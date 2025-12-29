Clip xe xúc đâm thẳng vào xe máy, hất văng nữ sinh trên quốc lộ: Hé lộ nguyên nhân

Chiều ngày 28/12, mạng xã hội chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe xúc và xe máy trên quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Tam Nông (Phú Thọ). The diễn biến từ camera an ninh ghi lại thì sự việc xảy ra vào khoảng 14h28' chiều 28/12.

Vào thời điểm này, anh Vũ Văn Nguyên (27 tuổi, trú tại xã Yên Lập) điều khiển xe xúc chuyên dụng, không có biển kiểm soát, lưu thông trên quốc lộ 32 hướng từ cầu Trung Hà đi cầu Phong Châu. Khi chạy tới km 70+50 quốc lộ 32, thì xe xúc bất ngờ va vào cục chặn bê tông lề đường rồi chuyển hướng sang làn đường ngược lại. Chiếc xe đã va chạm rất mạnh với xe máy do nữ sinh tên T. (19 tuổi, trú tại xã Tam Nông) điều khiển theo hướng ngược lại.





Sau va chạm, nữ sinh đã được người dân đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế khu vực Tam Nông. Đến sáng nay (29/12), thông tin trên Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND xã Tam Nông (Phú Thọ) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan giải quyết vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Nguyên điều khiển xe xúc chuyển hướng sai quy định. Công an đang xác minh nồng độ cồn và ma túy đối với anh Nguyên để điều tra, làm rõ.