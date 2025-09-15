HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
CLIP: Xe máy tông xe đạp điện khiến 1 học sinh mồ côi tử vong tại Đắk Lắk

Cao Nguyên |

Xe máy tông xe đạp điện đang sang đường khiến 1 học sinh lớp 10 là trẻ mồ côi, đang ở trong trung tâm bảo trợ xã hội tử vong thương tâm.

Chiều 15-9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 học sinh ở trung tâm bảo trợ xã hội tử vong và 2 người bị thương.

CLIP: Xe máy tông xe đạp điện, 1 học sinh là trẻ mồ côi tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11 giờ 35 phút cùng ngày tại Km 143+900, Quốc lộ 26 (đoạn qua phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, xe máy BKS: 47K4-0828 do anh Y Dem N. (SN 1998, ngụ phường Tân An) điều khiển chở theo sau anh Y Vinh N. (SN 2007, ngụ cùng phường) lưu thông theo hướng Khánh Hòa - Đắk Lắk.

CLIP: Xe máy tông xe đạp điện, 1 học sinh là trẻ mồ côi tử vong- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc

Khi đến đoạn đường trên, xe máy đã tông vào xe đạp điện do em Nguyễn Sun N. (học sinh lớp 10, là trẻ mồ côi, ở tại Trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em tỉnh Đắk Lắk) điều khiển cùng chiều, đang rẽ trái sang đường.

Cú tông mạnh khiến 3 người văng một đoạn xa. Xe máy tiếp tục văng trúng 1 xe con đang đậu sát lề đường.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người bị thương, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Do bị thương quá nặng, em Nguyễn Sun N. đã tử vong sau đó.

CLIP: Xe máy tông xe đạp điện, 1 học sinh là trẻ mồ côi tử vong

Tin ngắn

Đắk Lắk

Báo Người Lao Động

xe đạp

tai nạn

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại