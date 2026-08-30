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Có bầu rồi cưới người mà mẹ kế từng can ngăn, tôi tưởng bà sẽ mặc kệ, nào ngờ ngày cưới bà làm một việc khiến tôi ân hận

Thanh Uyên
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Nghe đến đó, tôi bật khóc.

Ngày cưới, khi mẹ kế đặt vào tay tôi một hộp nhung nhỏ, tôi còn nghĩ bà lại muốn dặn dò điều gì đó. Tôi mở ra, cả người sững lại, bên trong là 10 cây vàng. Tôi không tin nổi vào mắt mình.

Từ trước đến nay, mẹ kế luôn là người nghiêm khắc nhất với tôi. Bà quản tôi từng chút một, từ chuyện học hành, công việc đến cách tiêu tiền, chọn bạn mà chơi. Tôi lại vốn bướng bỉnh, càng bị cấm càng muốn làm. Hai mẹ con cãi nhau không biết bao nhiêu lần.

Đặc biệt chuyện lấy chồng, bà đã phản đối từ đầu.

Bà không ưa anh, không phải vì anh nghèo hay không có công việc, mà vì bà nhìn thấy ở anh sự nóng nảy, thiếu ổn định và tính toán chưa chín chắn. Bà khuyên tôi nên tìm hiểu kỹ, đừng vội cưới chỉ vì yêu.

Tôi chẳng những không nghe mà còn cố tình làm ngược lại. Tôi nghĩ mẹ kế không thương mình, lúc nào cũng muốn kiểm soát cuộc đời tôi. Đến khi tôi có bầu, mọi chuyện không thể quay đầu nữa, chúng tôi mới tổ chức đám cưới.

Có bầu rồi cưới người mà mẹ kế từng can ngăn, tôi tưởng bà sẽ mặc kệ, nào ngờ ngày cưới bà làm một việc khiến tôi ân hận- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi từng nghĩ bà chắc sẽ mặc kệ. Vậy mà trong ngày tôi lên xe hoa, bà lại đưa cho tôi 10 cây vàng. Tôi hỏi bà vì sao lại cho nhiều như vậy, bà chỉ bảo đó là phần bà dành dụm cho tôi từ lâu. Bà không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng tôi đã lựa chọn thì bà vẫn mong tôi có chút vốn trong tay để phòng thân.

Nghe đến đó, tôi bật khóc.

Bao nhiêu năm tôi cứ nghĩ sự nghiêm khắc của bà là vì bà không thích tôi. Tôi đâu biết có những người thương con nhưng chẳng giỏi nói những lời dễ nghe. Mẹ kế nhìn tôi, rồi dặn rằng số vàng này không phải để tôi mang đi khoe với chồng, càng không phải để anh đem đầu tư hay sử dụng. Bà muốn tôi giữ riêng, bởi sau này nếu cuộc sống hôn nhân có lúc khó khăn, ít nhất tôi vẫn còn thứ thuộc về mình.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt mà thấy xấu hổ. Bà từng nói rất nhiều điều tôi không muốn nghe. Tôi từng cố tình làm trái gần như tất cả. Thậm chí người đàn ông tôi lấy, cũng chính là người bà lo rằng tôi sẽ khổ. Thế mà đến ngày tôi rời khỏi nhà, người chuẩn bị cho tôi một đường lui lại chính là bà.

Tối hôm đó, ngồi trên xe về nhà chồng, tôi cứ nghĩ mãi về 10 cây vàng trong túi. Có lẽ mẹ kế chưa bao giờ ghét tôi như tôi từng nghĩ. Chỉ là tình thương của bà quá cứng rắn, còn tôi thì quá trẻ để hiểu. Và lần đầu tiên, tôi thấy mình may mắn vì dù có bướng bỉnh đến đâu, phía sau vẫn có một người âm thầm để dành cho mình một lối về.

Tags

mẹ kế

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