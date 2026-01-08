Cô bé 9 tuổi đứng trước ống kính VTV, dẫn bản tin tiếng Anh "chuẩn" biên tập viên

Mới đây, trên fanpage của VTV7, một video ghi lại cảnh cô bé 9 tuổi trong khung hình bản tin tiếng Anh trên sóng kênh Vietnam Today gây sự chú ý và tò mò từ cộng đồng mạng. Nhiều người bất ngờ về cô bé nhỏ tuổi mà khả năng nói tiếng Anh lưu loát, ngữ điệu chuẩn bản ngữ và phong thái chuyên nghiệp như một biên tập viên truyền hình tương lai.

Trong video, cô bé giới thiệu tên là "Su Hào" và mở đầu bằng việc chia sẻ "nơi làm việc" tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam. Phía sau nơi cô bé đứng là phông nền quen thuộc của bản tin tiếng Anh trên kênh Vietnam Today.

Cô bé tự tin chỉ tay giới thiệu các thiết bị hỗ trợ công việc như máy quay đặt cố định trước mặt, hệ thống đèn chiếu sáng, màn hình máy đọc chữ (teleprompter). Sau phần giới thiệu, em dẫn thử một bản tin tiếng Anh, với cách nhấn nhá câu chữ rõ ràng, ngữ điệu chuẩn, ánh mắt chủ động nhìn thẳng ống kính, tạo cảm giác như đang theo dõi bản tin chính thức phát sóng trên truyền hình.

Video bé Su Hào nói tiếng Anh được đăng tải trên fanpage của VTV 7.

Bé Su Hào tên thật là Lê Trần Vân Anh, đang sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa. Đoạn video được ghi lại trong dịp Vân Anh có cơ hội tham gia chương trình "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" với tư cách là khách mời nhí. Tại đây, em được tham quan khu vực hậu trường trường quay, trực tiếp giao lưu và trải nghiệm không gian làm việc cùng ê-kíp sản xuất chương trình.

Trong hoạt động này, lần đầu tiên Vân Anh được thử sức và trải nghiệm dẫn bản tin tiếng Anh, vào vai một biên tập viên dẫn chương trình truyền hình.

Đáng chú ý, khi đứng cạnh một biên tập viên có nhiều năm kinh nghiệm, cô bé vẫn giữ phong thái tự tin, không tỏ ra e ngại trước ống kính hay không gian làm việc chuyên nghiệp. Phong thái dẫn dắt bản tin điềm tĩnh cùng chất giọng nhẹ nhàng của Vân Anh đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả, cho thấy tài năng của cô bé vượt lên trên lứa tuổi.

Trên mạng xã hội, bé Vân Anh là gương mặt nổi tiếng với những video ghi lại những khoảnh khắc cô bé dạy em trai học Toán bằng tiếng Anh. Bên cạnh khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát và ngữ điệu tự nhiên, giống hệt một giáo viên, cô bé còn gây ấn tượng bởi cách truyền đạt rõ ràng, logic và dễ tiếp thu. Dù mới 9 tuổi, Vân Anh kiên nhẫn hướng dẫn em trai 7 tuổi làm quen và tiếp cận các nội dung Toán học bằng tiếng Anh.

Những đoạn video ghi lại cảnh Vân Anh dạy em học, chia sẻ đời sống hằng ngày bằng tiếng Anh liên tục thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, thậm chí có video đạt tới 6,5 triệu lượt xem, trở thành hiện tượng đáng chú ý trên mạng xã hội.