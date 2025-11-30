Clip vụ người đàn ông lao ô tô vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong, nguyên nhân là gì?

Theo nội dung camera an ninh ghi lại thì vụ việc xảy ra vào khoảng 11h38' trưa ngày 30/11. Cụ thể vào thời điểm này, một người đàn ông điều khiển ô tô mảu trắng đi ngang qua ngôi nhà có một nhóm - 3 người phụ nữ, 1 em bé, đang đứng phía trước.

Chiếc ô tô bất ngờ lùi rồi lao thẳng vào nhóm người, khiến một người phụ nữ bị đâm hất văng ra xa. Diễn biến quá nhanh khiến tất cả đều hoảng sợ la hét. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông kia lùi xe ra ngoài đường, rồi tiếp tục lao về phía ngôi nhà, đâm trúng cột mái nhà.

Người đàn ông điều khiển ô tô trắng trong clip là Nguyễn Tấn Thành. Trưa 30/11, đối tượng Nguyễn Tấn Thành lái ô tô đi ngang nhà bà N.T.H. (49 tuổi, chị ruột của Thành) tại ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Thấy bà H. cùng hai em gái là bà N.T.B.S. (42 tuổi), bà N.T.B.N. (44 tuổi) và một bé trai đang đứng trước sân, Thành lùi xe lại rồi bất ngờ lao thẳng vào nhóm người thân, tông trúng và hất văng bà S.

Sau sự việc, Thành điều khiển ôtô rời khỏi hiện trường, chạy về hướng xã Mỹ Quý thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Bà S. bị ô tô tông trúng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đã tử vong vào trưa cùng ngày do vết thương quá nặng.

Thông tin trên VietNamNet, người dân chứng kiến cho biết Thành và các nạn nhân là anh chị em ruột, thời gian gần đây giữa họ có mâu thuẫn, đến trưa nay thì xảy ra vụ việc.