Cô chủ khách sạn khoe được chồng cầu thủ thưởng tết, dân tình sốc ngang vì dãy số "ting ting" dài dằng dặc

Một trong những trào lưu được lòng chị em dịp Tết Nguyên đán là nhận quà Tết, thưởng Tết từ chồng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ. Dù phải hơn 10 ngày nữa mới đến Tết nhưng Võ Nhật Linh - vợ của tiền vệ Phan Văn Đức đã vui mừng khoe được chồng "ting ting" thưởng tết.

Theo đó, chỉ trong vòng vài phút Phan Văn Đức đã chuyển cho vợ tới 4 lần, mỗi lần là 450 triệu đồng. Dân tình nhìn khoản tiền vào tài khoản của Nhật Linh mà hoa cả mắt. Sau đó một ngày, Văn Đức lại tiếp tục chuyển thêm cho vợ 200 triệu đồng vì nàng WAG giảm cân thành công.

Tổng số tiền trong 2 ngày mà Phan Văn Đức chuyển cho vợ lên đến 2 tỷ đồng.

Sốc với số tiền Phan Văn Đức chuyển trước Tết cho vợ

Võ Nhật Linh sinh năm 1997 tại tỉnh Nghệ An, là vợ của cầu thủ Phan Văn Đức. Cô thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng với hình ảnh dịu dàng và quyến rũ. Sau khi kết hôn với Văn Đức vào năm 2020, Nhật Linh đã trải qua gần 4 năm hạnh phúc và hai vợ chồng có với nhau 2 con. Nàng WAG dành trọn thời gian chăm sóc con cái và kinh doanh riêng để chồng yên tâm thi đấu.

Văn Đức hiện đang thi đấu cho CLB CAHN, anh mới trở lại sau chấn thương chưa lâu. Tuy nhiên, tiền lương và thưởng mà tiền vệ sinh năm 1996 nhận được thuộc tốp đầu tại Việt Nam. Đó cũng là lý do Văn Đức thoải mái "ting ting" cho vợ cả tỷ đồng.

Vợ chồng Văn Đức đang có một căn nhà to giữa thành phố Vinh (Nghệ An), sử dụng chiếc Mercedes có giá hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra Văn Đức - Nhật Linh còn kinh doanh khách sạn 5 tầng ở Cửa Lò (Nghệ An) và mới mở một quán ăn rất đắt khách.

Gia đình Phan Văn Đức - Nhật Linh

Cặp đôi lúc nào cũng ngọt ngào như hồi mới yêu