Thiện Nhân: Giọng ca nhí Bình Định được Cẩm Ly yêu mến ra sao?

Thiện Nhân thường hay bị so sánh với Phương Mỹ Chi vì cả 2 đều bằng tuổi nhau, lại có thế mạnh ở dòng nhạc dân ca. Nói về Thiện Nhân, cô bé gốc Bình Định sinh năm 2002 đã khiến các giám khảo phải tranh giành về đội của họ. Xuyên suốt chương trình, Thiện Nhân ghi dấu với các ca khúc âm hưởng dân gian, điệu ru như "Mẹ yêu con" (Nguyễn Văn Tý), "Cô Đôi thượng ngàn" (hát văn), "Hình bóng quê nhà" (Thanh Sơn sáng tác, song ca cùng Cẩm Ly)...

Thiện Nhân lúc đăng quang The Voice Kids mùa thứ 2.

Sau đó, Thiện Nhân đăng quang The Voice Kids vào cuối năm 2014 ở tuổi 12. Vượt qua hai bạn cùng thi là Hoàng Anh (trái) và Thiên Nhâm, học trò Cẩm Ly chinh phục khán giả với tỷ lệ bình chọn 49,47%. Cô bé được nhận xét có chất giọng trong trẻo, lối xử lý ca khúc tinh tế nhưng vẫn còn có phần rụt rè, nhút nhát.



Sau khi giành ngôi quán quân The Voice Kids, Thiện Nhân đã chuyển vào TP.HCM sống cùng anh chị để có điều kiện học tập và phát triển năng khiếu ca hát. Tháng 10/2014, Thiện Nhân theo học tại một trung học cơ sở theo chương trình bán trú.

Dù đã không còn là thí sinh trong cuộc thi The Voice Kids nhưng Thiện Nhân vẫn được vợ chồng Cẩm Ly tiếp tục bồi dưỡng năng khiếu ca hát, đầu tư quay MV. Thời gian đầu ở thành phố, cô bé tâm sự chỉ muốn về quê vì phải chuyển nhà liên tục do hoàn cảnh gia đình. Dần dà, Thiện Nhân bắt nhịp với cuộc sống thành thị. Cuối tuần hoặc dịp lễ, cô bé nhận show đi hát để lấy thêm kinh nghiệm và đảm bảo thu nhập cho cuộc sống. Thiện Nhân cho biết cát-sê đủ để em trang trải học phí, một số khoản sinh hoạt và gửi về quê cho bố mẹ.

Sau đó, cô bé tiếp tục đăng quang quán quân Tuyệt đỉnh song ca.

Nói về việc chăm sóc và yêu mến Thiện Nhân, Cẩm Ly trải lòng: "Thật sự ra cái hướng đưa bé vào Sài Gòn là do vợ chồng Cẩm Ly có gợi ý gia đình với mong muốn được dìu dắt bé nhiều hơn, định hướng cho bé tốt hơn về cả học tập lẫn âm nhạc. Nói gì thì nói, mình chỉ đóng vai trò tư vấn, còn quyết định là nằm ở gia đình. Cũng vui vì bé đã vào và hòa nhập khá tốt với môi trường mới. Cẩm Ly cũng đã đi hỏi trường học cho bé, theo sát bé ở kết quả học tập, và phần nào khuyên gia đình hạn chế nhận show. Việc học văn hóa đối với Ly luôn là điều được ưu tiên hàng đầu".

Thiện Nhân hiện tại "lột xác" ra sao sau 8 năm đăng quang?

Thiện Nhân nhận được sự giúp đỡ và yêu thương từ vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly. Tuy nhiên, cô bé luôn ý thức bản thân cần học hỏi trau dồi hơn nữa. Vì xác định ca hát là con đường chuyên nghiệp nên năm 2017, Thiện Nhân quyết định tham gia cuộc thi "Tuyệt đỉnh song ca". Kết quả cuối cùng, ngôi vị quán quân một lần nữa gọi tên cô bé có giọng hát ngọt ngào Thiện Nhân và người bạn đồng hành Cao Công Nghĩa. Hai tiết mục của họ chinh phục khán giả lẫn ban giám khảo.



Cẩm Ly luôn là người đồng hành hỗ trợ cho Thiện Nhân.

Hiện tại, sau nhiều giải thưởng ở gameshow nổi tiếng trên truyền hình, Thiện Nhân vẫn miệt mài việc học thay vì chạy show. Như người thầy Cẩm Ly của cô nói, học văn hóa là ưu tiên hàng đầu. Thiện Nhân đã thực hiện theo lời chỉ dạy đó, cô tập trung cho việc quan trọng, sau đó mới đến chạy show ca hát, nhận cát-sê.



Nói về việc bị so sánh với Phương Mỹ Chi, Thiện Nhân không e ngại. "Việc bị so sánh em cảm thấy rất bình thường, bởi người đời mà, người thích cái này, người thích cái khác là chuyện đương nhiên. Đâu ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, vậy nên em không ngại việc bị so sánh với Phương Mỹ Chi hay bất cứ ai. Hơn nữa, em được gia đình, thầy cô và anh chị dạy bảo rất nhiều nên không cảm thấy áp lực khi bị mang ra so sánh", nữ ca sĩ gốc Bình Định cho biết.

Thiện Nhân cũng tâm sự cô và Phương Mỹ Chi có mối quan hệ bình thường với nhau ở ngoài đời. "Phương Mỹ Chi có những cái hay riêng của em ấy, còn bản thân em cũng có những điểm riêng của mình. Em và Phương Mỹ Chi ngoài đời nói chuyện với nhau rất thoải mái, bé Chi là người hiền và dễ thương nên hai chị em cũng khá thân thiết", Thiện Nhân tâm sự.

Sự lột xác cả về giọng hát lẫn ngoại hình của Thiện Nhân thuyết phục được khán giả.

Sau 8 năm đăng quang, Thiện Nhân - "cô bé đu đủ" của The Voice Kids ngày nào đã trưởng thành hơn. Cô đã có được một danh tiếng mà bạn bè cùng trang lứa ít ai làm được.