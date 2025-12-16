Có công cứu người

Chiều 16/12, phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 12 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương tiếp tục với phần bào chữa của luật sư.

Nêu quan điểm luận tội buổi sáng, hầu hết các bị cáo đều được Viện Kiểm sát đề nghị giảm án hoặc đổi từ án tù giam sang tù treo, trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) được đề nghị giảm từ 24 – 30 tháng; ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) được đề nghị giảm từ 24 – 36 tháng.

Bào chữa cho ông Lê Duy Thành, luật sư Lê Ngọc Hà cho rằng, bên cạnh các tình tiết giảm nhẹ được án sơ thẩm ghi nhận, trong giai đoạn chờ xử phúc thẩm ông đã nhận thêm nhiều công văn, đơn xin giảm án cho thân chủ.

Ngay trong khai mạc phiên tòa, luật sư nhận đến 82 đơn xin giảm án của các công dân quốc tịch Hàn Quốc đang làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong đó có đơn của ông Han JungHo cựu Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc.

Luật sư Lê Ngọc Hà.

Ngoài ra, quá trình thực hiện quyền bảo vệ, luật sư cũng 4 lần gửi tới Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao và Viện Phúc thẩm Viện KSND Tối cao tại Hà Nội các tài liệu, thông tin là các tình tiết mới có ý nghĩa, có cơ sở pháp lý để Hội đồng xét xử xem xét áp dụng giảm mức án phạt tù phù hợp trên nguyên tắc nhân đạo, có lợi cho bị cáo Lê Duy Thành.

Theo luật sư, năm 1994, ông Thành có công cứu 2 cháu nhỏ trong tình trạng hiểm nghèo là cháu Nguyễn Mạnh Tường (SN 1988, thời điểm đó 6 tuổi) và cháu Nguyễn Đức Kiên (SN 1991, thời điểm đó 3 tuổi) bị ngã xuống ao bèo có nguy cơ chết đuối.

Ý tưởng táo bạo trong chống dịch

“Dấu ấn đặc biệt để lại trong lòng người dân là những chỉ đạo quyết liệt, ý tưởng táo bạo nhưng đầy tính nhân văn của bị cáo Thành khi vận động được nhiều nguồn tài trợ tổ chức các chuyến bay 0 đồng đưa hơn 2.000 công dân Vĩnh Phúc ở tâm dịch Covid-19 tại TPHCM về quê hương với quyết tâm ‘không ai bị bỏ lại phía sau’,… đưa tỉnh nhà trở thành ngọn cờ đầu trong công tác phòng, chống dịch”, luật sư nói.

Bên cạnh đó, hôm qua (15/12) đại diện gia đình bị cáo đến Cơ quan Thi hành án dân sự Hà Nội nộp khoản tiền 200 triệu đồng để khắc phục thêm hậu quả vụ án.

Bị cáo Lê Duy Thành tại phiên tòa.

Đây là những tình tiết mới chưa có ở giai đoạn xét xử sơ thẩm, có căn cứ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo Thành được hưởng khoan hồng.

Từ những ý kiến bào chữa nêu trên, luật sư đề nghị cho cựu Chủ tịch Lê Duy Thành được áp dụng mức án phạt tù thấp hơn mức án đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

Hồ sơ vụ án xác định, ông Lê Duy Thành ở giai đoạn điều tra, truy tố đã nộp khắc phục toàn bộ khoản tiền đã nhận gần 50 tỷ đồng từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Trong phần xét hỏi, ông Thành xác nhận, đã cùng gia đình khắc phục hậu quả, hiện sức khỏe của ông không tốt, tiền sử bệnh rối loạn chuyển hóa; gia đình có nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nguyện cùng khắc phục bão lũ, còn ông đã rất ăn năn, hối lỗi.

Viện Kiểm sát khi nêu quan điểm luận tội cho biết, trong vụ án này các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành... đều có nhân thân tốt, sau khi xét xử sơ thẩm có nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể và người dân có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Đặc biệt, trong quá trình công tác, bà Lan và ông Thành, có nhiều thành tích xuất sắc được Nhà nước ghi nhận, tặng bằng khen, giấy khen...