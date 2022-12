Cloud Ace và Ngân hàng Bản Việt nghiệm thu thành công dự án chuyển đổi số

Triển khai giải pháp về dữ liệu

Theo đó, Giải pháp từ Google Cloud được bàn giao và nghiệm thu thuộc phạm vi hai dự án Lợi nhuận Đa chiều và Lợi nhuận Rủi ro về vốn (RAROC) - đây là hai dự án quan trọng của Ngân hàng Bản Việt để hiện đại hóa các công cụ tài chính phục vụ cho các hoạt động kinh doanh.

Thông qua giải pháp đám mây lần này sẽ giúp Ngân hàng Bản Việt phân tích, xây dựng báo cáo và trực quan hóa dữ liệu trên cùng một dashboard. Ngoài ra, giải pháp này đưa ra những thu thập có giá trị ảnh hưởng đến quá trình phát triển sản phẩm và dịch vụ khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tối ưu hóa chi phí vận hành của ngân hàng.



Ông Phan Việt Hải - Giám đốc khối Công nghệ Thông tin Ngân hàng Bản Việt chia sẻ "Ngân hàng Bản Việt tận dụng được sức mạnh phân tích kho dữ liệu khổng lồ nhờ vào BigQuery của Google Cloud giúp cho Ngân hàng nhanh chóng thu thập thông tin, và đưa ra được quyết định kinh doanh nhanh, làm tăng khả năng cạnh tranh so với đối thủ.

Trong lĩnh vực này, rõ ràng Google Cloud vượt trội hơn hẳn so với các nhà cung cấp cloud khác trên thị trường. Chúng tôi cũng rất đề cao tính hợp tác giữa Ngân hàng Bản Việt, Google Cloud và Cloud Ace - đối tác tư vấn và triển khai chính cho dự án lần này vì những hỗ trợ chuyên nghiệp và hiệu quả từ các đối tác".

Ngoài các giải pháp về dữ liệu, đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin của Ngân hàng Bản Việt và đối tác Cloud Ace cũng tính toán đến khả năng giãn nở linh hoạt của hệ thống.

Vì với nhu cầu sử dụng ứng dụng Mobile Banking cao như hiện tại, thì việc đáp ứng lượng truy cập khổng lồ trong khoảng thời gian cao điểm mà vẫn tối ưu hóa được chi phí, kể cả khi nhu cầu ở thời điểm thấp là mục tiêu của dự án này. Với cơ chế giãn nở linh hoạt của Compute Engine hay các sản phẩm ưu việt khác như Cloud Storage, Cloud Function… được sử dụng để đáp ứng cho nhu cầu khách hàng, cũng như đáp ứng việc tính toán dữ liệu lớn.

"Với đội ngũ kỹ sư cloud dày dặn kinh nghiệm, việc di chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ lên Google Cloud để trực quan hóa thông qua Looker Studio và các giải pháp khác về dữ liệu được diễn ra hoàn toàn suôn sẻ và theo đúng lộ trình mà Cloud Ace và Ngân hàng đã ký.

Ngoài việc tư vấn, triển khai cho khách hàng, Cloud Ace luôn chú trọng đến việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn SLA" - Ông Phạm Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Cloud Ace cho biết.

Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số

Việc hợp tác để triển khai giải pháp xây dựng và nâng cấp tính toán từ Google Cloud cũng là một trong các hoạt động trọng điểm của ngân hàng Bản Việt để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, mang đến thêm nhiều trải nghiệm tài chính hiện đại, thuận tiện cho khách hàng.

Về Công ty TNHH Cloud Ace - Google Cloud Managed Service Provider (MSP)

Cloud Ace là doanh nghiệp hàng đầu về Google Cloud Platform, có trụ sở tại Nhật Bản và 08 quốc gia khác nhau trong khu vực APAC. Cloud Ace tại Việt Nam được thành lập năm 2018, là đơn vị được Google Cloud chứng nhận là Premier Partner, Managed Service Provider (MSP) và là Authorized Training Partner tiên phong của Google Cloud tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm lâu năm trong việc tư vấn, thiết kế và triển khai giải pháp đám mây Google Cloud, Cloud Ace đã đồng hành trong quá trình chuyển đổi số của rất nhiều doanh nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau.

Về Ngân hàng Bản Việt

Ngân hàng Bản Việt được thành lập 1992, trải qua 30 năm phát triển, ngân hàng Bản Việt đã và đang tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường tài chính và mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, cổ đông.

Với định hướng "tăng trưởng - bền vững - chất lượng", dựa trên nền tảng đã xây dựng được, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành "ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ" trong giai đoạn chiến lược 2021-2023 của mình.

Đặc biệt, Ngân hàng Bản Việt cũng hướng đến trở thành một trong các ngân hàng có sự chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả.

Trong năm nay, Ngân hàng vinh dự đón nhận các giải thưởng quốc tế: Ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất năm 2022 (Most Innovative Use of Technology) do FinanceAsia Country Awards trao tặng năm 2022, Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất năm 2022 (Best Bank for Digital Transformation Vietnam 2022) do Global Banking & Finance trao tặng và Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam năm 2022 (Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam) trong giải Asia Banking & Finance Retail Banking Awards, cùng hàng loạt các giải thưởng uy tín trong nước.