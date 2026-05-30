Có 800 triệu đồng, chọn mua xe 5 chỗ nào phù hợp nhất cho gia đình?

Trong tầm giá khoảng 800 triệu đồng, người dùng Việt hiện có khá nhiều lựa chọn trải dài từ sedan hạng C, crossover cỡ B+ cho tới các mẫu xe điện phổ thông. Đây cũng là mức ngân sách được nhiều gia đình trẻ quan tâm khi muốn tìm một mẫu xe cân bằng giữa chi phí sở hữu, không gian sử dụng và trang bị công nghệ.

Với khoảng giá quanh 800 triệu đồng, dưới đây là 6 mẫu xe 5 chỗ đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

Honda HR-V

Honda HR-V (phiên bản 2025) được phân phối chính hãng 3 phiên bản. Trong đó, bản máy xăng cao cấp hơn (L) và bản hybrid (e:HEV RS) có mức giá 750 và 835 triệu đồng.

Trong tháng 5, phiên bản L của HR-V còn được Honda tặng 50% lệ phí trước bạ.

Đối với những khách hàng có nhu cầu với động cơ xăng truyền thống, động cơ 1.5L DOHC i-VTEC hút khí tự nhiên được trang bị trên phiên bản L giúp mẫu xe vẫn hành mượt, hiệu quả nhờ sản sinh công suất cực đại lên đến 119 Hp ở vòng tua 6.600 vòng/phút và mô men xoắn cực đại lên đến 145 Nm tại vòng tua 4.300 vòng/phút.

Honda HR-V e:HEV có ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ hỗn hợp 4,30 L/100 km.

Hệ thống an toàn Honda SENSING là trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống giao thông. Với cấu hình 5 chỗ, Honda HR-V mang lại không gian cabin khá rộng rãi trong phân khúc, đặc biệt ở hàng ghế sau nhờ cách bố trí thực dụng và thiết kế ghế Magic Seat đặc trưng của Honda.

Với khả năng gập linh hoạt hàng ghế sau theo nhiều chế độ, xe có thể dễ dàng chứa các vật dụng có kích thước khác nhau mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái của hành khách.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross là một trong những mẫu crossover cỡ B+ bán chạy tại Việt Nam nhờ sự cân bằng giữa tính thực dụng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thương hiệu. Mẫu xe ô tô này hiện có hai phiên bản gồm 1.8V giá khoảng 820 triệu đồng và 1.8HEV (hybrid) giá khoảng 865 triệu đồng.

Với cấu hình 5 chỗ ngồi, Toyota Corolla Cross được đánh giá phù hợp cho nhu cầu sử dụng gia đình nhờ không gian cabin rộng rãi và hàng ghế sau thoải mái.

Khoảng sáng gầm cao cùng khoang hành lý đủ lớn giúp mẫu crossover này linh hoạt cả khi di chuyển trong đô thị lẫn đi đường dài cuối tuần. Đây cũng là một trong những lý do Corolla Cross duy trì sức hút ổn định ở nhóm khách hàng gia đình trong nhiều năm qua.

Bản hybrid được đánh giá nổi bật nhờ mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 3,67 lít/100 km theo công bố của hãng, trong khi vẫn duy trì không gian rộng rãi và nhiều công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Với thiết kế gầm cao, khoang cabin thực dụng cùng khả năng giữ giá tốt, Corolla Cross tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý cho nhóm khách hàng gia đình trong tầm giá 800 triệu đồng.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson là một trong những mẫu xe gầm cao cỡ C có giá dễ tiếp cận nhất phân khúc khi bản 2.0 xăng tiêu chuẩn được niêm yết từ khoảng 769 triệu đồng.

Theo nhiều đại lý và chương trình ưu đãi trong tháng 5/2026, mẫu xe này đang được giảm giá tới 68 triệu đồng tùy phiên bản, giúp sức cạnh tranh tăng đáng kể trước các đối thủ trong phân khúc.

