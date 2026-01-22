Có 3 cây vàng, nhìn giá vàng hôm nay không biết nên vui hay buồn

Hơn chục năm đi làm, hầu như lúc nào cũng có nhiều hơn 1 nguồn thu nhập. Phần lớn số tiền tôi kiếm được, nếu không tính chi phí sinh hoạt, thì chủ yếu đều dành để mua vàng. Cứ túc tắc mỗi tháng mua 1 ít, đến giờ cũng “hòm hòm” 3 cây vàng trong tay.

Đương nhiên trong suốt hơn 1 thập kỷ tích lũy ấy, chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần giá vàng biến động. Nhưng hôm nay khi giá vàng lên tới 17 triệu đồng/chỉ, cảm giác quả thực khó nói.

Nếu tính toán đơn giản theo kiểu “đang lãi bao nhiêu”, thì hiển nhiên, con số cũng không nhỏ. Với người cầm vàng trong tay, đây rõ ràng là một cảm giác dễ chịu.

Nhưng đi cùng với đó là một thực tế khác, cũng khá đáng lo. Giá vàng tăng đồng nghĩa với việc khả năng mua vàng hàng tháng của tôi giảm xuống. Cùng một khoản tiền để dành như trước, giờ đây tôi không còn mua được nhiều như xưa. Có tháng chỉ đủ mua 3 phân vàng chứ không phải 5-7 phân vàng như trước.

Tôi chưa bao giờ coi vàng là công cụ để làm giàu nhanh. Mua vàng với tôi giống như một thói quen tài chính hơn là một quyết định đầu tư. Mỗi tháng mua một ít, không áp lực đủ chỉ, đủ cây, cũng không cố gắng chạy theo giá. Quan trọng nhất là giữ được nhịp tích lũy đều đặn trong khả năng của mình.

Khi giá vàng lên cao, tôi cũng từng thoáng nghĩ đến chuyện bán ra. Nhưng rồi lại thấy điều đó không thực sự cần thiết. Bán xong rồi thì tiền vẫn phải tìm chỗ trú, và nếu quay lại mua vàng, tôi vẫn phải mua ở mức giá cao hơn. Khoản lãi lúc ấy phần nhiều chỉ là con số trên giấy, không thay đổi nhiều bản chất của câu chuyện.

Giá vàng 17 triệu đồng/chỉ ngày hôm nay còn khiến tôi nhìn việc mua vàng thực tế hơn. Thay vì cố mua cho đủ, tôi linh hoạt hơn với số tiền mình bỏ ra. Có tháng mua ít lại, có tháng tạm dừng để ưu tiên những khoản chi khác. Vàng vẫn là nơi tôi gửi gắm phần tiền tích lũy, nhưng không phải cố mua cho bằng được nếu khả năng không cho phép.

Có vàng trong tay, nhìn giá vàng tăng, tôi chọn không quá vui, cũng không buồn. Vì tôi hiểu, giá tăng mang lại cảm giác an tâm cho số vàng đã mua, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán mới cho những tháng tiếp theo. Và với tôi, bài toán đó không cần lời giải quá phức tạp: mua trong khả năng, giữ kỷ luật tài chính, và để vàng làm đúng vai trò của nó - là một kênh tích sản, 1 “hầm trú ẩn” cho mình.