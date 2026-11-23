Các ngân hàng hiện nay xét hạng khách hàng ưu tiên dựa trên số dư tiền gửi, tài sản, dư nợ hoặc phí bảo hiểm và thẻ. Ngưỡng thấp có thể chỉ 100 triệu đồng tiền gửi không kỳ hạn, còn ngưỡng cao nhất có thể tới hàng tỷ đồng.

Ngưỡng khách hàng VIP 5 ngân hàng





Dưới đây là điều kiện trở thành khách hàng ưu tiên tại một số ngân hàng theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Các ngân hàng có thể áp dụng thêm tiêu chí khác theo từng thời kỳ, nên khách hàng cần hỏi trực tiếp ngân hàng trước khi làm thủ tục.

ACB

ACB hiện nay có hạng Privilege. Để được xác định hạng này, khách hàng đáp ứng một trong ba tiêu chí: mở mới tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 3 tháng với số tiền từ 1 tỷ đồng; tài sản quản lý hàng tháng tại ACB đạt từ 1 tỷ đồng trong 3 tháng gần nhất; hoặc tổng thu nhập ACB thu được từ khách hàng đạt từ 10 triệu đồng trong 3 tháng gần nhất.

Agribank

Agribank xếp khách hàng ưu tiên theo bốn hạng: Silver, Titanium, Gold và Platinum. Hạng Silver, thấp nhất, áp dụng khi tiền gửi có kỳ hạn bình quân từ 1 tỷ đến dưới 2,5 tỷ đồng, hoặc tiền gửi không kỳ hạn bình quân từ 150 đến dưới 350 triệu đồng, hoặc tiền vay bình quân từ 2 đến dưới 5 tỷ đồng. Hạng Platinum cần tiền gửi có kỳ hạn bình quân từ 5 tỷ đồng, hoặc tiền gửi không kỳ hạn bình quân từ 750 triệu đồng, hoặc tiền vay bình quân từ 10 tỷ đồng. Ngoài các tiêu chí trên, Agribank áp dụng thêm tiêu chí khác theo quy định từng thời kỳ.

Bảng điều kiện khách hàng ưu tiên của Agribank

SHB

SHB chia khách hàng ELITE thành ba nhóm. Nhóm Select Plus, thấp nhất, đạt khi tài sản bình quân 6 tháng gần nhất (AUM) từ 800 triệu đồng, hoặc tổng giá trị quan hệ tài chính (TRV) từ 2,5 tỷ đồng, hoặc số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân (CASA) từ 100 triệu đồng, hoặc phí dịch vụ đóng góp trong 12 tháng từ 40 triệu đồng.

Nhóm Elite yêu cầu AUM từ 1 tỷ đồng, TRV từ 3 tỷ đồng, CASA từ 300 triệu đồng hoặc phí dịch vụ từ 80 triệu đồng.

Nhóm Prime Elite yêu cầu AUM từ 10 tỷ đồng, TRV từ 15 tỷ đồng hoặc CASA từ 500 triệu đồng. AUM gồm tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn và các khoản đầu tư khác tại SHB; TRV bằng AUM cộng dư nợ.

Điều kiện hạng khách hàng ELITE của SHB

Sacombank

Để vào Sacombank Imperial, khách hàng cần đồng thời đạt hạng khách hàng và có số dư tương ứng.

Gói Imperial 1 dành cho hạng Diamond với tiền gửi từ 4 tỷ đồng.

Gói Imperial 2 dành cho hạng Diamond hoặc Gold với tiền gửi từ 3 tỷ đến dưới 4 tỷ đồng.

Gói Imperial 3 dành cho hạng Diamond, Gold hoặc Silver với tiền gửi từ 2 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng.

TPBank

TPBank gọi nhóm này là Khách hàng Cao cấp. Khách hàng vào hạng khi đạt một trong năm tiêu chí dưới đây.

Tiêu chí đầu tiên là tài sản. Tổng tài sản tại TPBank bình quân 3 tháng gần nhất từ 1 tỷ đồng trở lên, tính cả tài khoản thanh toán, tiết kiệm và trái phiếu đầu tư.

Tiêu chí thứ hai dựa trên tiền gửi không kỳ hạn. Số dư bình quân 3 tháng phải từ 100 triệu đồng. Đồng thời, trong tháng gần nhất, số dư tối thiểu mỗi ngày không được thấp hơn 50 triệu đồng.

Điều kiện hội viên Khách hàng Cao cấp của TPBank

Tiêu chí thứ ba là bảo hiểm. Phí thực thu bảo hiểm năm đầu tại TPBank trong tháng xếp hạng đạt từ 100 triệu đồng.

Tiêu chí thứ tư là thẻ tín dụng. Khách hàng cần có thẻ tín dụng chính đang hoạt động, hạn mức từ 200 triệu đồng, và chi tiêu trong 3 tháng gần nhất từ 90 triệu đồng. Thẻ phát hành bằng cầm cố sổ tiết kiệm không được tính.

Tiêu chí cuối cùng là vay. Dư nợ vay có tài sản đảm bảo tại TPBank từ 10 tỷ đồng.