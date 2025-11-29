Có 37 tỷ đồng, vợ chồng Hà Nội vẫn ở thuê: Đau đầu vì 1 chuyện!

Đi ở thuê không có nghĩa là chẳng có gì trong tay. Đây là câu nói rất đúng với trường hợp của cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây. Mặc dù hiện tại, anh chị có vài mảnh đất ở quê - vừa tự mua, vừa được thừa kế, giá trị ước tính lên tới 37 tỷ đồng nhưng cả nhà lại vẫn đang đi ở thuê khi sinh sống làm việc tại Hà Nội.

Vấn đề khiến họ băn khoăn không phải là bản thân không đủ sức mua nhà, mà là chẳng biết nên về quê sinh sống hay vẫn cứ bám trụ tiếp ở thủ đô.

Ảnh minh họa

Trong bài tâm sự của mình, người vợ viết: “Vợ chồng em có 1 bé trai, 1 bé gái. Bọn em không làm văn phòng mà tự kinh doanh, mỗi tháng trừ đi hết các chi phí thì coi như thu nhập khoảng 60 triệu. Ở Hà Nội thì chưa có nhà, vẫn đang đi ở trọ.

Trước đây bọn em có cố mua được mảnh đất ở quê, giá bây giờ đâu đó khoảng 7 tỷ. Chồng em cũng được thừa kế vài bất động sản, tổng giá trị khoảng 30 tỷ.

Giờ em rất băn khoăn, không biết có nên về quê xây nhà không… Ở Hà Nội thì bọn em cũng chẳng có nhiều mối quan hệ, cũng muốn về quê gần bố mẹ nhưng vậy thì ảnh hưởng các con, vì 2 cháu quen môi trường, bạn bè và điều kiện học tập ngoài này, chưa kể nếu về quê thì thu nhập cũng giảm nữa”.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ cảm giác khó nghĩ, một phần vì đa số không ai có tài sản lớn như gia đình này nên cũng khó mà khuyên, một phần vì quyết định về quê hay ở lại thành phố là tùy mỗi nhà.

“Kể ra cũng khó, có hơn 1 triệu đô rồi thì mình nghĩ ở đâu mà chẳng được, quan trọng là nhu cầu mong muốn của gia đình thế nào thôi. Ưu tiên gần bố mẹ, thích cuộc sống bớt xô bồ thì về quê xây nhà. Ưu tiên việc kinh doanh, ổn định môi trường học tập phát triển cho các con thì ở lại Hà Nội, thích thì bán đất đi mua nhà. Có tận 37 tỷ thì lo gì nữa” - Một người chia sẻ.

“Về quê giảm thu nhập lại còn xây nhà nữa thì hơi căng đấy, vì tài sản 37 tỷ hiện có là bất động sản, không phải tiền mặt. Vợ chồng tự bàn với nhau thôi, còn mình thì nghĩ vẫn nên ở lại Hà Nội, thu nhập đang ổn, sau này con cái học hành thì vẫn ra Hà Nội thôi mà, cố đến lúc đó rồi vợ chồng về quê thì về” - Một người bày tỏ.

“Đất ở quê mà giá như mom kể thì chắc vùng đó cũng phát triển rồi, giờ lo xem về quê thì kiếm tiền thế nào thôi, tại cũng không ngồi chơi mãi được” - Một người chung quan điểm.

Cần chuẩn bị những gì trước khi quyết định bỏ phố về quê?

1. Tính thật kỹ bài toán thu nhập, chi tiêu mới

Nhiều người khi rời phố về quê thường mặc định rằng “ở quê thì rẻ hơn”, nhưng thực tế không hẳn vậy. Chi phí sinh hoạt có thể giảm, nhưng song song với đó là thu nhập cũng có thể giảm theo, chưa kể còn có không ít khoản khác phát sinh mà ở thành phố trước đây không có, ví dụ như sửa sang nhà cửa, sắm đồ đạc, phương tiện đi lại,... các chi phí sinh hoạt xóm, phường.

Ảnh minh họa

Nếu không tính toán kỹ vấn đề thu nhập và chi tiêu sau khi về quê, số tiền để dành được có thể cũng không hơn là bao so với khi ở thành phố, thậm chí còn ít hơn.

Thế nên một trong những điều quan trọng nhất, cần ưu tiên là phải áng chừng mức thu nhập, lập lại bảng dự trù chi tiêu khi sống ở quê, từ đó lên kế hoạch tiết kiệm, dự phòng. Bởi suy cho cùng, dù sống ở đâu, tài chính cũng cần sự ổn định.

2. Làm rõ định hướng sự nghiệp của bản thân

Việc này là vô cùng quan trọng. Bởi nếu không, lựa chọn về quê có thể nhanh chóng biến thành cảm giác bế tắc. Bế tắc vì không biết mình có thể làm gì để kiếm tiền, phát triển sự nghiệp ra sao.

Thế nên trước khi về quê, hãy tự hỏi chính mình: Công việc nào phù hợp với khả năng và sở thích của mình? Có thể làm từ xa cho công ty cũ hay phải tìm kiếm cơ hội mới? Nếu dự định khởi nghiệp, thị trường ở quê có nhu cầu gì, mức độ cạnh tranh ra sao và cần chuẩn bị những gì?

Khi trả lời được những câu hỏi này, quyết định về quê sẽ không chỉ là tạm nghỉ hay chạy trốn áp lực, mà trở thành bước đi có ý thức để xây dựng cuộc sống ổn định.

3. Xây dựng quỹ dự phòng

Không có quỹ dự phòng khi thay đổi môi trường sống, chẳng khác nào tự đặt bản thân và gia đình vào thế khó. Bởi không có gì đảm bảo bạn sẽ ngay lập tức kiếm được việc khi về quê, và sẽ gắn bó được với công việc đó lâu dài. Kể cả đã tìm được việc ở quê rồi mới quyết định về quê, quỹ dự phòng vẫn là thứ bắt buộc phải có. Công việc, cứ phải làm mới biết mình có thực sự phù hợp hay không. Cũng không ai dám chắc bản thân qua được 2 tháng thử việc, chứ chưa bàn tới chuyện lâu dài.

Thế nên nếu chưa có quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng sinh hoạt phí, tốt nhất đừng tính chuyện thay đổi môi trường sống.