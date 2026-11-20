Đứa trẻ khi ấy không chỉ phải lo chuyện học hành, tiền bạc mà còn phải cân nhắc từng lời nói. Xin tiền mẹ thì sợ bị mắng, hỏi ba thì sợ mẹ không vui.

Hôn nhân có thể kết thúc bằng một tờ giấy ly hôn, nhưng trách nhiệm làm cha mẹ thì không thể chấm dứt theo cách ấy. Đáng tiếc, trong không ít gia đình, khi tình nghĩa vợ chồng không còn, những đứa trẻ lại vô tình trở thành người phải gánh chịu những bất hòa mà chúng chưa từng gây ra.

Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây khiến nhiều người chú ý bởi cuộc sống của một sinh viên năm cuối sau khi cha mẹ ly hôn. Theo lời kể, ba mẹ bạn chia tay từ khi bạn còn học lớp 10. Khi con lên đại học, hai người phân chia trách nhiệm tài chính: người cha lo học phí mỗi kỳ, còn người mẹ gửi 3 triệu đồng mỗi tháng để con trang trải tiền trọ và sinh hoạt.

Tuy nhiên, việc phân chia ấy không phải lúc nào cũng diễn ra êm đẹp. Người con cho biết mẹ vẫn còn nhiều hiềm khích với chồng cũ, thường xuyên có những lời nói và cách hành xử khiến bạn cảm thấy mình bị đẩy vào thế phải xin tiền ba. Đến năm cuối đại học, lịch học và khóa luận dày đặc khiến bạn không thể đi làm thêm. Mỗi lần mở lời xin tiền sinh hoạt, bạn lại phải đối diện với những lời trách móc, thậm chí bị mắng là "ngu", cùng áp lực phải sang hỏi ba.

Trong đoạn tin nhắn được chia sẻ, khi ba hỏi: "Em giận bố rồi à?", người con đáp: "Dạ không". Sau đó, bạn giải thích rằng mình không có tiền đóng học và đã nhắn cho ba từ hôm trước. Người cha tỏ ra bất ngờ vì không nhận được tin nhắn, rồi chủ động dặn con: "Giờ hàng tuần bố gửi cho em một triệu, còn khi nào đóng tiền nhà nói bố biết bố gửi cho".

Tin nhắn không dài, cách viết cũng có phần vội vàng, nhưng lại khiến nhiều người xúc động. Bởi phía sau lời hỏi han giản dị ấy là sự chủ động quan tâm của một người cha, khi nhận ra con mình có thể đang thiếu thốn mà không dám mở lời.

Đoạn tin nhắn đang được nhiều người quan tâm

Khi cha mẹ biến con thành người đứng giữa

Sau ly hôn, việc phân chia trách nhiệm nuôi dưỡng con là điều cần thiết. Mỗi gia đình có hoàn cảnh kinh tế khác nhau, vì vậy không nhất thiết cha mẹ phải chia đôi mọi khoản chi phí. Người có điều kiện hơn có thể đóng góp nhiều hơn, miễn là hai bên thống nhất trên tinh thần đặt lợi ích của con lên trước.

Vấn đề bắt đầu khi trách nhiệm ấy bị biến thành công cụ để tiếp tục cuộc đối đầu giữa hai người đã không còn là vợ chồng. Một khoản học phí, tiền thuê nhà hay tiền sinh hoạt đáng lẽ chỉ là nhu cầu thiết yếu của con, nhưng đôi khi lại trở thành lý do để cha mẹ chất vấn, so đo và đẩy trách nhiệm cho nhau.

Đứa trẻ khi ấy không chỉ phải lo chuyện học hành, tiền bạc mà còn phải cân nhắc từng lời nói. Xin tiền mẹ thì sợ bị mắng, hỏi ba thì sợ mẹ không vui. Muốn nói rõ hoàn cảnh của mình, con lại lo rằng câu chuyện sẽ trở thành một cuộc tranh cãi mới giữa hai người. Lâu dần, sự im lặng trở thành cách ít gây rắc rối nhất, dù chính người con mới là người chịu thiệt thòi.

Điều đáng nói là áp lực ấy không nhất thiết phải xuất hiện dưới những lời xúc phạm trực tiếp. Đôi khi, chỉ một câu nói như "sao không sang xin ba", "đó là trách nhiệm của mẹ hay của ba?" cũng đủ khiến con cảm thấy mình đang mắc nợ cả hai phía. Trong khi đó, trẻ không có nghĩa vụ phải làm người phân xử, truyền tin hay chứng minh ai đúng, ai sai trong cuộc hôn nhân đã kết thúc.

Ly hôn là kết thúc một mối quan hệ, không phải kết thúc trách nhiệm

Câu chuyện trên cũng gợi ra một điều cần được nhìn nhận công bằng: không phải cứ người cha chủ động gửi tiền thì mặc nhiên người mẹ là người vô trách nhiệm, cũng không thể chỉ từ vài đoạn tin nhắn mà kết luận toàn bộ câu chuyện hôn nhân của hai người. Chúng ta không biết đầy đủ những mâu thuẫn đã xảy ra, cũng không rõ điều kiện và thỏa thuận tài chính thực tế giữa họ.

Tuy nhiên, có một nguyên tắc không nên thay đổi: những bất đồng của người lớn không được phép ảnh hưởng đến quyền lợi cơ bản của con. Nếu có khó khăn về tài chính, cha mẹ cần trao đổi trực tiếp với nhau thay vì yêu cầu con đi đòi hỏi, giải thích hoặc đứng ra chịu trận. Nếu một bên chưa thể thực hiện đúng cam kết, hai người cần thống nhất lại phương án phù hợp, thay vì để con phải tự xoay xở trong cảm giác có lỗi.

Về phía con cái, việc được phép yêu thương cả cha lẫn mẹ sau ly hôn cũng là điều cần được tôn trọng. Con không cần phải chọn phe, không cần giận người này để chứng minh mình đứng về phía người kia. Một đứa trẻ có thể hiểu những tổn thương của cha mẹ, nhưng không vì thế mà phải gánh trách nhiệm chữa lành hay trả đũa thay họ.

Người lớn có thể không còn đủ tình cảm để tiếp tục sống cùng nhau, nhưng vẫn cần đủ trưởng thành để cùng chăm sóc một đứa con. Bởi sau tất cả, điều một đứa trẻ cần không phải là biết ai thắng, ai thua trong cuộc hôn nhân cũ, mà là được yên tâm rằng dù gia đình không còn nguyên vẹn, tình yêu thương và trách nhiệm dành cho mình vẫn không bị chia cắt.