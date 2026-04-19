Clip Tóc Tiên bị team qua đường bắt gặp, chính chủ cũng phải vào thừa nhận "mặt láo vậy"

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip "team qua đường" vô tình ghi lại khoảnh khắc của Tóc Tiên trên phố. Trong clip, Tóc Tiên diện một chiếc đầm trắng dáng ngắn, thiết kế tối giản nhưng tôn trọn vóc dáng. Kiểu tóc búi gọn gàng, gần như không cầu kỳ, càng làm nổi bật gương mặt sắc sảo cùng thần thái tự tin.

Theo quan sát, Tóc Tiên dường như đang tham gia ghi hình ngoại cảnh cùng ekip. Cô vừa di chuyển vừa diễn xuất, giữ năng lượng tươi tắn, nở nụ cười tự nhiên khi đi cạnh một diễn viên khác. Dù chỉ là góc quay bất chợt, nữ ca sĩ vẫn toát lên khí chất chuyên nghiệp biểu cảm linh hoạt, chuyển trạng thái rất mượt khi tương tác với bạn diễn.

Clip Tóc Tiên trong lần team qua đường bắt gặp

Một góc quay khác "tóm dính" nữ ca sĩ trên phố

Đoạn clip nhanh chóng viral, thu về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Không ít netizen dành lời khen cho vóc dáng cân đối, thần thái cuốn hút của nữ ca sĩ. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét visual ngoài đời của Tóc Tiên khiến camera thường cũng khó "dìm" được.

Điều khiến dân mạng thích thú hơn cả là việc chính Tóc Tiên cũng xuất hiện dưới phần bình luận. Cô hài hước để lại dòng trạng thái tự "bóc" bản thân, thừa nhận biểu cảm của mình trong clip. Cụ thể, nữ ca sĩ để lại bình luận: "Trời ơi, mặt láo vậy". Màn tương tác này càng khiến đoạn video thêm phần viral, đồng thời cho thấy sự thoải mái, gần gũi của nữ ca sĩ với khán giả.

Nữ ca sĩ cũng vào đoạn clip để lại nhận xét biểu cảm của mình trong clip

Nhan sắc của Tóc Tiên quả thật chưa từng khiến nhiều người thất vọng, đặc biệt là trong giai đoạn gần đây khi cô cho thấy sự "lột xác" rõ rệt về phong cách lẫn thần thái. Trên sân khấu, nữ ca sĩ ngày càng định hình rõ hình ảnh gợi cảm, hiện đại. Những thiết kế ôm sát như corset, váy xẻ cao hay crop top giúp cô khoe trọn vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn và đôi chân dài nổi bật. Không chỉ dừng lại ở trang phục, thần thái biểu diễn của Tóc Tiên cũng được đánh giá cao khi luôn giữ được sự tự tin, làm chủ sân khấu và tạo dấu ấn riêng trong từng lần xuất hiện.

Ở đời thường, cô lại mang đến cảm giác gần gũi hơn với những outfit tối giản, năng động. Dù không quá cầu kỳ, Tóc Tiên vẫn ghi điểm nhờ gương mặt sắc sảo cùng phong thái tự nhiên nhưng vẫn cuốn hút. Có thể nói, Tóc Tiên đang ở giai đoạn "chín muồi" về ngoại hình.

Tóc Tiên chứng minh phong độ nhan sắc dù trên sân khấu hay đời thường

Tóc Tiên và Touliver từng gắn bó 10 năm trước khi quyết định dừng lại trong êm đẹp, tôn trọng đối phương. Nữ ca sĩ nói về lý do ly hôn: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Sau ly hôn, trên Threads, một topic thu hút nhiều bàn luận với nội dung: "Tóc Tiên đang thật sự ổn hay chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn?". Một số cho rằng Tóc Tiên vốn là người mạnh mẽ, việc cô giữ hình ảnh tích cực là điều dễ hiểu, thậm chí nếu có buồn cũng sẽ chọn cách giấu đi thay vì thể hiện trên mạng xã hội. Ngược lại, cũng có quan điểm nhận định việc nữ ca sĩ chia sẻ quá nhiều, từ ảnh đời thường đến các clip đu trend về chuyện tình cảm, lại vô tình khiến người ngoài cảm thấy cô đang cố chứng minh mình ổn. Trước những bàn luận này, Tóc Tiên đã trực tiếp lên tiếng. Ngay bê dưới bài đăng đặt vấn đề, Tóc Tiên đáp trả: "Chị không phải là người cố thể hiện cho người khác thấy những gì mình không có. Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ".

Không dừng lại ở đó, Tóc Tiên còn chia sẻ thêm về việc chăm sử dựng mạng xã hội: "Sao em không nghĩ là dạo này em 'quan tâm' chị nhiều hơn, chứ trước giờ chị luôn đăng mạng xã hội như vậy. Đợt dịch còn đăng mấy chục story mỗi ngày, và bikini thì luôn khoe dáng mỗi độ hè sang. Xin cảm ơn các bạn đã yêu thương chị hơn".

Tóc Tiên đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ

Ảnh: Tổng hợp