Có 1 "kho báu" đang ẩn giấu giữa lòng Đà Nẵng: Đầu bếp người Pháp mách nước đi tìm

Kho báu ẩm thực ở Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố ven biển ở miền trung Việt Nam, có thể đến bằng máy bay từ Hồng Kông trong hai giờ và từ Singapore trong ba giờ.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), mặc dù không nổi tiếng như các bãi biển nổi tiếng khác ở Đông Nam Á như Phuket và Bali, nhưng nơi đây lại gần một số điểm tham quan nổi tiếng của Việt Nam, bao gồm Hội An, Bà Nà Hills và Cố đô Huế.

Đà Nẵng có thể được chia thành hai khu vực chính: Khu vực ven biển và khu vực trung tâm thành phố. Khu vực ven biển, với các quán bar và khách sạn ven biển, rất được giới du mục kỹ thuật số và dân lướt sóng ưa chuộng. Khu vực trung tâm thành phố là nơi người dân địa phương tụ tập tại các quán cà phê mở cửa 24/7, các quầy hàng ẩm thực nhỏ lẻ và các khu chợ.

Cầu Rồng bắc qua sông Hàn để nối liền hai bờ và phun lửa vào các buổi tối cuối tuần.

Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn ngon dù họ chọn bên nào. Năm 2024, trang hướng dẫn du lịch trực tuyến TasteAtlas đã vinh danh ẩm thực Việt Nam là một trong những nền ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới, và những món ăn như bánh mì và phở giờ đây đã nổi tiếng khắp thế giới.

Tuy nhiên, ngôi sao thực sự ở Đà Nẵng chính là hải sản.

Một trong những món ăn hải sản mang tính biểu tượng nhất của vùng này là mì Quảng, một món ăn có thể thưởng thức vào bất kỳ giờ nào trong ngày.

Olivier Corti, bếp trưởng kiêm đồng sở hữu Le Comptoir, một nhà hàng Pháp cao cấp tại thành phố này, cho biết: "Không gì khiến bạn cảm thấy như đang ở Đà Nẵng bằng một bát mì Quảng ".

Mì Quảng là món ăn thu hút du khách quốc tế.

Mì Quảng lấy tên từ Quảng Nam, một tỉnh trước đây nằm cạnh Đà Nẵng nhưng gần đây đã sáp nhập vào thành phố này.

Mì thường được phục vụ cùng một lượng ít nước hầm xương đi kèm tôm, cá, lươn, thịt lợn, thịt gà và sứa.

Các loại rau thơm tươi như húng quế, rau mùi và bạc hà thường thái nhỏ trộn với mì làm cho món ăn nhẹ nhàng và tươi mát, trong khi bánh đa giòn tan làm cho món ăn thêm giòn và béo ngậy.

Để thưởng thức mì Quảng, Corti gợi ý bạn nên đến Mì Quảng Cô Sáu (397 Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng), một quán ăn được Michelin đánh giá cao, nằm bên bờ sông Hàn và do một người Quảng Nam làm chủ. "Tôi đến đó khi thèm mì Quảng đích thực", Corti nói.

Người hùng ẩm thực Đà Nẵng

Người đầu bếp này đến từ Lyon, Pháp, đã làm việc ở quê nhà cũng như ở Monaco và Hồng Kông trước khi chuyển đến Đà Nẵng vào năm 2017.

Corti tin rằng những người hùng ẩm thực thực sự của Đà Nẵng nằm trên đường phố.

"Những đầu bếp giỏi nhất có lẽ là những bà mẹ bán đồ ăn đường phố, làm việc thâu đêm để phục vụ bữa sáng. Họ là những đầu bếp giỏi nhất ở Đà Nẵng vì họ đã nấu cùng một món ăn trong suốt 30 năm", ông nói.

Quán ăn đường phố mà Corti yêu thích là Hải Sản Châu Sơn 1 Châu Nga (21 Nại Tử 2, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) là một quán hải sản bình dân với những chiếc bàn kim loại thấp và ghế nhựa màu xanh lá cây tràn ra vỉa hè.

“Các đầu bếp nhập hải sản từ thuyền chài vào sáng sớm,” Corti nói. “Hải sản cực kỳ tươi ngon.”

Bếp nướng than của nhà hàng mang theo vị khói cho mọi món ăn, từ hàu, nghêu đến mực và bánh mì. Các món nướng như lẩu hải sản, tôm bơ tỏi và nghêu xào hành lá là những lựa chọn phổ biến.

Hải Sản Bà Rô (115 Lý Tự Tấn, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) là một trong những địa điểm quen thuộc của Corti. Quán phục vụ đa dạng các loại hải sản, từ cua sốt ớt, hàu tỏi đến tôm sốt kem.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng

Địa điểm này nằm xa hơn về phía bắc trung tâm thành phố một chút, nhưng chỉ cách Chùa Linh Ứng - tượng Phật Bà Quan Âm khổng lồ của Đà Nẵng - 10 phút lái xe, khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng trước hoặc sau các hoạt động.

Ngược lại, Mộc quán (26 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng) là một điểm đến du lịch hấp dẫn với trải nghiệm ẩm thực thoải mái hơn. Nhà hàng, với phòng máy lạnh và nội thất sáng sủa, thu hút hàng dài khách đến nỗi các tiệm massage đã khéo léo dựng lên ngay bên kia đường.

