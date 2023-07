Clip toàn cảnh BLACKPINK đến Việt Nam: 4 nàng khoe visual cực phẩm, phi cơ và bảo an hoành tráng, cả biển fan đón chào!

2 đêm diễn trong khuôn khổ Born Pink World Tour của BLACKPINK chính là sự kiện hot nhất hiện nay. BLACKPINK là nghệ sĩ đẳng cấp hàng đầu thế giới, đem đến 2 đêm diễn quy mô chưa từng có với 67.000 khán giả. Trong suốt 1 tháng qua, người hâm mộ Việt Nam nóng lòng chờ đợi đến "giờ G" và đến rạng sáng 29/7, BLINK đã được hít thở chung bầu không khí với BLACKPINK ngay tại Hà Nội. Và đáng nói hơn cả, 4 "mẩu" Hắc Hường thật sự đã tạo ra cơn "địa chấn" không nhỏ tại thành phố thủ đô chỉ trong 1 đêm hạ cánh, và đây là toàn cảnh BLACKPINK đổ bộ Việt Nam.



Trước giờ G: Fan đông đảo "chiếm sóng" tại sân bay và khách sạn, dàn xe sang và ekip hùng hậu sẵn sàng đón BLACKPINK

Đây là lần đầu tiên BLACKPINK đến Việt Nam, chính vì vậy người hâm mộ rất hào hứng đến đón các cô gái. Ngay từ tối, nhiều fan đã đổ về sân bay Nội Bài, tạo nên khung cảnh vô cùng đông đúc. Các fan chuẩn bị sẵn nhiều banner, món quà cho giờ phút được nhìn thấy BLACKPINK bằng xương bằng thịt. Trong khi đó, dàn xe sang tại khách sạn nơi BLACKPINK cư trú cũng đã cả ekip, nhân viên chuẩn bị cực kỳ hoành tráng, sẵn sàng đón chào 4 nữ idol toàn cầu.

Rất đông người hâm mộ đã có mặt từ rất sớm tại sân bay Nội Bài với băng rôn, khẩu hiệu đầy đáng yêu

Nhờ sức hút của dàn sao đình đám, không khí sân bay Nội Bài trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết

Clip: Dàn xe sang nối dài đã sẵn sàng đón 4 mẩu BLACKPINK (Nguồn: King News)

Dù còn khá lâu mới đến lúc BLACKPINK về khách sạn nhưng rất đông người hâm mộ cũng có mặt tại đây. Tuy nhiên, phía khách sạn có động thái đảm bảo an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, sử dụng rào 3 lớp và quây kín bạt các khu vực nhằm đảm bảo an toàn và riêng tư cho 4 cô nàng "Hắc Hường". Con đường Lê Phụng Hiểu quanh khách sạn CAPELLA đông kín người và các phương tiện giao thông rất khó di chuyển qua.



Toàn cảnh người hâm mộ tập trung tại con phố Lê Phụng Hiểu - nơi tọa lạc khách sạn BLACKPINK lưu trú (Nguồn: King News)

Theo ghi nhận của chúng tôi, có rất đông người hâm mộ đứng chờ sẵn tại cổng khách sạn nơi BLACKPINK lưu trú để chờ đón các cô gái

Các biện pháp an ninh được triển khai nghiêm ngặt, đảm bảo an ninh chưa từng thấy

Chuyên cơ hạ cánh lúc nửa đêm, BLACKPINK hành tung bí ẩn như... điệp viên 007!

Đến rạng sáng ngày 29/7, chuyên cơ của BLACKPINK đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Tuy nhiên các công tác an ninh nghiêm ngặt đã được triển khai để đảm bảo an toàn và riêng tư cho 4 thành viên. Theo ghi nhận của chúng tôi, BLACKPINK có lối đi riêng và được ekip, đội ngũ bảo an dùng cả dàn ô che chắn kỹ lưỡng. Các thành viên cũng nhanh chóng lên xe và được hộ tống về khách sạn CAPELLA ở Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm. Hành tung có phần "bí ẩn" của BLACKPINK thậm chí còn được nhiều fan so sánh với... điệp viên 007 đang làm nhiệm vụ!

Clip: Những khoảnh khắc BLACKPINK ở sân bay Nội Bài đang nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên MXH (Nguồn: King News)

Rosé, Jisoo xuất hiện thoáng chốc nhưng cũng đủ khiến fan náo loạn

Công tác an ninh được triển khai nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn và riêng tư cho 4 thành viên BLACKPINK

Có rất đông lực lượng an ninh tham gia vào quá trình bảo vệ BLACKPINK. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhóm có 1 lối đi riêng

Ekip dùng ô đen che chắn cẩn thận cho BLACKPINK

Hành tung có phần "bí ẩn" của nhóm được người hâm mộ ví như điệp viên 007 đang làm nhiệm vụ

Có rất đông người hâm mộ chờ BLACKPINK ở bên ngoài, nhưng việc gặp được thần tượng là rất khó

Nóng 1000 độ: BLACKPINK chính thức lộ diện!

