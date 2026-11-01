Có 8,8 tỷ tấn ‘kho báu vàng đen’ đang nằm tại một thành phố của Việt Nam, trong đó 3,6 tỷ tấn nằm ở độ sâu dưới 300m

Loại "kho báu" này có đóng góp không nhỏ trong sự phát triển của địa phương.

Ảnh minh hoạ

﻿Quảng Ninh - địa phương chiếm hơn 90% trữ lượng than của cả nước

Vào ngày 30/10/1963, tỉnh Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng, diện tích diện tích tự nhiên 6.206,9km2.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Quảng Ninh là tài nguyên than đá, chiếm hơn 90% trữ lượng than của cả nước, theo thông tin tại Cổng thông tin điện tử địa phương.

Nguồn tài nguyên than của Quảng Ninh có trữ lượng ước tính đạt 8,8 tỷ tấn, với khoảng 3,6 tỷ tấn nằm ở độ sâu dưới 300m. Đây là nơi có trữ lượng than và chất lượng lớn nhất vùng Đông Nam Á, cung cấp chủ yếu là than antraxit có độ bền và hàm lượng cacbon cao.

Với nguồn tài nguyên than to lớn, Quảng Ninh đã trở thành trung tâm khai khoáng và sản xuất điện than lớn nhất cả nước. Vì có than mà đất Quảng Ninh được gọi là "đất mỏ".

Địa phương đã gắn bó với ngành than trong suốt chặng đường hình thành và phát triển. Đáng chú ý, sau giai đoạn Đổi Mới năm 1986, ngành than vẫn giữ vai trò trụ cột, nhưng cũng bước vào quá trình tự đổi mới phương thức hoạt động.

Nhờ đó, sản xuất than tại địa bàn đã có kết quả tăng trưởng rõ rệt. Đến năm 1990, sản lượng than sạch đạt khoảng 3,5 triệu tấn, tăng 16% so với năm trước. Sản lượng tiêu thụ than gần 3,7 triệu tấn; xuất khẩu than đạt 752.000 tấn, tăng 47% so với năm 1989, đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh.

Sang giai đoạn 1990-2000, công nghiệp khai khoáng vẫn giữ vị trí quan trọng tại Quảng Ninh. Đến năm 2000, sản lượng than sạch đạt 9,5 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 10,2 triệu tấn, người dân có mức lương bình quân đạt 1,037 triệu đồng/người/tháng.

Cũng trong giai đoạn này, Quảng Ninh bắt đầu hình thành thêm những cực tăng trưởng từ thương mại biên giới, cảng biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến, nông - lâm - ngư nghiệp hàng hóa…

﻿Quyết định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh"

Đến thế kỷ XXI, Quảng Ninh bắt đầu thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng mạnh mẽ, từ “nâu” sang “xanh”, từ dựa nhiều vào khai thác tài nguyên sang mô hình phát triển xanh.

Thời gian này, địa phương vẫn xác định than là một ngành kinh tế quan trọng, nhưng sẽ tập trung phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, kinh tế biển và các ngành kinh tế xanh từng bước trở thành những động lực tăng trưởng mới.

TP. Quảng Ninh ngày nay

Về kết quả trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nếu năm 2010, khai khoáng chiếm khoảng 35% cơ cấu kinh tế, thì đến năm 2023 tỷ trọng này giảm còn 16,6% và năm 2025 còn 8,11% GRDP.

Sau chặng đường dài phát triển, đến nay, Quảng Ninh đang là một trong những địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước. Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân gần 10%/năm; riêng năm 2025, GRDP địa phương tăng 11,89%.

Quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt 368.445 tỷ đồng, cao gấp 103 lần so với năm 1986. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 10.402 USD.

Đặc biệt, vào chiều 24/8, tại Phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Từ ngày 1/9, Quảng Ninh đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ tám của Việt Nam, mở ra một cột mốc mới cho chặng đường phát triển của địa phương.

﻿Theo Cổng thông tin điện tử TP. Quảng Ninh