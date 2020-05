CLIP: Vượt ẩu tông trúng xe máy, cô gái bắn vào gầm xe tải và cái kết khiến tất cả "vỡ òa"

Camera hành trình của xe tải ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Lòng đường khá hẹp nhưng cô gái đi xe máy vẫn cố vượt bên trái xe tải. Đúng lúc đó, một xe máy từ hướng ngược chiều lao tới đâm sầm vào cô gái.



Cô này ngã đập người vào xe tải rồi lọt xuống gầm. Chiếc xe tải dừng ngay sau đó.

May mắn là cô gái chưa bị bánh xe tải cán trúng mà chỉ bị thương nhẹ.

Tình huống nguy hiểm thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Nhiều người tỏ ra kinh ngạc với cái kết ngoài sức tưởng tượng.

"Ngã như vậy mà không chết là số cô ấy quá đỏ rồi! Tôi thót tim khi xem cảnh va chạm, đến lúc biết cô ấy thoát chết thì thở phào nhưng vẫn còn run", tài khoản Bích Huệ bày tỏ.

"Một phần lỗi là do cô gái vượt ẩu, phần khác do chiếc xe máy kia chạy nhanh, gặp tình huống bất ngờ thì xử lý không kịp. May mà bác xe tải đang đi khá chậm", một dân mạng khác nhận xét.