Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ

Đường Lên Đỉnh Olympia là chương trình kiến thức thực tế nổi tiếng, đã đồng hành cùng khán giả Việt suốt 25 năm qua. Không chỉ là nơi tìm kiếm và vinh danh những gương mặt học sinh xuất sắc trên khắp cả nước, Olympia còn trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Chương trình không chỉ ghi dấu những màn thi đấu căng thẳng, gay cấn mà còn tạo nên những kỷ niệm khó quên, từ vòng nguyệt quế danh giá cho đến những tiết mục văn nghệ, những khoảnh khắc bên lề đáng nhớ.

Điều thú vị là nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy không ít nhân vật từng xuất hiện trên sân khấu Olympia dù chỉ thoáng qua, hoàn toàn không phải thí sinh nhưng sau này lại có cuộc sống và sự nghiệp thay đổi ngoạn mục, khiến nhiều người bất ngờ. Đơn cử có thể kể đến trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 6 - năm mà nam sinh Lê Vũ Hoàng (THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình) đã giành vòng nguyệt quế chung cuộc. Năm đó, ngoài 4 nhà leo núi, có một cô bé 10 tuổi tham gia trong tiết mục âm nhạc "góp vui" giữa chương trình cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Cách đây 19 năm, một cô bé Tiểu học mới 10 tuổi đã xuất hiện trong trận chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 6 khiến khán giả thích thú.

Xuất hiện trong buổi Chung kết năm, cô bé tiểu học ấy đã khiến khán giả bất ngờ khi tự tin cất cao giọng hát bài Đường Lên Đỉnh Núi. Với mái tóc tết dài, chiếc váy đỏ nổi bật và giọng ca trong trẻo, cô bé nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng nhiều người theo dõi chương trình năm ấy.

Thời điểm đó, không ai ngờ rằng cô bé nhỏ nhắn, tưởng chừng chỉ là một “nhân vật khách mời” đáng yêu, lại chính là người sau này sẽ tỏa sáng trong làng giải trí Việt. Người đó không ai xa lạ mà chính là ca sĩ - diễn viên Hoàng Yến Chibi. Từ một giọng ca trong trẻo của tuổi thơ, Hoàng Yến đã trưởng thành và để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bản hit đình đám, đồng thời góp mặt trong loạt phim điện ảnh nổi bật như Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Tháng Năm Rực Rỡ…

Hoàng Yến Chibi là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt.

Được biết, thời đi học, Hoàng Yến Chibi đã giữ chức chi đội trưởng nhiều năm liền. Trong 6 năm theo học tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cô đạt học bổng 5 năm liên tiếp. Ở kỳ thi đại học, Hoàng Yến thi đỗ khoa Quản lý Văn hóa (ĐH Văn hóa Hà Nội) với 21,5 điểm. Trong đó, cô được 5 điểm Văn, 8 điểm môn Năng khiếu 1 (Xây dựng kịch bản tổ chức sự kiện) và 8,25 điểm môn Năng khiếu 2 (Nghệ thuật tự chọn). Điểm số của cô đứng trong top thí sinh có điểm cao nhất khoa. Sau cuộc thi Học viện Ngôi sao, giành ngôi Á quân, cô quyết định Nam tiến, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp.

Mới đây, Hoàng Yến Chibi còn gây sốt khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2. Sự xuất hiện của cô trong chương trình cho thấy hình ảnh trưởng thành, bản lĩnh hơn hẳn so với cô bé nhỏ nhắn, hồn nhiên từng đứng trên sân khấu Olympia năm nào. Cuộc sống hiện tại của Hoàng Yến Chibi được khán giả nhận xét là ngày càng trọn vẹn khi cô vừa giữ được sự nghiệp nghệ thuật sôi nổi, vừa xây dựng hình ảnh ngọt ngào, gần gũi trong lòng công chúng.