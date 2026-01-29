Cô bé “nhìn trúng” hoàng tử đẹp nhất châu Á, 20 năm sau thấy anh bỏ vợ liền cưới làm chồng

Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, Ryu Si Won và người vợ thứ 2 - giáo viên dạy toán Lee Ah Young, đã liên tục chiếm sóng truyền thông. Chuyện tình của cặp đôi chênh lệch nhau 19 tuổi từng khiến công chúng vô cùng tò mò, nhưng đến nay họ không ngần ngại lên sóng truyền hình kể chi tiết về quá trình gặp gỡ, hẹn hò cho tới khi kết hôn.

Mới đây trong tập mới nhất của chương trình Lovers of Joseon (đài TV Chosun) lên sóng tối 28/1, Lee Ah Young gây sốt khi lần đầu công bố chuyện cô đã mê mẩn, "thầm thương trộm nhớ" ông xã Ryu Si Won ngay từ khi cô mới... 7 tuổi. Nàng giáo viên dạy toán 9X thành thật chia sẻ: "Vào năm 1998, anh Si Won cực kỳ nổi tiếng với vai Jung Eun Hak trong bộ phim truyền hình Con Hạc Giấy. Lúc đó tôi mới chỉ 7 tuổi nhưng đã đi giày cao gót của mẹ, đeo túi xách rồi bảo ‘ Lớn lên con nhất định sẽ kết hôn với chú Jung Eun Hak".

Thậm chí, cô mê mẩn hoàng tử màn ảnh xứ Hàn tới mức đi khắp nơi nói với mọi người rằng mình nhất định sẽ cưới Ryu Si Won làm chồng. Và tới nay, cô thực sự đã đạt được tâm nguyện ngày bé của mình. Lee Ah Young lần đầu gặp gỡ Ryu Si Won sau khi nam diễn viên đã hoàn tất việc ly hôn người vợ đầu tiên - 1 nghệ sĩ múa. Vậy nên, không có chuyện giáo viên họ Lee xen vào mối quan hệ của hoàng tử Hallyu với vợ cũ.

Thì ra Lee Ah Young đã mê mệt Ryu Si Won khi cô chỉ mới 7 tuổi. Ảnh: Naver

Ryu Si Won cách đây hơn 20 năm đẹp tới mức này, chẳng trách vợ anh mê mẩn như vậy. Ảnh: Naver

Những chia sẻ từ Lee Ah Young đã khiến dàn khách mời trong chương trình không khỏi ngỡ ngàng. Đến ngay cả Ryu Si Won cũng lấy làm ngạc nhiên: "Lúc đó Ah Young mới học tiểu học nên chắc cũng chẳng hiểu rõ về phim của tôi đâu. Thế nhưng cô ấy vẫn nhớ tên phim Con Hạc Giấy, thậm chí nhớ cả tên nhân vật trong phim nên đã làm tôi cảm thấy rất bất ngờ".

Đáng nói, mối quan hệ của Ryu Si Won - Lee Ah Young ban đầu không được gia đình nhà gái ủng hộ, thậm chí còn phản đối kịch liệt. Nguyên nhân xuất phát từ khoảng cách tuổi tác và việc tài tử họ Ryu đã 1 lần đổ vỡ hôn nhân, còn mang tiếng đánh vợ cũ.

Thế nhưng, Ryu Si Won cho biết anh không bỏ cuộc, đã quyết tâm chinh phục, ghi điểm với bên nhà Lee Ah Young: "Tôi hiểu được nguyên nhân khiến gia đình cô ấy phản đối gay gắt. Tôi đã sắp xếp 1 bữa ăn với gia đình cô ấy rồi thưa với họ rằng ‘Con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Ah Young’ với thái độ quyết tâm". Cuối cùng, tấm chân tình của Ryu Si Won dành cho Lee Ah Young đã làm lay động các thành viên trong gia đình bên nhà gái. Đến nay, chính bố mẹ giáo viên họ Lee lại trở thành những người ủng hộ vợ chồng cô hơn ai hết.

Cặp đôi vượt qua sự phản đối của gia đình để đến với nhau. Ảnh: Nate

Ryu Si Won sinh năm 1972, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 22 tuổi. Nam ngôi sao từng là nghệ sĩ thuộc nhóm dẫn đầu của làn sóng Hallyu với tư cách diễn viên kiêm ca sĩ. Trong khoảng thời gian hoạt động ở Kbiz, anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với loạt tác phẩm đình đám như Sự Thật, Điều Bí Mật, Những Ngày Tươi Đẹp,... Có giai đoạn nam nghệ sĩ còn được xem là hoàng tử màn ảnh đẹp nhất nhì châu Á vào thời điểm đó.

Nam diễn viên kết hôn với người vợ đầu Jo Soo In vào năm 2010. Tới năm 2013, Jo Soo In đơn phương tuyên bố ly hôn với Ryu Si Won dù họ đã có với nhau 1 đứa con. Nguyên nhân tới từ việc cô bị tài tử họ Ryu đánh đập, đặt thiết bị nghe lén trên ô tô cá nhân.

Cuộc hôn nhân với vợ cũ khiến nam tài tử mất điểm trầm trọng. Ảnh: Naver

Cách đây 6 năm, Ryu Si Won tái hôn với người vợ hiện tại Lee Ah Young. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại 1 khách sạn ở Seoul. Cô dâu chú rể chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết tới chung vui. Cặp đôi hạnh phúc đón con gái chào đời cách đây 2 năm.

Trước đó, nam diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ lên mạng những khoảnh khắc dạo chơi cùng Lee Ah Young nhưng đều giấu kín như bưng diện mạo người bạn đời. Phải tới gần đây, anh mới công khai dung mạo của cô.

Được biết, người vợ hiện tại của Ryu Si Won kém anh tận 19 tuổi, là giáo viên dạy toán hàng đầu ở phường Daechi, quận Gangnam, Seoul. Daechi từ lâu đã được xem là "thánh địa luyện thi" tại Hàn Quốc, nơi đây có những trung tâm giáo dục, lò luyện thi thuộc Top đầu ở xứ sở kim chi. Nguồn tin cho biết thêm, bã xã Ryu Si Won kiếm tiền ăn đứt chồng.