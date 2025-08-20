Có 100 triệu nên mua vàng, cổ phiếu hay gửi tiết kiệm?

Gửi tiết kiệm

Gửi tiết kiệm tiếp tục là kênh được nhiều người lựa chọn nhờ tính an toàn và khả năng rút vốn linh hoạt. Hiện nay, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank phổ biến ở mức 4,5–5%/năm. Ở một số ngân hàng như VPBank, TPBank, SHB,... mức lãi suất gửi tiết kiệm một tháng dao động quanh mức 5%/năm hoặc nhỉnh hơn.

Với 100 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng ở mức lãi suất phổ biến 4,5–5%/năm, người gửi sẽ nhận được khoảng 4,5–5 triệu đồng tiền lãi sau một năm. Con số này khó bù đắp lạm phát, nhưng đổi lại giúp bảo toàn vốn và đảm bảo tính thanh khoản. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người có khẩu vị rủi ro thấp, ưu tiên sự an toàn và cần linh hoạt trong việc rút vốn.

Mua vàng

Giá vàng miếng trong nước hiện dao động quanh 124–125 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn SJC dao động khoảng 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng. Với số vốn 100 triệu đồng, người mua chưa đủ để sở hữu một lượng vàng nhẫn theo giá hiện tại.

Vàng từ lâu được xem là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế nhiều biến động hoặc lạm phát cao. Tuy nhiên, vàng cũng có đặc điểm biến động mạnh trong ngắn hạn và chênh lệch giá mua – bán lớn, khiến việc lướt sóng khó đem lại hiệu quả. Với nhà đầu tư nhỏ lẻ, tỷ trọng vàng nên giới hạn ở mức 10–15% danh mục, đóng vai trò phòng hộ rủi ro hơn là kênh chính để tìm kiếm lợi nhuận.

Trái phiếu doanh nghiệp

Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm giảm, trái phiếu doanh nghiệp an toàn là kênh thay thế đáng cân nhắc. Lợi suất trên thị trường dao động khoảng 7–10%/năm, cao gấp đôi so với gửi ngân hàng.

Nhà đầu tư cá nhân có thể mua trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp lớn, uy tín hoặc gián tiếp thông qua chứng chỉ quỹ trái phiếu – nơi được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia. Với 100 triệu đồng, việc phân bổ 5–10% (tương đương 5–10 triệu đồng) vào kênh này vừa giúp cải thiện lợi suất, vừa hạn chế rủi ro.

Cổ phiếu

Theo dự báo của nhiều công ty chứng khoán, dựa trên triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, tốc độ giải ngân đầu tư công và khả năng nâng hạng thị trường, nếu chọn đúng ngành và mã cổ phiếu, mức sinh lời 10–15%/năm, thậm chí cao hơn, là khả thi.

Với 100 triệu đồng, nhà đầu tư có khẩu vị cân bằng có thể dành 50–60% (50–60 triệu đồng) vào cổ phiếu. Với người mới, lựa chọn an toàn hơn là đầu tư qua quỹ mở cổ phiếu hoặc ETF thay vì tự giao dịch.

VN-Index hiện đã ở vùng cao, việc chọn thời điểm chính xác để tham gia không dễ. Do đó, một số chuyên gia khuyến nghị áp dụng chiến lược phân bổ vốn từng phần: chia nhỏ tổng số vốn và giải ngân theo nhiều giai đoạn thay vì rót toàn bộ một lần. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động, đồng thời tạo cơ hội mua thêm ở mức giá hợp lý hơn khi thị trường điều chỉnh.

Chiến lược này tuy giúp hạn chế rủi ro nhưng đồng nghĩa mức sinh lời có thể không cao trong một số giai đoạn. Ngoài ra, việc chia nhỏ vốn cũng làm tăng số lần giao dịch, kéo theo chi phí phí giao dịch nhiều hơn.

Thực tế, với 100 triệu đồng, mỗi người sẽ có cách đầu tư khác nhau tùy vào mục tiêu tài chính, mức chấp nhận rủi ro và kinh nghiệm. Điểm quan trọng là không nên dồn hết vốn vào một kênh, mà cần đa dạng hóa danh mục.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, cách tiếp cận hợp lý nhất là kết hợp nhiều kênh đầu tư để vừa bảo toàn vốn, vừa tạo cơ hội sinh lời. 100 triệu đồng tuy không lớn, nhưng nếu được phân bổ hợp lý, nhà đầu tư vẫn có thể xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và tích lũy lâu dài.