Cô chủ khách sạn khoe quà 8.3 cực khủng từ tuyển thủ Phan Văn Đức: Biệt thự mới toanh, phòng khách cực đẹp

Sắp tới ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, mạng xã hội xôn xao khi nàng WAG Võ Nhật Linh - bà xã của Phan Văn Đức - hào hứng khoe món quà đặc biệt từ ông xã cầu thủ. Không phải hoa hồng hay túi hiệu xa xỉ, món quà lần này là cả một công trình đồ sộ khiến ai nhìn cũng phải choáng ngợp.

Vợ chồng Văn Đức - Nhật Linh

Trên trang cá nhân, nàng WAG đăng tải hình ảnh bản thiết kế 3D một căn biệt thự hoành tráng đang trong giai đoạn hoàn thiện cùng dòng trạng thái đầy tự hào: "Vừa đứng nấu cơm vừa trông cửa hàng là có thật rồi. Phan Văn Đức, quà 8.3 này hơi tốn kém".

Theo bản thiết kế, căn biệt thự riêng bề với không gian sống rộng rãi, tông màu trung tính thanh lịch, nội thất cao cấp đồng bộ từ phòng khách đến phòng bếp. Nhìn vào cơ ngơi hiện tại, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn của gia đình nhỏ.

Không chỉ vậy, loạt ảnh không gian nội thất bên trong cũng khiến dân tình xuýt xoa. Sảnh lớn cao tầng với hệ đèn trần nghệ thuật, khu vực phòng khách được bài trí tinh tế theo phong cách tối giản nhưng ấm cúng. Từng chi tiết cho thấy sự đầu tư chỉn chu và mức chi phí chắc chắn không hề nhỏ.

Ngoài ra, Phan Văn Đức còn checkin trong bối cảnh một công trình khách sạn mới toanh đang được xây dựng, được dự đoán là do gia đình anh đầu tư xây dựng. Công trình có quy mô nhiều tầng, thiết kế hiện đại, tọa lạc ở vị trí khá đẹp, hứa hẹn trở thành điểm lưu trú nổi bật khi đi vào hoạt động.

Dưới phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ liên tục gửi lời chúc mừng, gọi đây là “món quà 8/3 đỉnh của chóp”, "chỉ biết ước" khi Nhật Linh lấy được người chồng cầu thủ vừa tâm lý lại vừa… mạnh tay.

Từ sân cỏ đến đời thường, Phan Văn Đức luôn ghi điểm với hình ảnh người chồng, người cha trách nhiệm. Và với món quà 8/3 “khủng” lần này, anh một lần nữa khiến hội chị em phải ghen tị nhẹ với cô chủ khách sạn trẻ tuổi.