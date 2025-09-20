CNN: 3 tiêm kích NATO lao lên đánh chặn, buộc phi đội MiG-31 Nga rút lui khỏi không phận Estonia

Estonia cáo buộc máy bay Nga xâm nhập không phận

Theo CNN, Bộ Ngoại giao Estonia và người phát ngôn NATO cho biết, NATO đã chặn ba máy bay phản lực của Nga xâm phạm không phận Estonia vào thứ Sáu (19/9).

Bộ Ngoại giao Estonia cáo buộc ba máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia trên Vịnh Phần Lan mà không được phép và ở lại đó tổng cộng 12 phút.

Bộ chỉ huy tác chiến của Bộ Tư lệnh NATO nói rằng, các máy bay chiến đấu F-35 của Ý được triển khai tại Estonia trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry của NATO, cùng với máy bay của Thụy Điển và Phần Lan, đã đáp trả vụ xâm nhập.

Thủ tướng Estonia Krisen Michal cho biết, các máy bay phản lực của Nga sau đó đã “buộc phải rút lui”.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ca ngợi phản ứng của liên minh là “nhanh chóng và quyết đoán”.

Hình ảnh do quân đội Thụy Điển công bố cho biết máy bay chiến đấu Mig-31 của Nga xâm nhập không phận Estonia. Ảnh: Reuters

Nga phủ nhận

Theo Reuters, trong một tuyên bố đưa ra vào sáng sớm thứ Bảy (20/9), Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay phản lực của nước này đã bay qua vùng biển trung lập của Biển Baltic khi bay từ vùng tây bắc Nga tới Kaliningrad.

Bộ này cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng: “Chuyến bay được thực hiện theo đúng quy định quốc tế về không phận, không vi phạm biên giới của các quốc gia khác như đã được xác nhận qua các cuộc kiểm tra độc lập”.

“Trong suốt chuyến bay, máy bay Nga không chệch khỏi đường bay đã thỏa thuận và không vi phạm không phận Estonia.”

Thủ tướng Estonia cho biết nước này đã yêu cầu tham vấn theo Điều 4 của NATO sau vụ vi phạm “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Người phát ngôn NATO Allison Hart cho biết Hội đồng Bắc Đại Tây Dương sẽ họp vào đầu tuần tới để thảo luận chi tiết hơn về vụ việc.

Điều 4 của hiệp ước NATO nêu rõ, bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng có thể chính thức đưa vấn đề ra hội đồng – cơ quan ra quyết định chính của liên minh – để họp và thảo luận các bước tiếp theo khi toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của quốc gia thành viên bị đe dọa.

Bộ Ngoại giao Estonia cho biết đã triệu tập Đại biện lâm thời của Nga về vụ việc.

Tổng thống Trump lên tiếng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào chiều thứ Sáu (19/9) rằng ông chưa được thông báo về vụ việc nhưng hy vọng sẽ được thông báo sau.

“Tôi không thích điều đó. Tôi không thích khi điều đó xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi liệu ông có coi việc máy bay Nga xâm nhập là mối đe dọa đối với NATO hay không. “Có thể sẽ gây ra rắc rối lớn. Tôi sẽ cho các bạn biết sau.”

Chính quyền Trump cho biết đang theo dõi chặt chẽ vụ việc để có phản ứng phù hợp.

(Theo CNN, Reuters)