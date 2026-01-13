HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
CLIP: Xe con nghi vượt ẩu, tông chết người đi xe máy

Cao Nguyên |

Xe con nghi vượt ẩu, lấn sang làn đường bên trái tông vào xe máy khiến một người tử vong trên đường Hồ Chí Minh.

Ngày 13-1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Tai nạn giao thông Đắk Lắk: Xe con vượt ẩu tông chết người đi xe máy - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người đi xe máy tử vong

Theo thông tin ban đầu, tối 11-1, anh Nguyễn Ngọc Trần D. (SN 1987, ngụ xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy đi trên đường Hồ Chí Minh (theo hướng phường Buôn Hồ - phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Khi xe máy lưu thông đến đoạn Km 1739, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Buôn Hồ) thì bị xe con do ông Đinh Công Đạt (SN 1982, ngụ phường Buôn Ma Thuột) điều khiển tông trúng.

Sau khi xảy ra tai nạn, mọi người đưa anh D. đến Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Đoạn clip do camera hành trình của một xe đi phía sau ghi lại cho thấy xe con nghi lấn làn, vượt trái tông vào anh D.

CLIP: Xe con nghi vượt ẩu cán chết người đi xe máy

