Cô bạn 2k6 từ Sa Pa xuống Hà Nội livestream bán hàng: Toàn bộ tiền lương trong 2 - 3 tháng đầu chỉ dùng để chữa bệnh

Livestream đang là một trong những nghề có sức hút hơn, nhà nhà livestream, người người đổ xô livestream bán hàng là có thật! Bên cạnh những chiến thần mỗi lần lên sóng hút vài ba trăm nghìn mắt xem, bán gì cũng hết,… thì dân tình cũng dành nhiều sự chú ý cho những "mầm non" mới nhú trong lĩnh vực này. Followers chưa đạt 1 triệu người, lượt xem cũng chỉ sàn sàn mấy nghìn mắt trong một phiên, song khi nhìn qua độ tuổi và sự cố gắng, ai nấy cũng đều gật gù ghi nhận nỗ lực.



Một trong số những gương mặt trẻ măng, đang nổi lên hiện tại trong nghề livestream chính là Mỹ Lệ (nickname là My Lee). Cô gái sinh năm 2k6 đến từ Sa Pa, chuyên chốt đơn ngành hàng thời trang, cụ thể là quần áo. Cô từng gây chú ý khi bật khóc trên live vì bán được 30 đơn thì bị boom hàng hết 29 đơn.

Ngoại hình thu hút là một trong những điểm cộng của Mỹ Lệ khi gia nhập "làng live". Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài mong manh là sự mạnh mẽ của cô gái bản xuống thành phố lập nghiệp, mong trở thành chỗ dựa kinh tế cho gia đình.

Mỹ Lệ

Hà Thị Mỹ Lệ Sinh năm 2006 Người dân tộc Thái

Đến từ Sa Pa, hiện đang sống ở Hà Nội

TikTok @mylee_daily - 473k người theo dõi

Facebook Mỹ Lệ - 102k người theo dõi

Đánh giày, phát tờ rơi để đóng tiền học và nuôi em

Mỹ Lệ sinh ra và lớn lên từ một bản nhỏ của người dân tộc Thái. Năm 8 tuổi, cô bạn mồ côi bố.

Mỹ Lệ theo mẹ từ bản xuống Sa Pa để đi học. Lần đầu bước vào môi trường mới với cô bạn không êm đềm. "Không chỉ có các bạn nữ mà một số bạn nam cũng gửi ảnh của mình vào nhóm riêng và dùng những lời lẽ xúc phạm. Ở độ tuổi dễ bị chi phối cảm xúc nên mình rất sợ bị người khác nhìn thấy mặt, đến nỗi luôn đeo khẩu trang, trốn vào WC để ăn sáng" - Mỹ Lệ nhớ lại quãng thời gian mới nhập học ở trường mới.

Ban ngày cô bạn đi học, buổi tối đi phát tờ rơi, đánh giày, bưng bê,... để kiếm thêm tiền phụ mẹ trang trải cuộc sống.

Cuộc sống của Mỹ Lệ khi còn ở Sa Pa

Cô nàng hiện tại

"Nhiều người nói mình sao phải khổ thế? Đi chơi cho sướng vì có bố mẹ nuôi (mẹ Mỹ Lệ đi thêm bước nữa - PV) nhưng mình hiểu mẹ đã có cuộc sống mới. Mình cũng phải lo cho các em nên không muốn dựa dẫm vào mẹ", cô tâm sự.

Cuộc sống cứ thế trôi cho đến một ngày Mỹ Lệ đi phát tờ rơi thì được chụp ảnh và lên báo. Cô bạn cũng dần biết đến MXH, tập tành quay video nhưng chỉ là những đoạn nhép nhạc cụt lủn, không đầu không cuối. Bắt đầu từ đây Mỹ Lệ được một số hàng quán book chụp ảnh và quay clip check-in, có thể gọi là KOL trong vùng.

Đến năm 2023, một công ty thời trang ở Hà Nội tình cờ biết đến Mỹ Lệ và mời hợp tác công việc. Sau một thời gian suy nghĩ, cân nhắc và có sự tư vấn từ mẹ cũng như thầy giáo, cô bạn quyết định bảo lưu kết quả học tập khăn gói từ Sa Pa xuống Hà Nội.

Mỹ Lệ cũng bén duyên với nghề livestream từ lúc này.

"Từ khi còn nhỏ, mình đã tự lập, tự đóng tiền học cho bản thân và em trai từ năm học lớp 7 nên cũng không quá phụ thuộc vào gia đình. Ngược lại mẹ cũng không ngăn cản mình điều gì, chỉ đưa ra lời khuyên hay góp ý cho mình. Thực lòng mà nói mình cũng có chút tiếc nuối khi quyết định tạm dừng việc học vì thời điểm đó (nửa học kỳ I lớp 12). Nhưng mình đã suy nghĩ rất kỹ để ra quyết định này nên sẽ không hối hận" - Mỹ Lệ nói.

"Trước đó mình chỉ thấy những tòa nhà cao tầng trên tivi và cũng không nghĩ ở ngoài nó lại to như thế. Nó to ơi là to nên mình bị ngạc nhiên ấy".

Đó là thời điểm 7 tháng trước - lần đầu Mỹ Lệ xuống Hà Nội bắt đầu mọi thứ.

