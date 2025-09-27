CLIP: Xe gắn biển xanh chạy ngược chiều, sang đường ẩu, suýt gây tai nạn

Chiều 27-9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc 1 xe con gắn biển số xanh, sang đường thiếu quan sát, suýt gây tai nạn.

Xe gắn biển xanh chạy ngược chiều, sang đường ẩu, suýt gây tai nạn

Trao đổi với phóng viên, anh C.Q.L. xác nhận là người đăng tải đoạn clip nói trên lên mạng xã hội.

Theo anh C.Q.L, trưa cùng ngày, anh đi du lịch trên đường Hùng Vương, đoạn qua phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Lúc này, 1 xe con đi ngược chiều ở làn bên kia rồi bất ngờ rẽ phải băng qua làn xe anh C.Q.L. đang lưu thông.

Chiếc xe mang biển xanh này qua đường bất ngờ khiến anh C.Q.L. phải thắng gấp, đồ đạc trong xe văng về phía trước. Khi dừng lại hẳn, xe của anh C.Q.L. chỉ cách xe gắn biển số xanh chưa đầy 1m, suýt xảy ra tai nạn.

Điều khiến anh C.Q.L. bức xúc hơn là sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe gắn biển màu xanh đã không dừng lại hỏi thăm tình hình mà lái xe bỏ đi.

Do đó, anh C.Q.L đã gửi clip, thông tin cho cơ quan chức năng đề nghị xử lý và đăng tải vụ việc lên mạng xã hội.

"Tôi có thói quen là hay chạy làn giữa mới xử lý kịp tình huống này. Nếu tôi chạy làn ngoài cùng thì 2 bên không chết cũng bị thương" - anh C.Q.L. đăng tải thông tin lên mạng xã hội.