CNN: Mỹ đưa ra đề xuất “rất khó chấp nhận” về Ukraine, nguy cơ không được NATO ủng hộ

Mới đây, các phái đoàn từ Washington và Kiev đã gặp gỡ bên trong câu lạc bộ thành viên Shell Bay của Tập đoàn Witkoff ở Nam Florida để tiến hành những cuộc đàm phán "khó khăn nhưng rất mang tính xây dựng". Trong số thành phần tham dự có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump - Jared Kushner.

Một nguồn thạo tin tiết lộ với CNN rằng các cuộc thương lượng căng thẳng này là một "bước tiến" và "dựa trên những tiến triển ở Geneva", nơi vòng thảo luận đầu tiên về các đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Ukraine diễn ra vào tuần trước.

"Vẫn còn quá sớm để nói rằng chúng tôi đã hoàn tất mọi thứ ở đây vì vẫn còn nhiều việc phải làm", nguồn tin nói với CNN, "Nhưng cuộc họp đã diễn ra với sự tập trung cao độ và những khía cạnh gây tranh cãi nhất của đề xuất hòa bình đã được thảo luận chi tiết".

Ukraine sẽ bị ngăn gia nhập NATO?

Một trong những "khía cạnh gây tranh cãi nhất" của bản đề xuất hòa bình 28 điểm ban đầu của Mỹ là yêu cầu Ukraine phải chính thức từ bỏ khát vọng gia nhập NATO – điều đã được ghi trong hiến pháp của Ukraine – vốn là một yêu cầu then chốt từ phía Nga và là điều mà các quan chức Ukraine liên tục bác bỏ.

Tuy nhiên, nguồn tin của CNN cho biết các nhà đàm phán đã thảo luận về một kịch bản khả dĩ.

Theo đó, trên thực tế, Ukraine sẽ bị ngăn gia nhập liên minh quân sự phương Tây do Mỹ dẫn đầu thông qua một số thỏa thuận. Những thỏa thuận này còn phải được các quốc gia thành viên NATO và Moscow thương lượng trực tiếp.

"Ukraine sẽ không bị ép buộc phải chính thức, theo nghĩa pháp lý, từ bỏ khát vọng này", nguồn tin nói với CNN.

"Nhưng nếu Mỹ có vấn đề cần thỏa thuận song phương với Nga, hoặc nếu Nga muốn nhận được một số bảo đảm từ NATO theo hình thức đa phương, thì đó chính là không đưa Ukraine tham gia vào quá trình ra quyết định".

Đề xuất này có thể xem như 1 thỏa hiệp cực kỳ nhạy cảm, có khả năng không được các quốc gia NATO ủng hộ. Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra và sẽ do Tổng thống Ukraine quyết định, nguồn tin nhấn mạnh với CNN.

Tuy nhiên, điều đó cho thấy rằng, khi các cuộc đàm phán Mỹ–Ukraine tiếp tục, và khi ông Witkoff đến Moscow để hội đàm tại Điện Kremlin, những giải pháp sáng tạo nhằm khéo léo vượt qua các "lằn ranh đỏ" của Kiev đang xuất hiện.