Nhà hàng có thực đơn hải sản rất ấn tượng, từ nghêu, cua đến ốc biển, hàu, sò điệp và sashimi.

Nhưng hầu hết thực khách đều tập trung quanh các bể chứa, chọn tôm hùm sống để chế biến ngay tại chỗ. Tôm hùm có thể được rưới bơ tỏi, sốt chua ngọt, tỏi phi hoặc sốt tiêu đen.

Bánh xèo là một món ăn đặc sản khác của Đà Nẵng. Bánh xèo là loại bánh xèo vàng ươm được làm từ bột gạo, nước và bột nghệ, giòn rụm bên ngoài, mềm xốp bên trong. Bánh được gấp đôi lại, kẹp giữa là các loại nhân như tôm, gà.

Bánh xèo được ăn kèm với một đĩa rau thơm tươi, rau xà lách và bánh tráng mỏng. Để thưởng thức, bạn hãy dùng một miếng bánh tráng cuốn quanh một phần bánh xèo vừa ăn cùng với rau thơm, sau đó chấm với nước mắm .

Corti gợi ý Bánh Xèo Bà Dưỡng (280/23 Hoàng Diệu, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng), một quán bánh xèo đặc sản với những bức tường xanh mướt và hơn 30 năm lịch sử. Nhà hàng còn phục vụ nem chua , thịt heo quay nướng sả.

Thưởng thức nem chua riêng, hoặc cuốn bánh tráng và rau thơm quanh xiên nướng tương tự như bánh xèo. Dùng bánh tráng xoắn thịt ra khỏi xiên nướng thật nhanh, sau đó chấm nem chua vào nước chấm làm từ thịt heo xay, tỏi, hành tím, đậu phộng và các gia vị khác.

Vào bữa sáng, hãy làm theo cách của người dân địa phương và chọn một tô bún. Thay vì tìm kiếm phở bò khi đến Đà Nẵng, hãy thử bún chả cá, một món bún đặc sản địa phương với chả cá.

Nước dùng màu cam thường có được nhờ cà chua và xương cá hoặc xương heo. Hầu hết các nhà hàng đều có nhiều loại topping cho thực khách lựa chọn, ngoài chả cá, tôm tươi, chả cua, cá lát, thịt viên...

Bún chả cá thường được làm bằng sợi bún gạo tròn, nhưng một biến thể làm bằng sợi bún sắn dày cũng rất được ưa chuộng. Quán Bánh Canh Thu (29 Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) luôn đông khách vào giờ ăn sáng và ăn trưa khi đám đông tụ tập để thưởng thức những tô bún nhanh gọn.

Nếu bạn không thích ăn mì vào bữa sáng, hãy thử món bò né .

Corti thường lui tới Bò Né Khánh (41 Hoàng Văn Thụ, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng), một nhà hàng giản dị với những chiếc ghế nhựa màu đỏ. Thực đơn chỉ giới hạn ở một số ít các món bò né .

Set ăn sáng đầy đủ bao gồm một quả trứng ốp la, một lát thịt bò và một viên thịt bò viên lớn trên chiếc chảo gang nóng hổi. Súp, một đĩa rau tươi và một ổ bánh mì baguette nóng hổi được phục vụ kèm. Đừng quên nếm thử nước sốt của nhà hàng, với tương ớt tự làm, và gọi một ly cà phê đá cho một khởi đầu hoàn hảo cho ngày mới.

Pha trộn ẩm thực quốc tế

Ngoài ẩm thực truyền thống Việt Nam, sự nổi tiếng ngày càng tăng của Đà Nẵng đối với khách du lịch Hàn Quốc và dân du mục kỹ thuật số đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền ẩm thực quốc tế.

Nhà hàng Veteran (8 D. Đình Nghệ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng), một địa điểm chuyên về đồ nướng Hàn Quốc, là nơi Corti thường đến khi thèm thịt đỏ.

“Họ luôn có được những miếng thịt chất lượng tuyệt hảo với giá cả phải chăng, và dịch vụ luôn hoàn hảo,” anh nói. “Đây là nơi tôi thường đến sau 10:30 tối vì dễ dàng và tiện lợi.”

Để thưởng thức hương vị Nhật Bản đích thực, Nagisa (Tầng 3, 30 An Thượng 4, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là một nhà hàng ramen ẩn giấu mà Corti cho biết có “nguyên liệu chất lượng, [không gian] yên tĩnh [và] suất ăn trưa tuyệt vời”.

Chủ quán Nagisa, người Nhật, cũng điều hành Burger Bros ở tầng dưới trong cùng tòa nhà, nhưng hầu hết thời gian đều làm việc ở quầy mì ramen. Quán có mì ramen thông thường, một số món ăn nhẹ và cơm thập cẩm, nhưng món tsukemen thì tuyệt vời.

Có vô số lựa chọn ăn uống tại Đà Nẵng, với các nhà hàng mới mọc lên bên cạnh các cửa hàng gia đình lâu đời.

Corti cho biết: “Nền ẩm thực Đà Nẵng cũng giống như chính thành phố này: Phát triển nhanh chóng, đầy bất ngờ và tìm được nhịp điệu riêng”.

(Theo SCMP)