Sau chuyến bay dài, BLACKPINK đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Đáng chú ý, 4 cô gái BLACKPINK di chuyển và ra bằng cổng đặc biệt, được đội ngũ vệ sĩ hùng hậu che ô kỹ càng, hộ tống đến xe thẳng tiến đến khách sạn. Theo ghi nhận của chúng tôi, dàn mỹ nhân nhà YG đều khá mệt mỏi sau chuyến bay, tuy nhiên Rosé lại liên tục gây sốt khi thể hiện cử chỉ vẫy tay đầy thân thiện với người hâm mộ, truyền thông. Hình ảnh phi cơ hoành tráng chở BLACKPINK cũng khiến fan không khỏi trầm trồ.

Phi cơ riêng chở BLACKPINK đến Việt Nam khiến fan ấn tượng

4 thành viên BLACKPINK "bằng xương bằng thịt" đây rồi!

Jennie và Jisoo dẫn dầu đoàn BLACKPINK, tung tăng đi ra sau khi hạ cánh ở Việt Nam. Khoảnh khắc 4 thành viên BLACKPINK xuống máy bay đã khiến người hâm mộ vỡ òa

Jisoo trùm kín bưng với khẩu trang và kính, đang đứng trò chuyện cùng Jennie. Tuy nhiên diện mạo bí ẩn của nữ idol lại càng khiến fan phát sốt

Dễ nhận ra Lisa với mũ lưỡi trai đỏ, sắc vóc nổi bật hẳn khi check-in tại sân bay Nội Bài. Người hâm mộ trông chờ được thấy mỹ nhân gốc Thái vén "mái 10 tỷ" trên sân khấu Born Pink Hà Nội

Rosé với mái tóc bện đầy dễ thương, đầy nổi bật ở giữa sân bay với màu tóc vàng đặc trưng

BLACKPINK trở về khách sạn sau chuyến bay: Được bảo vệ kỹ lưỡng, Jennie và Lisa lộ diện trong tích tắc

Đến gần 1h sáng 29/7, đoàn xe đưa "Hắc Hường" đã trở về đến khách sạn an toàn. Đoàn xe nhanh chóng tiến vào khu vực che kín bạt, được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sự an toàn và riêng tư cho 4 thành viên. Chính vì vậy, người hâm mộ chỉ kịp nhìn thấy Jennie và Lisa trong khoảnh khắc thoáng qua, nhưng điều đó cũng đủ làm BLINK Việt nức lòng.

Cận cảnh màn xuất hiện của BLACKPINK sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài (Nguồn: King News)

Các thành viên BLACKPINK được hộ tống trên dàn siêu xe hoành tráng và sang trọng

Chiếc xe chở BLACKPINK nhanh chóng tiến vào khu vực quây bạt

Ngay sau đó, bạt được đóng lại để đảm bảo sự an toàn và riêng tư của các thành viên

Người hâm mộ chỉ kịp nhận ra Jennie trong khoảnh khắc thoáng qua

Lisa được nhận diện nhờ chiếc mũ đỏ nổi bật. Dù vậy điều này cũng đủ khiến BLINK Việt nức lòng

1 số nhân viên của ekip BLACKPINK vào khách sạn bằng cửa chính

sau khi các thành viên BLACKPINK vào khách sạn không lâu, đám đông đã tự giải tán

Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới thứ 2 của BLACKPINK, được khởi chạy từ tối 15/10/2022 tại Seoul (Hàn Quốc) với 64 điểm đến trên toàn thế giới. Born Pink đã xô đổ hàng loạt kỷ lục, trở thành tour diễn thành công nhất mọi thời đại của 1 nhóm nữ. Theo thông số từ đơn vị chuyên thống kê doanh thu tour diễn Touring Data, tour diễn đã mang về doanh thu 78,5 triệu USD với 366.248 vé bán ra chỉ tính với 26 show đầu tiên.

Mặc dù chỉ mới tính doanh thu của 26 đêm diễn nhưng Born Pink chính thức đưa BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu tour diễn cao nhất mọi thời đại. Thành tích trước đó thuộc về Spice World Tour năm 2019 của Spice Girls (78,2 triệu USD). Đây cũng chính là tour diễn của nhóm nữ đầu tiên cán mốc hơn 100 triệu USD doanh thu chỉ sau 33 đêm diễn, ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp của nhóm.

Trước Việt Nam, BLACKPINK đã mang Born Pink World Tour đến hàng loạt thành phố lớn trên thế giới như Seoul, Tokyo, Hong Kong, Sydney, Paris, New York... đi đến đâu là đạt thành tích sold-out đến đấy. 2 đêm diễn của BLACKPINK tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng là những đêm diễn quy mô nhất của nghệ sĩ quốc tế ở Việt Nam, thu hút đến 67.000 lượt khán giả.