 5/2024, Midu và Minh Đạt tổ chức một buổi tiệc riêng tư tại Đà Lạt với sự tham dự của khoảng 50 người thân, bạn bè. Đây cũng là dịp Minh Đạt cầu hôn Midu lần thứ hai. Trước đó, anh từng tiết lộ lần đầu cầu hôn vì quá xúc động nên đã khóc và không thể nói hết những điều muốn nói.

Đến tháng 6/2024, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ tại TP.HCM. Đám cưới được đầu tư công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và nhanh chóng trở thành một trong những hôn lễ được chú ý nhất Vbiz năm đó.

Minh Đạt bật khóc khi lần thứ 2 cầu hôn Midu

Đám cưới đẹp như mơ của cả hai từng gây sốt với truyền thông

Visual điển trai, phong độ chẳng kém gì tài tử của chồng Midu

Sau khi về chung một nhà, Midu và Minh Đạt không quá phô trương chuyện đời tư nhưng ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Cả hai cùng đi du lịch, dự sự kiện, tận hưởng những bữa ăn và thường xuyên xuất hiện bên nhau trong những dịp đặc biệt.

Đáng chú ý, mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới của cặp đôi đều được tổ chức khá chỉn chu. Năm 2026, Midu và Minh Đạt tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới với sự góp mặt của người thân, bạn bè và một số nghệ sĩ thân thiết. Cả hai cùng diện trang phục như cô dâu - chú rể, tái hiện những khoảnh khắc ngọt ngào khiến nhiều người ví von như đang tổ chức một đám cưới lần hai.

Mới đây nhất, nhân sinh nhật Midu, thiếu gia Minh Đạt chuẩn bị một màn chúc mừng ngay trên xe. Không gian được trang trí bằng tông hồng, có hoa và đặc biệt là một tấm thiệp viết tay dành riêng cho bà xã. Trong tấm thiệp, Minh Đạt gọi Midu là "vợ yêu", cảm ơn cô vì luôn ở bên, thấu hiểu và cùng anh khám phá những quán ăn ngon. Nam doanh nhân cũng chúc bà xã tuổi mới xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc và thành công với những dự định sắp tới.

Sau đám cưới, doanh nhân Minh Đạt thoải mái xuất hiện cùng bà xã trong các sự kiện

Cả hai thường xuyên du lịch từ trong nước đến ngoài nước

Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, Midu và Minh Đạt tổ chức tiệc hoành tráng

Thiếu gia Minh Đạt viết thư tay, chuẩn bị tiệc sinh nhật để chúc mừng Midu khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV