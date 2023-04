Clip xe đầu kéo cán chết người đi xe máy rồi bỏ trốn

Ngày 15/4, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang tiến hành trích xuất camera an ninh dọc quốc lộ 13 để tìm chiếc xe đầu kéo liên quan vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Trước đó chiều 14/4, ông T (47 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy chở tủ quần áo lưu thông trên quốc lộ 13. Khi xe máy đi đến đoạn đường thuộc địa bàn phường Lái Thiêu (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm bên hông chiếc xe đầu kéo đang đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong

Sau khi xảy ra va chạm giữa hai phương tiện, người đàn ông điều khiển xe máy ngã ra đường, bị bánh xe đầu kéo cán qua tử vong.

Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, xe đầu kéo không có dấu hiệu giảm tốc độ để dừng lại hiện trường mà tiếp tục di chuyển.

Clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an TP Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh khu vực để truy tìm chiếc xe liên quan.