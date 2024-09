Cờ bạc biến tướng, trá hình

Thời gian qua, "cơn sốt" Labubu (quái vật răng thỏ, tai dài, răng nhọn) khiến nhiều người trẻ săn lùng. Nhiều người đã thức khuya dậy sớm xếp hàng ở các trung tâm thương mại để mua Labubu. "Cơn sốt" Labubu đã khiến nhiều người tìm mua bằng mọi cách, kể cả tham gia các trò chơi mang tính hên xui, cờ bạc trá hình trên mạng xã hội.



Hàng loạt hình thức thắng thua bằng tiền

Một số người đã tổ chức livestream trên TikTok, Facebook với mỗi lượt quay số trúng thưởng có từ 10 đến 20 người tham gia. Người chơi dùng tiền để mua một hoặc nhiều vé với số tiền từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng. Khi đủ vé, người quay số sẽ lắc các viên bi tương ứng với số của người chơi, viên nào rơi cuối cùng trùng với số của người có vé số tương ứng sẽ chiến thắng. Hiện vật nhận được là Labubu, Cry Baby hoặc những đồ chơi khác.

Một số người tham gia cho biết một con Labubu mua bên ngoài rất đắt trong khi nếu tham gia trên mạng thì có thể trúng với giá rẻ hơn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng với nhiều người tham gia thì tiền lời của "chủ trò" sẽ không hề nhỏ.

Trước đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đã vào cuộc điều tra và tìm ra chủ nhân những buổi livestream núp bóng lô tô thu lợi số tiền lớn. Tại cơ quan công an, Đ.T.K.H (SN 1990) và L.T.T (SN 1996) thừa nhận thông qua Facebook, cả hai đã tổ chức 47 lượt livestream với hình thức hô lô tô ăn tiền. Mỗi phiên livestream thu hút từ 10 đến 25 người tham gia, tổng số tiền đã giao dịch là trên 500 triệu đồng.

Ngoài ra, các đối tượng còn công khai đăng tải nội dung quảng cáo, mời gọi nhiều người tham gia đánh bạc trên trang cá nhân. Với hành vi này, Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục mở rộng điều tra hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc đối với Đ.T.K.H và L.T.T.

Ngoài hô lô tô, xổ số trúng thưởng thu hút nhiều người tham gia thì việc đánh bạc núp bóng hình thức câu cá cũng không thể qua mặt cơ quan chức năng. Giữa tháng 6-2024, Công an tỉnh Tây Ninh đã kiểm tra, bắt quả tang tại hồ câu cá T.N (tỉnh Tây Ninh) có 84 "cần thủ" tham gia cá cược câu cá thắng thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm 37 cần câu và gần 94 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hòa (SN 1978) cùng nhiều người khác đã đứng ra tổ chức cá cược câu cá thắng thua bằng tiền để thu lợi bất chính. Hình thức cá cược là mỗi người tham gia đóng phí 1,9 triệu đồng/cần câu và cơ cấu giải thưởng tùy thuộc số người tham gia.

Một cô gái bị lừa khi mua sản phẩm Labubu nhưng lại nhận được gấu bông móc khóa

Sẽ xử lý nghiêm

Trước tình trạng livestream trá hình trúng thưởng Labubu, thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu - Công an TP HCM, cho biết hiện nay, việc nhiều đối tượng chơi xổ số trúng thưởng như vậy đang tìm mọi cách để lách luật.

Công an TP HCM khẳng định luôn chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có các hoạt động lợi dụng không gian mạng để đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

"Trước vấn đề dư luận quan tâm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đã nắm tình hình, phương thức hoạt động, cách thức tổ chức xổ số trúng Labubu. Công an TP HCM đã và đang tổ chức thu thập tài liệu về hoạt động này để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm. Xổ số trúng Labubu mang tính chất trò chơi có thưởng, cần phải có sự phê duyệt, cho phép của cơ quan chức năng với các quy định chặt chẽ. Đây là một trong những loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật nếu không được cơ quan chức năng quản lý" - thượng tá Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Công an TP HCM khuyến cáo người dân rằng việc xổ số trúng Labubu hay bất kỳ sản phẩm nào được tổ chức tương tự là có dấu hiệu của hành vi đánh bạc. "Tổng số tiền tham gia một lần từ 5 triệu đồng trở lên với 10 người chơi là có thể xử lý hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với cả người tổ chức lẫn người chơi. Nếu người dân phát hiện các hoạt động cờ bạc với hình thức này thì có thể chụp màn hình, lưu clip trình báo công an" - Công an TP HCM cho biết.

Theo luật sư Lưu Tấn Anh Toàn, Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ, hiện nay, các băng nhóm tổ chức cờ bạc rất tinh vi; người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh gặp rắc rối. Bên cạnh việc quảng cáo công khai, một số nhóm còn quảng cáo trá hình bằng cách tặng các hộp đựng đũa, khăn giấy có quảng bá cờ bạc, tín dụng đen. Theo điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức thắng thua bằng tiền hay hiện vật với số tiền từ 5 triệu đồng đều có thể bị xử phạt với mức án lên đến 3 năm tù.

Ngoài ra, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn cho hay việc đánh bạc với những hình thức: xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu... với mục đích được - thua bằng tiền, tài sản, hiện vật; cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác cũng bị xử phạt hành chính.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi đặt mua Labubu phải tìm hiểu kỹ, cân nhắc khi chuyển tiền cọc, tiền mua sản phẩm này hoặc các món hàng khác. Thực tế, rất nhiều người đã bị lừa đảo, mất tiền khi mua Labubu qua mạng xã hội hoặc các sàn thương mại điện tử.