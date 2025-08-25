20h tối 24/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo quần chúng tham gia, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa náo nức như ngày hội lớn.

Đội hình diễu binh, diễu hành được tổ chức quy mô, chặt chẽ với 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng và 1 khối Văn hóa – Thể thao.

Lực lượng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng, cùng các đội hình xếp chữ, xếp hình, tạo nên bức tranh tổng thể hùng tráng, khẳng định sức mạnh và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc.

Clip các khối diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Nguồn:NXH)

Đúng 20h00, sau khi đài lửa được thắp sáng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể đại biểu tại Quảng trường Ba Đình làm lễ chào cờ. Tiếp đó là chương trình diễu binh, diễu hành. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, công bố cuộc diễu binh, diễu hành bắt đầu.

Về thứ tự diễu binh, diễu hành, đầu tiên là khối nghi trượng, sau đó là diễu binh của khối đi bộ. Thứ tự sẽ là các khối quân đội, khối quân đội nước ngoài, khối dân quân tự vệ, khối công an.

Sau đó, sẽ đến màn diễu binh của các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, diễu binh của lực lượng vũ trang trên biển (thực hiện ở vùng biển Khánh Hoà và truyền hình ảnh về Quảng trường Ba Đình). Sau đó, sẽ đến phần diễu hành của các khối quần chúng, khối văn hoá thể thao.

Clip các khối diễu binh diễu hành trên đường phố (Nguồn: Quân)

Buổi hợp luyện lần thứ hai không chỉ kiểm tra, hoàn thiện đội hình đội ngũ mà còn tạo nên “lễ hội sớm” của lòng dân. Trong niềm tự hào, người dân Thủ đô càng mong chờ thời khắc lịch sử - ngày Quốc khánh 2/9, khi cuộc diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào 21:00, tối thứ Tư (27/8). Tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào 07:00, thứ Bảy, ngày 30/8.