Hyundai Tucson được thay đổi mạnh về thiết kế theo hướng thể thao và hiện đại hơn. So với thế hệ trước, mẫu SUV này tăng 150 mm chiều dài, 15 mm chiều rộng và 35 mm chiều cao. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.630 x 1.865 x 1.695 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.755 mm, giúp không gian cabin trở nên rộng rãi và thoải mái hơn cho người dùng.

Tucson ghi điểm nhờ thiết kế “Sensuous Sportiness”, khoang cabin rộng rãi cùng loạt công nghệ như màn hình kép 12,3 inch và gói an toàn Hyundai SmartSense. Với người dùng cần một mẫu xe 5 chỗ rộng rãi, nhiều công nghệ nhưng vẫn giữ mức giá quanh 800 triệu đồng, Tucson hiện là lựa chọn đáng chú ý trên thị trường.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 hiện có nhiều phiên bản nằm trong khoảng giá 749-849 triệu đồng.

So với nhiều mẫu crossover cỡ B+, CX-5 có lợi thế về không gian, khả năng cách âm và trải nghiệm vận hành. Mẫu xe 5 chỗ ngồi của Mazda cũng được đánh giá cao nhờ thiết kế nội thất hoàn thiện tốt cùng danh sách trang bị khá đầy đủ trong tầm giá.

Mazda CX-5 không thay đổi nhiều về thiết kế tổng thể mà chủ yếu được tinh chỉnh nhẹ ở ngoại và nội thất. Điểm mới đáng chú ý nằm ở cụm đèn pha và đèn hậu LED thiết kế lại, trong khi các chi tiết quen thuộc như lưới tản nhiệt, mâm 19 inch hay dáng đuôi xe vẫn được giữ nguyên.

Xe cũng được nâng cấp kính lái 2 lớp, kính chống tia UV và ánh sáng xanh. Màn hình giải trí tăng từ 7 lên 8 inch trên tất cả phiên bản.

VinFast VF 7 Plus

VinFast VF 7 hiện được định vị ở phân khúc SUV cỡ C. Mẫu xe điện của VinFast sở hữu thiết kế thể thao theo ngôn ngữ “Vũ trụ phi đối xứng”, nổi bật với dải đèn LED hình chữ V kéo dài toàn đầu xe và kiểu dáng coupe SUV hiện đại.

VF 7 hiện có hai phiên bản Eco và Plus. Trong đó, bản Plus đang được nhiều người dùng quan tâm nhờ mức giá ưu đãi còn khoảng 764 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết trước đây gần 900 triệu đồng. Phiên bản trần kính toàn cảnh có giá khoảng 781 triệu đồng.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao 4.545 x 1.890 x 1.635 mm cùng chiều dài cơ sở 2.840 mm, mang lại không gian cabin rộng rãi trong phân khúc. Bản VF 7 Plus có công suất tối đa 150 kW và mô-men xoắn 310 Nm, đi kèm bộ pin 70 kWh.

Bên trong cabin, VF 7 theo đuổi phong cách tối giản với màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch, vô-lăng D-cut thể thao cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái. Với mức giá hiện tại, VF 7 được xem là một trong những mẫu xe điện 5 chỗ ngồi đáng chú ý nhất quanh mốc 800 triệu đồng, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ ưu tiên thiết kế, công nghệ và chi phí vận hành thấp.

BYD Atto 3

BYD Atto 3 ra mắt Việt Nam với hai phiên bản Dynamic giá 766 triệu đồng và Premium giá 886 triệu đồng, định vị ở phân khúc crossover thuần điện cỡ B+. Mẫu xe sở hữu thiết kế hiện đại cùng khoang cabin mang phong cách tương lai với màn hình xoay 12,8-15,6 inch, cần số điện tử và nhiều chi tiết tạo hình khác biệt.

Atto 3 sử dụng mô-tơ điện công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm, đi kèm bộ pin cho phạm vi hoạt động 410-480 km tùy phiên bản. Điểm đáng chú ý là BYD không phát triển hệ thống trạm sạc riêng tại Việt Nam mà hợp tác với các đơn vị sạc bên thứ ba.