[CLIP] Văn nghệ ACB đã ở cái tầm! Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Nguyện và dàn sếp viral khắp MXH, vừa cất tiếng hát đã "nổi da gà"

Mới đây, màn trình diễn như ca sĩ chuyên nghiệp của ban điều hành của Ngân hàng Á Châu (ACB) trong một đêm dạ tiệc, đang viral chóng mặt trên MXH. Clip thu hút hàng triệu lượt xem cùng bình luận rôm rả.

Tiết mục không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô tổ chức và mức độ đầu tư chỉn chu về hình ảnh, mà còn khiến khán giả bất ngờ khi các lãnh đạo trực tiếp đảm nhận nhiều vai trò từ ca hát đến vũ đạo, thể hiện phong thái tự tin, bài bản và không kém gì nghệ sĩ!

Full clip màn biểu diễn văn nghệ của các thành viên trong ban điều hành của Ngân hàng Á Châu (ACB) gây sốt. Nguồn: Trần Hùng Huy.

Màn biểu diễn văn nghệ của các lãnh đạo ở Ngân hàng ACB đang viral. Ảnh chụp màn hình.

Trong đó, chiếm spotlight nhất phải kể đến sự xuất hiện của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Nguyện. Không chỉ sở hữu giọng hát được đánh giá cao, vị lãnh đạo này còn gây ấn tượng mạnh bởi thần thái tự tin, phong cách trình diễn cuốn hút trên sân khấu.

Viusal sân khấu lẫn giọng hát nội lực của nam doanh nhân khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, đồng loạt công nhận: Quá VUÝP!.

"Dát vàng lỗ tai đầu năm là đây", "Tưởng ACB mời ca sĩ chuyên nghiệp không đó, sếp mà nghề tay trái là ca sĩ hay gì", "Anh Nguyện nè, 10 điểm con người hoàn hảo không có chỗ nào chê", "Đã hát hay, thần thái còn đỉnh, trình diễn phải nói là replay nhiều lần không chán","Coi gala ngân hàng mà tưởng concert, anh Nguyện chiếm spotlight nhất nha, ngoại hình đỉnh, giọng hát thì xuất sắc",... là những bình luận tán thưởng từ cư dân mạng.

Tạo hình sân khấu quá đẹp!

Màn trình diễn ấn tượng của Phó Tổng giám đốc ngân hàng ACB Nguyễn Khắc Nguyện.

Từ khoá tên doanh nhân "Nguyễn Khắc Nguyện" leo top tìm kiếm ngay trong đêm, sau khi màn trình diễn được dân mạng chia sẻ, dành nhiều lời khen ngợi.

Theo thông tin từ website chính thức của ACB thì doanh nhân Nguyễn Khắc Nguyện (SN 1980) được bổ nhiệm chức Phó Tổng giám đốc từ năm 2022 đến nay. Anh gia nhập gia nhập ACB năm 2006. Sau đó, anh trải qua các vị trí sau: Giám đốc Truyền thông nội bộ, Giám đốc Quản trị truyền thông và thương hiệu, Phó Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực, Giám đốc Trung tâm học tập, và Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực (từ năm 2017).

Anh tốt nghiệp cử nhân tài chính, tiền tệ, ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, và thạc sĩ kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Curtin, Úc.

Trên các nền tảng MXH, vị doanh nhân này chăm chỉ chia sẻ các hình ảnh công việc. Ảnh: FBNV.

Trước khi được biết đến với vai trò Phó Tổng giám đốc ngân hàng thì anh Khắc Nguyện đã nổi tiếng với vai trò MC song ngữ dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình, talkshow trên trên VTV, HTV hay các cuộc thi nhan sắc lớn, trong đó phải kể đến Hoa hậu Việt Nam 2014 hay Hoa hậu Hoàn vũ 2008.

Thời điểm này, anh nổi tiếng, đắt show, cũng thu về cho mình lượng người hâm mộ đông đảo khi sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, khả năng dẫn dắt duyên dáng, tài năng.

Sau khi chuyển hướng qua làm việc ở lĩnh vực ngân hàng, rời showbiz, nam doan nhân sống kín tiếng. Facebook cá nhân của anh có hơn 27 nghìn người theo dõi, hầu hết đều chia sẻ về công việc, các sở thích đời thường như rèn luyện thể thao, đi du lịch.

Trước đó, vào tháng 6/2023, Ngân hàng Á Châu (ACB) từng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội với màn trình diễn tại GALA kỷ niệm 30 năm thành lập.

Tâm điểm của chương trình là phần xuất hiện của Chủ tịch Trần Hùng Huy, khiến toàn bộ khán giả bất ngờ với màn trình diễn đa vai: vừa chơi đàn, vừa hát, vừa nhảy trên sân khấu.

Với màn trình diễn như idol này, chủ tịch ACB Trần Hùng Huy là nhân vật “gây bão mạng” một thời.

Hai ca khúc Always Remember Us This Way và Cô Đơn Trên Sofa nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, góp phần đưa hình ảnh gala của ACB trở thành một trong những sự kiện doanh nghiệp được nhắc đến nhiều nhất thời điểm đó.