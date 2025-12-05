Có ai nhận ra đây là Lâm Chí Dĩnh không?

Nam tài tử Lâm Chí Dĩnh mới đây xuất hiện tại một sự kiện và lập tức trở thành tâm điểm chú ý nhờ vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc. Dù đã bước sang tuổi 51, anh vẫn giữ được gương mặt tươi tắn, thần thái sáng và vóc dáng thon gọn, trông chỉ như người mới ngoài 30 tuổi. Màn xuất hiện này đối lập rõ rệt với hình ảnh của anh hồi tháng 7 năm nay, khi khuôn mặt sưng phù và phát tướng khiến nhiều khán giả lo lắng cho sức khỏe của anh. Có thể thấy nam diễn viên đã giảm cân đáng kể, giúp các đường nét trở nên sắc sảo và hài hòa hơn.

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là một trong những ngôi sao đình đám nhất của làng giải trí Đài Loan. Anh bước vào showbiz ở tuổi 17 với vai trò ca sĩ và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ ngoài thư sinh, điển trai cùng giọng hát trong trẻo, cuốn hút. Sức hút mạnh mẽ của anh thời điểm ấy khiến truyền thông ưu ái gọi tên “cơn lốc nhỏ của Đài Loan”.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Lâm Chí Dĩnh là một trong Tử Tiểu Thiên Vương lừng danh bên cạnh Kim Thành Vũ, Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long. Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt phim đình đám như Thiếu Lâm Tiểu Tử, Bá Vương Học Đường, Tuyệt Đại Song Kiêu, Thiên Ngoại Phi Thiên, Lục Tiểu Phụng: Quyết Chiến Tiền Hậu, Sợi Dây Chuyền Định Mệnh hay Thiên Long Bát Bộ. Hình tượng trẻ trung, đa tài và sạch scandal giúp anh duy trì danh tiếng bền vững suốt nhiều năm.

Nhan sắc thời trẻ của Lâm Chí Dĩnh

Tuy nhiên, cuộc sống của Lâm Chí Dĩnh từng rơi vào biến cố lớn vào tháng 7/2022, khi anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe của nam diễn viên bị nát phần đầu và bốc cháy, khiến anh bị chấn thương nặng: vỡ xương mặt, gãy xương bả vai và chấn thương sọ não, trong khi con trai đi cùng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Ngôi sao Thiên Long Bát Bộ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, bao gồm gắn thanh titan vào cánh tay phải và tái tạo lại phần xương mặt bị tổn thương.

Dù không còn giữ được ngoại hình như xưa nhưng nam diễn viên vẫn trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Sự hồi phục của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn được xem là kỳ tích. Việc lấy lại ngoại hình phong độ như hiện tại chứng minh nỗ lực kiên trì và tinh thần mạnh mẽ của anh. Màn tái xuất trẻ trung ở tuổi 51 không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ mà còn trở thành minh chứng cho ý chí vượt qua nghịch cảnh của một trong những nam thần kinh điển nhất châu Á.