Đang livestream thì ngất, dành 70% thu nhập để làm việc này

Xuống Hà Nội, Mỹ Lệ bắt đầu dấn thân vào con đường xây kênh TikTok, livestream chuyên nghiệp. Những món đồ công nghệ hoàn toàn là thứ xa lạ với mỹ nhân dân tộc Thái nên điều đầu tiên cô được học chính là cách dùng máy tính.

Công ty tiếp tục cho Mỹ Lệ đi học làm video, học cách đứng trước ống kính livestream. Một "chân trời mới" mở ra trước mắt cô bạn: "Mọi người rất thoải mái và cởi mở, nhiều cô chú lớn tuổi nhưng vẫn đi học làm video, vẫn lên livestream bán hàng. Điều này không giống trên bản nên mình rất ngạc nhiên và thích thú. Mình cũng hiểu được để tạo ra một video không phải dễ dàng gì, không phải cứ cầm máy lên quay một phát là xong như mình trước đây. Nói chung mình thấy khó và đáng để mình học hỏi".

Sau 3 tháng chính thức livestream, Mỹ Lệ thừa nhận công việc bán hàng giúp cô có thu nhập tốt hơn. Từ đây Lệ có thể lo cho bản thân và em trai đầy đủ hơn trước. Song song với đó, cô cũng phân chia rất rõ ràng nguồn thu nhập, chỉ dùng 30% cho chi tiêu còn 70% sẽ để tiết kiệm. Số tiền tiết kiệm sẽ đầu tư cho việc tiếp tục đi học trở lại, sau khi đã ổn định công việc.

Nhưng cũng vì sự yêu thích và sức hấp dẫn của công việc này mà đã có lúc sức khoẻ của Mỹ Lệ bị ảnh hưởng nghiêm trọng: "Từ khi mới bắt đầu công việc này mình đã rất thích, đúng là công việc mà mình rất rất muốn làm. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có được công việc tốt như thế nên làm không biết mệt, chỉ thấy may mắn và biết ơn vì được làm việc.

Xuống Hà Nội, mình thấy guồng quay công việc căng thẳng, nghỉ 1-2 ngày là mọi thứ đã trì trệ nên càng càng cố gắng hơn. Đỉnh điểm là mình bị ngất ngay khi đang làm việc.

Hôm đó mình đang livestream thì các anh chị làm cùng thấy mặt mình xanh xao quá nên bảo lên phòng nghỉ. Lúc đó cũng mệt thật, đi đến cầu thang thì choáng nhưng mình vẫn cố, vào đến phòng thì ngất. Ban đầu không ai biết, đến khi mọi người lên kiểm tra và đưa thuốc cho uống thì mới biết và đưa mình đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết hầu hết nội tạng của mình đều có vấn đề và cơ thể bị suy nhược, toàn bộ tiền lương trong 2 - 3 tháng đầu khi xuống Hà Nội chỉ dùng để chữa bệnh".

Mỹ Lệ khi gặp vấn đề sức khoẻ

Sau sự việc này, Mỹ Lệ nhận ra sức khoẻ vẫn là trên hết và bắt đầu thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt điều độ hơn. Mỗi ngày cô dành khoảng 30 phút để chạy bộ rồi mới bắt đầu làm việc. Tính từ khi mới xuống Hà Nội đến hiện tại, cô đã tăng được 8kg.

Công việc không chỉ đem đến cuộc sống mới, thu nhập tăng mà còn giúp Mỹ Lệ nổi tiếng, lượng người theo dõi tăng đột biến trong thời gian ngắn. Điều này khiến cô gái 18 tuổi không khỏi lo sợ "mình có làm gì sai trái hay tiêu cực không mà mọi người follow nhiều như thế?".

Và "biến cố" kéo đến thật. Mỹ Lệ bị "ném đá" khi có một số ý kiến cho là cố tình dùng giọng dân tộc để câu tương tác,... Về chuyện dùng giọng lơ lớ, mục đích ban đầu của Mỹ Lệ chỉ là để tạo sự thú vị cho phiên live, để mọi người biết về cuộc sống và văn hóa trên bản một cách tích cực hơn. Có thời điểm thấy mọi người thích nên Mỹ Lệ cũng sử dụng thường xuyên hơn nhưng mọi thứ sau đó diễn ra theo hướng mà cô nàng không mong muốn.

"Lúc đó mình tự thấy hình như đang hơi bị lạm dụng quá rồi, đang đi theo hướng tiêu cực rồi và ý thức được là phải dừng lại. Có những từ ngữ mình dùng mọi người cho rằng mình xúc phạm sếp, không được khéo léo, văn minh… mình cũng đã giải thích rõ, sếp cũng rất hiểu mình. Thấy mọi người hiểu lầm như thế, mình khá sốc và khóc nhiều. Hiện tại mình đã không nói giọng đó trên livestream nữa".

Trong tương lai, Mỹ Lệ dự định không chỉ dừng lại ở livestream để kiếm tiền cho bản thân, pha trò mang đến niềm vui cho cư dân mạng mà sẽ cố gắng mang những nét văn hóa, bản sắc ở trên bản vào những phiên livestream, clip. Cô mong muốn truyền tải những câu chuyện, hình ảnh về văn hoá truyền thống của dân tộc mình và đồng bào vùng cao để mọi người biết đến nhiều hơn.