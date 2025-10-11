[Clip] Trần nhà đổ sập, 2 hành động thông minh của cậu bé làm 8,6 triệu người xin "nhận một lạy"

Mới đây, một đoạn clip được trích xuất từ camera trong gia đình, ghi lại cảnh tai nạn bất ngờ xảy ra đang được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Theo đó, trong nhà không có người lớn, chỉ có một bé gái đang ngồi trên bàn học còn bé trai lớn tuổi hơn nằm trên ghế xem điện thoại. Trong lúc không để ý, trần nhà bất ngờ sập xuống, tạo tiếng động mạnh và rơi thành nhiều mảnh lớn nguy hiểm.

Khoảnh khắc này khiến cả 2 đứa trẻ đều vô cùng bàng hoàng, ngơ ngác nhìn quanh. Tuy nhiên chỉ vài giây sau đó, bé trai trong clip đã nhanh chóng chạy lại về phía em gái của mình. Cậu bé kiểm tra sơ bộ em gái có bị thương ở đâu không, rồi tìm điện thoại để gọi cho bố mẹ. Tiếp đến, cậu bé nói lớn: “Leo lên anh cõng” rồi cõng em rời khỏi căn phòng.

Đoạn clip thu hút 8,6 triệu lượt xem về cách anh trai phản ứng bảo vệ em gái khi gặp tai nạn (Nguồn: @kieuanh300396)

Đáng chú ý trong lúc cấp bách khi cõng em gái ra khỏi phòng, cậu bé này cũng không quên rút dây điện đang cắm quạt. Loạt hành động xử lý vừa nhanh, vừa chững chạc này của cậu bé đã khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi. Bởi cách cậu bé phản ứng với sự việc, thao tác dứt khoát, nhanh trí trong từng hành động khiến ai cũng phải nể phục.

Nhiều người cho rằng, nhìn qua cũng có thể thấy cậu bé rất yêu thương em gái và đã được rèn luyện kỹ năng sống. Vì ngay sau khi trần nhà sập, dù bản thân cũng bị va đập nhưng lại ưu tiên đến kiểm tra đầu, lưng của em gái xem có xây xước hay bị thương nặng không. Tiếp đến, cậu bé cũng chủ động nói em gái leo lên lưng để cõng chạy ra khỏi phòng.

Bé trai nhận nhiều lời khen vì cách quan tâm em gái và xử lý nhanh nhạy

Bên cạnh đó, từng bước thực hiện của cậu bé cũng được nhận xét là đúng quy trình, biết ưu tiên việc nào trước, sau và có động thái tìm sự hỗ trợ từ người lớn. Điều này khiến nhiều người cho hay cậu bé hẳn đã được giáo dục rất kỹ về những tình huống bất ngờ xảy ra trong cuộc sống.

Chính vì vậy mà phía dưới đoạn clip, netizen không chỉ dành lời khen cho hai anh em mà còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với bố mẹ, gia đình vì có các con vừa thông minh, vừa nhanh nhạy lại biết yêu thương nhau.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Kiểm tra tình trạng của em, lấy điện thoại gọi ba mẹ, cõng em ra khỏi vùng nguy hiểm, cẩn thận rút thiết bị điện. Quả thật 10 điểm cho chuỗi hành động chuẩn mực của người anh trai”.

- “Điều đầu tiên khi ngồi dậy là nhìn em sờ đầu rồi cõng em đi. Làm bố mẹ rồi chỉ mong con cái yêu thương nhau như này. Bé trai phản ứng quá nhanh và bản lĩnh”.

- “Ba mẹ nuôi dạy quá khéo luôn. Mình xem đi xem lại rồi, bé trai cũng bị rơi trúng người mình nghĩ cũng đau đấy nhưng vẫn bình tĩnh, xử lý từng bước, quá ngưỡng mộ”.

- “Anh trai giỏi, nhanh trí, em gái thì ngoan, chẳng mong gì hơn nữa, gia đình hẳn rất tự hào vì 2 bạn nhò”.

- “Thương anh trai ghê, cưng nhất đoạn bảo em gái lên lưng cõng. Tình cảm vô cùng”.

- “Đúng chất làm anh luôn, che chở và bảo vệ em gái. Mà hành động cũng rất dứt khoát và nhạy bén, kỹ năng sống 10 điểm không có nhưng”.