[Clip] Xe ben tông ô tô bán tải văng qua dải phân cách trên đường ở TPHCM

Clip: Diễn biến vụ tai nạn

Ngày 20/1, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và ô tô bán tải vừa xảy ra trên đường ĐT.744 (Nguyễn Chí Thanh).

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn cùng ngày, chiếc ô tô bán tải lưu thông trên đường ĐT.744, hướng từ phường Chánh Hiệp đi phường Tây Nam.

Khi tới khu vực gần ngã tư Cây Me (phường Phú An, TPHCM), xe bán tải bất ngờ chuyển từ làn giữa sang làn trong cùng và bị xe ben đang lưu thông cùng chiều phía sau ở làn đường này tông trúng.

Sau khi tông trúng, xe ben lùa một đoạn trước khi hất văng ô tô bán tải sang bên kia đường

Cú tông mạnh khiến xe bán tải văng qua dải phân cách , sang bên kia đường của chiều ngược lại.

Tại hiện trường, xe bán tải hư hỏng nặng, tài xế bị thương. Trên ô tô bán tải chở hai xe máy cũng bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng an ninh cơ sở đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Cảnh sát giao thông sau đó đến khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.