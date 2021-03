CLIP: Xe máy tông thẳng vào xế hộp đang lùi từ nhà ra đường

Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang khẩn trương kết hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 28-3, tại quốc lộ 18 thuộc phường Văn An, TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương).

Vụ tai nạn giữa xe ôtô mang BKS 34A-256.67 do chị Phạm Thị H. (SN 1989, trú tại phường Chí Minh, TP Chí Linh) điều khiển và xe máy do anh Nguyễn Đăng C. (SN 1989, trú tại Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 45 phút ngay 28-3, tại km32+310, quốc lộ 18 thuộc phường Văn An, TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương), chị Phạm Thị H. đang lùi xe ôtô từ số nhà 767 đường Lê Thánh Tông (phường Văn An, TP. Chí Linh) ra đường QL18 thì anh Nguyễn Đăng C. điều khiển xe máy BKS 34B-1679.58, hướng từ Sao Đỏ đi Phả Lại đi tới và lao vào xe ôtô do chị H. điều khiển.



Video clip sự việc được chia sẻ trên trang Chí Linh 24h

Hậu quả, cả 2 phương tiện gồm xe máy, xe ôtô bị hư hỏng. Anh C. bị thương và đã được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.



Ngay sau đó, đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông này đã gây chú ý cộng đồng mạng.