Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành báo cáo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo nhận định, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI ở cả Trung ương và địa phương và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, đúng thời gian theo quy định; thể hiện sự thống nhất cao trong việc thảo luận, lựa chọn, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

1.041 người đưa vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ở Trung ương , ngày 2/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo Nghị quyết số 1939 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương đã giới thiệu được 217 đại biểu.

Trên cơ sở tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến, ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội nghị biểu quyết để lập danh sách sơ bộ người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Kết quả biểu quyết có 71/71 (tỷ lệ 100%) đại biểu tham dự nhất trí lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Về cơ cấu người được giới thiệu: Các cơ quan Đảng 10 người (tỷ lệ 4,60%); Cơ quan Chủ tịch nước 2 người (tỷ lệ 0,92%); Các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) 145 người (tỷ lệ 66,82%); Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ 15 người (tỷ lệ 6,91%).

Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng) 14 người (tỷ lệ 6,45%); Bộ Công an (bao gồm cả Bộ trưởng) 3 người (tỷ lệ 1,38%); TAND Tối cao 1 người (tỷ lệ 0,46%); VKSND Tối cao 1 người (tỷ lệ 0,46%); Kiểm toán Nhà nước 1 người (tỷ lệ 0,46%); MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên 25 người (tỷ lệ 11,52%).

Về cơ cấu kết hợp, trong số 217 người được giới thiệu ứng cử có 51 phụ nữ, 21 dân tộc thiểu số, 138 tái cử.

Về trình độ, đại học 28 người, trên đại học 189 người, dưới đại học không có.

Người ứng cử trẻ tuổi 1 người, người ứng cử là người ngoài Đảng 5 người.

Ở địa phương , theo báo cáo các địa phương đã lập danh sách sơ bộ được 824 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Về cơ cấu kết hợp trong tổng số 824 người ứng cử do địa phương giới thiệu có 420 phụ nữ (các tỉnh, thành phố có tỷ lệ phụ nữ ứng cử cao như: Thái Nguyên, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Thanh Hóa).

Người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 208 người. Người ứng cử là người ngoài Đảng có 90 người.

Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 227 người. Một số tỉnh có tỷ lệ người ứng cử là người trẻ tuổi cao như: Đồng Nai, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thái Nguyên.

Số lượng tái cử là 111 người. Một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ người tái cử cao như Cần Thơ, Gia Lai, Lai Châu, Tây Ninh.

Về người tự ứng cử có 23 người.

Về trình độ, đại học 381 người, trên đại học 488 người, dưới đại học 21 người.

Như vậy, kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tính chung ở cả Trung ương và địa phương, tổng số người được đưa vào danh sách sơ bộ là 1.041 người (gồm 217 người ở Trung ương và 824 người ở địa phương), đạt tỷ lệ 2,08 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (đảm bảo số dư theo quy định của Luật Bầu cử, đảm bảo đúng định hướng về cơ cấu, thành phần)

Cơ cấu kết hợp chung của cả nước: Người ứng cử là phụ nữ 471, người ứng cử là người trẻ tuổi 228, người ứng cử là người dân tộc thiểu số 229, người ứng cử là người ngoài Đảng 95, người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử 145.

5.078 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh

Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 2.555 người.

Theo báo cáo, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần hai là 5.078 người, giảm 34 người so với dự kiến tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đạt tỷ lệ bình quân là 1.98 lần trên số đại biểu được bầu.

Về cơ cấu kết hợp: Người ứng cử là phụ nữ 2.359 (một số địa phương có tỷ lệ cao như Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Đắc Lắc, Thái Nguyên); người ứng cử là người trẻ tuổi 1.424 (một số địa phương có tỷ lệ cao như: Sơn La, Thái Nguyên, Ninh Bình).

Người ứng cử là người ngoài Đảng 668 (một số địa phương có tỷ lệ khá cao như: Hưng Yên, Thái Nguyên, Tây Ninh, Thanh Hóa); người ứng cử là người dân tộc thiểu số 938 người (một số địa phương có tỷ lệ cao như: Cao Bằng; Lai Châu; Lạng Sơn, Điện Biên); người ứng cử là người tái cử 1.282; số người tự ứng cử 20.

Về trình độ, trên đại học 2.671 người, đại học 2.619 người, dưới đại học 186 người.

136.279 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã

Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo luật định là 75.878 người.

Theo báo cáo nhanh của 31/34 tỉnh, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã sau Hội nghị hiệp thương lần hai là 136.279 người, đạt tỷ lệ bình quân là 1,79 lần trên số đại biểu được bầu.

Về cơ cấu kết hợp: Phụ nữ 53.493; người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 43.161; ngoài Đảng 18.755; dân tộc thiểu số 30.357; tôn giáo 3.542; số lượng đại biểu tái cử 43.269.

Về trình độ: trên đại học 16.455 người, đại học 75.476 người, dưới đại học 26.144 người.

Số người tự ứng cử 145 người.

Qua tổng hợp báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị bám sát tình hình ở địa phương, kịp thời điều chỉnh nhân sự để giới thiệu bảo đảm đủ và đúng cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt quan tâm đến cơ cấu về phụ nữ, dân tộc thiểu số, ngoài Đảng, trẻ tuổi...

Các địa phương kịp thời tập hợp số liệu về bầu cử đầy đủ, chính xác, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổng hợp số liệu, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia điều chỉnh thời gian giữa các lần hiệp thương hợp lý để việc thực hiện các bước quy trình bầu cử thuận lợi hơn ở các kỳ bầu cử tiếp theo.